Victor Olofsson & Rikard Grönborg Foto: Hickling Images / Bildbyrån

Om några dagar kan Rochester Americans säsong vara över. Då räknar jag med att Rikard Grönborg slår en signal till fjolårets SHL-skyttekung Victor Olofsson.

Elias Pettersson. Loui Eriksson, Jesper Bratt, Adrian Kempe, Mario Kempe, Oskar Lindblom, Marcus Krüger. Jag tittar på den här uppsättningen forwards upp och ned fram och tillbaka och tänker att den nog inte kommer skrämma någon annan toppnation i VM. Elias Pettersson är överlägset bäst och även om han var en absolut sensation i NHL måste vi vara ärliga och säga att han har en bra bit kvar till flera av de övriga stornationernas stjärnor i VM. Vem är ens näst bäste forward i den här uppställningen? Ser vi till NHL-poäng är det Jesper Bratt och Oskar Lindblom. Bratt missade dock en hel del matcher, så han får ta hem den interna duellen.

All respekt till Jesper Bratt, men han är kanske ingen förstakedjespelare du vinner ett VM med 2019. Tror jag.

KAN ÅKA UR PÅ TORSDAG MORGON

Mikael Backlund tackade nej och Elias Lindholm drogs med skadebesvär när Calgary åkte ur. Nashville kan åka ur i natt men både Viktor Arvidsson och Filip Forsberg har dragits med skador under säsongen. Den stjärntrion känns alltså tveksam i frågan om det blir VM-spel. Carolina kan också åka ur i natt och då kan Lucas Wallmark bli aktuell för VM-truppen. Han borde verkligen ringas in till VM. Wallmark har gjort det jättebra i Carolina under säsongen och tar steg hela tiden.

Men ett namn som det inte snackas något om, som borde bli aktuellt, är Victor Olofsson. Hans Rochester Americans ligger under med 2-0 i matcher i Calder Cup-slutspelet mot ett annat svensklag, Toronto Marlies, och kan vara utslaget redan natten till torsdag eftersom den första slutspelsrundan spelas i bäst av fem. När/Om Rochester åker ur slutspelet tycker jag Goalofsson, som han kallas, ska få chansen att spela sig till en plats i Sveriges VM-trupp.

Jag vet inte hur många gånger en spelare som i huvudsak spelat i AHL får spela i VM. Mikael Backlund fick chansen i mästerskapet 2010 efter att ha gjort 54 AHL-matcher och bara 23 framträdanden i NHL men han är den senaste jag kan komma på. Det borde vara dags nu igen.

HÅLLER ÄVEN I NHL

När jag tittar på Sveriges VM-trupp ser jag inte så många forwards, utöver Elias Pettersson, som jag definitivt kan slå fast är bättre än Victor Olofsson. Den tidigare SHL-skyttekungen har dessutom en spetsegenskap som definitivt ingen annan än Elias har, nämligen skottet. Så sent som för ett år sedan vann Olofsson skytteligan i SHL, före Elias (27 mål respektive 24) och det var mycket tack vare hans fina direktskott. Inte minst i powerplay kom det väl till pass.

23-åringen har fortsatt på inslagen väg och gjorde en suverän rookiesäsong i AHL. Han sköt hela 30 mål och spelade fram till 33 på 66 matcher, det vill säga: han snittade 0,95 poäng per match. Ett fint facit med tanke på att han var rookie i ligan och gjorde sin första säsong på liten rink. Dessutom fick Victor, till sist, chansen även i NHL där han också imponerade med två mål och två assist på sex matcher. Han håller med andra ord även i NHL.

EN NY ANDREAS JOHNSSON?

Jag får lite Andreas Johnsson-vibbar av den tidigare Modo- och Frölundaspelaren. Johnsson gjorde 54 poäng på 54 matcher i AHL förra säsongen och följde upp det med en lysande rookiesäsong i Toronto i år, med 20 mål och totalt 43 poäng som resultat. Bara Elias P och Brady Tkachuk var bättre i målväg av ligans rookies och sett till poäng var den duon samt Rasmus Dahlin bättre. Jag tror på något liknande för Victor Olofsson nästa säsong.

Men givet den svaga forwardssidan, och att vi nog inte lär få så mycket mer förstärkning framåt, borde Olofsson få chansen i Tre Kronor redan i år. I min trupp hade han åtminstone varit given.

Så, du vet vad du ska göra när Rochester åker ur. Då ska du lyfta luren, Rikard Grönborg.