Petr Mrázek Foto: Bildbyrån

Redan som 24-åring var han en av världens bästa målvakter. Sen gick gick det utför. Rejält. Petr Mrázek gick från lovande målvaktsetta till att inte vara önskad någonstans. Nu är han ett av Carolinas stora slutspelshopp.

Om någon för några år sedan hade sagt att Jimmy Howard forfarande skulle vara förstemålvakt i Detroit, medan Petr Mrázek hade skeppats bort och nu tjänade blott 1,5 miljoner dollar per år, hade ingen trott på det. Tanken var ju att den tjeckiske målvakten skulle ta över förstaspaden och leda in Red Wings i en ny storhetsperiod. Sanningen, resultatet, blev något helt annat.

Den HC Vitkovice-fostade målvakten tog färjan över Atlanten redan som 17-åring och började spela i OHL. Han draftades år 2010 i femterundan och tog sedan kliv för kliv i sin kamp att nå NHL. Han utsågs till JVM:s bästa målvakt 2012 och redan säsongen därpå kom debuten i världens bästa hockeyliga. Två år senare slog han sig in i NHL på riktigt och redan som 23-åring blev han förstemålvakt i Detroit. Den stora frågan handlade om hur general manager Ken Holland skulle hantera Jimmy Howard, trotjänaren, som tjänade 5,3 miljoner dollar om året. De skulle ju behöva göra plats åt Petr Mrázek och hans nya, förmodat dyra, kontrakt.

NOBBADES I EXPANSIONSDRAFTEN

Det stora genombrottet kom säsongen 2015/2016. Om Vezina Trophy hade delats ut i februari finns det argument för att Mrázek skulle ha vunnit den. Han bar Detroit på sina axlar, stod 54 matcher, räddade drygt 92 procent av skotten och såg än mer ut som klubbens långsiktiga förstemålvakt. Han gjorde dessutom ett lysande slutspel och räddade drygt 94 procent av skotten på de tre matcher han stod.

Dessutom kom genombrottet i samma veva som han skulle få ett nytt kontrakt. Situationen i Detroit såg ut att bli närmast ohållbar, eftersom Jimmy Howard alltjämt var kvar.

Mrázek skrev på ett tvåårskontrakt värt fyra miljoner dollar per säsong. Ett fynd, för en målvakt som då sågs som en möjlig Vezina Trophy-vinnare. Men det var ungefär då allting började skita sig. Målvaktslöftet var visserligen förstemålvakt även säsongen därpå och stod 50 matcher. Men räddningsprocenten orkade knappt upp till 90. Han släppte in fler än tre mål per match. Mrázek följde upp det genom att göra ett mycket svagt VM där han överglänstes av KHL-målisen Pavel Francouz.

Det visade sig att det bara var början på motgångarna.

Från att ha setts som Detroits framtid, den givne målvaktsettan, blev han snabbt oönskad. Sommaren 2017 meddelade general manager Ken Holland att Deroit inte tänkte skydda honom i expansionsdraften, utan att de i stället ville behålla Jimmy Howard. Detta trots att Mrázek är åtta år yngre och tjänade 1,5 miljoner dollar mindre per år. Det framkom uppgifter om attitydsproblem och att tjecken helt enkelt var kaxig och inte någon bra lagspelare. Kanske var det dessa uppgifter som gjorde att Vegas Golden Knights också struntade i att plocka upp den tidigare så hyllade målvakten.

FIASKO I FLYERS

Som 25-åring hade Petr Mrázek redan hunnit gå från en världsmålvakt, världens kanske största målvaktstalang, till en målvakt som varken Detroit eller Vegas ville ha. Från att det setts som givet att Jimmy Howard skulle bli den som skulle tvingas bort från klubben var det helt plötsligt bara en tidsfråga innan Red Wings skulle göra sig av med den tidigare hajpade keepern.

I februari 2018 kom sedan beskedet att Philadelphia gjort klart med tjecken, i utbyte mot ett par draftval i mellanrundorna. Både lagets förstekeeper Brian Elliott och hans backup Michal Neuvirth var skadade och Mrázek fick det som många trodde kunde vara en sista chans att bevisa sig på NHL-nivå. Men det sket sig i Philadelphia också. Målvakten mer eller mindre kastade in puckarna i eget mål. Han landade på drygt 3,2 insläppta per match och en räddningsprocent på usla 89,1 på 17 matcher. När de tidigare skadade målvakterna kom tillbaka var han tredjemålvakt, i ett av ligans sämsta målvaktslag. Detta bara två år efter att han setts som en världsmålvakt.

Sen var karriären i Flyers över.

Och det där kontraktet han skrev på med Detroit två år tidigare, som då såg så bra ut, gick ut. Nu var frågan om någon klubb ville satsa på honom igen.

FICK CHANSEN AV CAROLINA

Detroit ville inte ha kvar honom, Vegas nobbade honom och Philadelphia var nog beredda att släppa av Mrázek på en valfri flygplats i USA och sen aldrig hämta upp honom. Men en klubb var beredd att satsa på den forne världsmålvakten till den här säsongen. Carolinas general manager Don Waddell valde att ge tjecken ett ettårskontrakt med en lönetaksträff på blygsamma 1,5 miljoner dollar. Ett tydligt andremålvaktskontrakt till en spelare som var ifrågasatt av all och alla.

Att kalla Petr Mrázeks tid i Carolina för en fullträff kanske är att ta i. Men det är tydligt att han i alla fall hittat tillbaka till en nivå som är närmare det vi hade förväntat oss och att Hurricanes chansning gick hem.

Han stod 40 matcher under NHL-säsongen och när slutspelet inleddes var det han som var förstemålvakt. Det var han som överglänste Washingtons stjärnmålvakt Braden Holtby och såg till att Carolina vann en slutspelsrunda för första gången sedan 2009. Hade det inte varit för en olycklig skada i upptakten av serien mot New York Islanders hade han stått för succélaget även nu. Nu har en annan osannolik målvaktsstory, med 35-årige Curtis McElhinney i huvudrollen, i stället inletts men frågan är om inte Petr Mrázek återtar förstaspaden när han är tillbaka efter sin skada.

RÄDDAT KARRIÄREN

Men när Petr Mrázeks kontrakt går ut i sommar råder det i alla fall inga tvivel om att han ska få en ny NHL-chans. Han kommer återigen kunna skriva på ett ganska lukrativt kontrakt. 27-åringen kanske aldrig blir den där världsmålvakten vi förväntade oss men han har i alla fall räddat sin karriär – och visat att han kan stå även för ett lag med toppambitioner.

Han är född 1992 men har redan gått igenom en kometresa både uppåt och nedåt. Nu är han återigen hyllad – och det är faktiskt inte helt omöjligt att Petr Mrázek kommer stå där med Stanley Cup-pokalen höjd över huvudet i juni.

Det skulle vara ytterligare ett bevis för att en målvakts karriär är smått omöjlig att förutspå. Kolla exempelvis på Scott Darling som värvades som tänkt förstemålvakt i just Carolina. Han är nere i AHL och tog till och med en paus från hockeyn under säsongen. Den tidigare nämnde Curtis McElhinney gjorde häromdagen sin första slutspelsstart i NHL-karriären – som 35-åring!

Samtidigt brottas Philadelphia fortfarande med målvaktsproblem. Och i Detroit är det förstås Jimmy Howard som är givet förstaval även nu. I en förändelig värld med många snabba karriärsvängar är det skönt att veta att några saker åtminstone är som de alltid har varit.