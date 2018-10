Elias Lindholm, William Karlsson Foto: Bildbyrån

William Karlssons genombrott förra säsongen var det kanske mest sensationella i NHL-historien, ur svensk synvinkel. Men jag undrar om vi inte får se ett nästan lika stort genombrott den här säsongen.

Säsongen 2012/2013 gjorde HV71:s William Karlsson och Brynäs Elias Lindholm upp om EliteProspects Award och utmärkelsen som årets rookie i SHL. Lindholm vann juniorernas poängliga efter att ha nått över 30-strecket, men Karlsson var den som tog hem de båda priserna.

Ändå har William Karlsson alltid setts mer som en doldis. Han har till och med varit lite ifrågasatt, även om han var en favorit hos John Tortorella i Columbus. När han stod för en ganska anonym insats under VM 2017, där Sverige vann guld, förstärkte det bara bilden av att Karlsson inte riktigt hade tagit det där klivet man kanske hade förväntat sig att han skulle ta. I samma stjärntäta svenska lag var Elias Lindholm en av de mer framstående spelarna. Han slutade tvåa i den interna poängligan bakom William Nylander.

Att Elias Lindholm växt förbi William Karlsson vid det laget var solklart, även om också Lindholm blivit ifrågasatt under sin karriär. Ännu mer än Karlsson, vilket kanske är lite märkligt med tanke på att de båda trots allt var relativt jämnbra som spelare när det begav sig i SHL. Men han har inte heller tagit det steg man hade förväntat sig, när han först slog igenom med dunder och brak över en natt i Brynäströjan och sen valdes som femma i draften. Det går att konstatera. Nu är läget, som bekant, annorlunda. Nu är William Karlsson den stora stjärnan av de båda.

Men det finns, som ni ser, likheter. Utan att de egentligen haft med varandra att göra har de på något sätt följts åt genom karriären. Så kanske, kanske är det inte helt ologiskt att Elias Lindholm nu ser ut att få sitt monumentala genombrott. Vi ska trots allt komma ihåg att han är ett år yngre än Karlsson, och kan Karlsson gå från nio till 43 mål kan förstås Lindholm höja sitt personliga målbästa (17) rejält. Det finns några faktorer som talar för det.

Dels är det förstås att han, likt Karlsson, tidigare i karriären haft en skottprocent som absolut hade kunnat vara högre. ”Wild Bill” låg på 8,3 och 6,3 innan förra säsongens superutdelning på sanslösa 23,4. Elias har legat på 10, 6,3, 7,3 och 10,5 och är nu uppe på fullständigt ohållbara 29,2. Han kommer förstås inte fortsätta göra mål på en så stor andel av skotten.

Men likt William Karlsson tycks Lindholm ha fått ett lyft av att få byta klubb. Carolina byttes mot Calgary och helt plötsligt fick han börja spela med världsspelaren Johnny Gaudreau och den så kloke Sean Monahan. Det räcker helt plötsligt att ha klubban i isen för att kunna göra mål. Situationen var ungefär densamma med Karlsson i Vegas, som fick omedelbar kemi med Jonathan Marchessauly och Reilly Smith.

Jag förstår att Elias Lindholm inte kommer göra 43 mål. Men med Gaudreau vid sin sida kommer han krossa sitt tidigare målrekord på 17. Han är redan uppe på sju, på elva matcher. Jag förstår att Elias Lindholm inte kommer ha en skottprocent på 29,2 när säsongen är över, men jag kan garantera att han kommer våga skjuta mer än tidigare just med tanke på att han är så pass het som han är. Framgång föder framgång, som det så tjusigt heter. Och det känns som att vi räknar bort spelare lite för snabbt. Även om svensken nästan är en veteran i NHL har han inte ens fyllt 24 år än. Det är nu han ska gå in i sin prime.

Och om William Karlsson kan landa på 24 procent under en helt sanslös säsong, nog kan Elias Lindholm också knacka in åtminstone 20 procent av skotten under en helt sanslös säsong? Kan Elias Lindholm göra 30 mål? Kan han dubbla sitt tidigare personbästa och gå från 17 till 34 mål?

Ja, varför inte?

@Manskarlssonyao