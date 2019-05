Foto: Bildbyrån

Många stjärnor har återvänt till svensk hockey. Dessvärre har många också lämnat. Här listar hockeysverige.se’s Måns Karlsson de tio tyngsta spelartappen för SHL-klubbarna.

Notera att spelare som Emil Bemström och Jesper Boqvist, som det inte är klart kring huruvida de kommer spela i SHL eller inte nästa säsong, inte är med. Dessutom avstår jag från att plocka med Jhonas Enroth och Kris Versteeg som anslöt sent och där det i princip kändes klart på förhand att det bara skulle bli en blixtvisit i Sverige. Jag har också tagit en viss hänsyn till huruvida klubbarna som tappade en viss spelare kan ersätta dem eller inte, också.

Under listan presenteras också fem bubblare som kunde kommit med. Men tro mig, det fanns ungefär 30 kandidater från början så det fanns gott om spelare att välja bland.

10. Joel Kellman, Brynäs till San Jose Sharks

Trots att han under flera år varit en toppcenter i SHL var det först när han lämnade de ganska undanskymda Karlskrona som han verkligen blev uppmärksammad. Brynäs sajnade honom på ett tvåårskontrakt vilket sågs som ett kap av Stefan Bengtzén – men det blir bara ett år i Gävle. Joel Kellman kommer till hösten försöka slå sig in i San Jose Sharks i NHL. Om han slår sig in är tveksamt, men inte omöjligt, men det känns rimligt att tro att Kellman kan komma att bli kvar i Nordamerika ett par tre år.

Att ha en svensk 25-årig förstacenter är en dröm för alla SHL-lag. Därför är det här ett enormt tungt tapp för Brynäs. Hittills är han inte ersatt utifrån men det talas om att Linus Ölund är på väg in.

9. Joel Persson, Växjö till Edmonton Oilers

Redan inför förra säsongen visste vi att han skulle lämna Växjö. Men ett tungt tapp är det alldeles oavsett. Han lyckades kanske inte motsvara de enorma förväntningarna till den andra säsongen men det är fortfarande en av SHL:s allra bästa backar som nu lämnar ligan. Ser vi till hans poängskörd låg den på ungefär samma höga nivå som under dundersuccén säsongen innan. Det säger egentligen allt.

Det är bara att lyfta på hatten och applådera Joel Perssons två magnifika säsonger i den svenska högstaligan.

8. Mattias Tedenby, HV71 till Davos

Spoiler alert: Det kommer fler HV-spelare på den här listan. Mattias Tedenby är i min mening inte en av SHL:s allra bästa spelare utan håller till på nivån precis under. Men ser vi till vilka andra spelare HV också tappar, och till vilken symbolspelare han är för hela klubben, är det fortfarande ett ruskigt tapp för Johan Hults och Johan Davidssons lagbygge.

Mattias Tedenby är en sådan spelare som det inte riktigt går att ersätta rakt av. Man får liksom hela paketet. Han är en spelare som dessutom kan göra väldigt mycket på egen hand om laget har en tung dag. Därför tar han plats på den här listan, även om han ”bara” gjorde tolv mål förra säsongen.

7. Aaron Palushaj, Örebro till Davos

Det finns dem som tycker att Rodrigo Abols är ett större tapp för Örebro men jag håller inte med. En del av dessa åsikter grundar sig säkerligen i att det är ganska enkelt att tycka illa om Aaron Palushaj, och faktumet att Örebro faktiskt lyfte sig när han blev skadad. Det finns säkert ett visst samband däremellan men jag tror också att Niklas Eriksson och Jhonas Enroth hade en stor del i att ÖHK helt plötsligt reste sig ur askan och blev ett slutspelslag, på något märkligt vis.

Hur som helst! Få spelare har haft ett bättre poängsnitt i SHL de senaste två säsongerna. Den 29-årige amerikanen har samlat ihop 73 poäng på 82 matcher i två lag som huserat i botten av tabellen under båda åren. Han hade med största sannolikhet slutat i toppen av SHL:s poängliga den senaste säsongen om han hade varit skadefri. Det här är ett större tapp för Örebro än många vill erkänna, tror jag.

6. Markus Ljungh, HV71 till Admiral Vladivostok

Markus Ljungh hamnar i ungefär samma fack som Joel Kellman. Han är dock några år äldre och en centertyp som faller mig lite mer i smaken. Det kändes som att Ljungh verkligen mådde bra av flytten till Jönköping och han kunde där ta ett nytt steg i sin utveckling även om han hunnit bli 28 år.

Lite i skymundan slutade Markus Ljungh femma i SHL:s poängliga, tvåa bland svenskarna efter Joakim Lindström. Dessutom gjorde han det i ett HV71 som inte levde upp till förväntningarna. En klasspelare som känns närmast omöjlig att ersätta för HV71:s del.

5. Mikko Lehtonen, HV71 till Jokerit

En av VM:s bästa backar och en odödlig guldhjälte i Finland. Mikko Lehtonen hade en strålande säsong i SHL och lyfte sedan sin nivå ytterligare i världsmästerskapet. Det här blir ett jättetapp för HV, som alltså har tre spelare med på listan. HV har dock gjort vad de kan för att ersätta Lehtonen, med Emil Johansson, Eric Martinsson och Johannes Kinnvall som tre mycket starka namn.

Här har Hult/Davidsson verkligen gjort vad de kan för att inte tappet av den här toppbacken ska bli så stort som man kan tro vid en första anblick.

4. Joakim Nygård, Färjestad till Edmonton Oilers

Det känns sjukt konstigt att inte ha Joakim Nygård högre upp på den här listan eftersom han under flera år varit en av SHL:s allra bästa spelare. Med sina 21 mål slutade han dessutom tvåa i skytteligan. Men det finns ett par aspekter som gör att jag ändå nöjer mig med att sätta honom på en fjärdeplats.

Dels var det mer eller mindre klart redan innan säsongen att det skulle bli NHL-spel säsongen 19/20 för Nygård. Med andra ord har Färjestad kunnat förbereda sig på bortfallet en lång tid. Dessutom hade de redan Michael Lindqvist i truppen under fjolårssäsongen, vilket är en spelare som jag tror kan vinna skytteligan nästa säsong. Och slutligen: De har redan värvat Victor Ejdsell också som mer än väl kommer kunna täcka upp Nygårds målskytte om han har en bra säsong. Därför väljer jag tre andra namn på pallplatserna.

Men med det sagt: OJ, vilket jättetapp Joakim Nygård är för Färjestad och hela SHL. Han var i min mening ligans kanske mest underhållande spelare.

3. Jesse Virtanen, Färjestad till Traktor Tjeljabinsk

I min värld var Jesse Virtanen SHL:s bästa back förra säsongen. Han vann backarnas poängliga och slutade fyra i den totala. Det här är en spelare som Färjestad helt enkelt inte kommer kunna ersätta. Det är en offensiv toppback på Europanivå.

Vi snackar alltså om en back som gjorde 30 respektive 41 poäng under sina två år i SHL. En supervärvning som man inte kan räkna med att en klubb lyckas med speciellt ofta. Den nivån har Jesse Virtanen faktiskt varit på och således kommer det märkas på Färjestads blålinje att den elegante finländaren inte står där och levererar sina pricksäkra skott och läckra passningar.

2. Ryan Gunderson, Brynäs till Fribourg-Gottèron

Vi snackade om symbolspelare tidigare, med Mattias Tedenby, och det ordet kan förstås användas även här. Ryan Gunderson har varit i Brynäs i sex år och har varit en av lagets bästa spelare alla år. Den allra bästa spelaren under de flesta säsongerna. I ett Brynäs som gick uruselt under våren växlade Ryan Gunderson upp och snittade, från sin backplats, över en poäng per match under säsongens sista fjärdedel. Så lämnar man ett lag med stil.

Brynäs har inte ersatt Ryan Gunderson med något tungt namn utifrån utan siktar på en jämnare leverans på sina backar. Den amerikanske stjärnbackens frånvaro kommer onekligen saknas till hösten, precis som hans ständige ”partner in crime”, Simon Bertilsson.

1. Adam Reideborn, Djurgården till Ak Bars Kazan

Att ofrivilligt tappa sin förstemålvakt är tufft. Om den målvakten dessutom råkar vara en av de bästa, kanske den allra bästa, i SHL blir slaget förstås ännu hårdare. Så pass hårt att det inte går att resa sig och vara lika stark som innan. Den nivån är Adam Reideborn på. Jag har otroligt svårt att se att Djurgården ska kunna ersätta honom på ett femstjärnigt vis. Det talas om Niklas Svedberg och det tror jag vore en bra värvning, eftersom han då skulle få spela i ett lag som har mer än typ två backar av SHL-klass och som har ett spelsystem som fungerar även i egen zon. Den lyxen hade han inte i Timrå. Men med tanke på den tunga säsongen Svedberg ändå hade kan det bli svårt att kliva in och ersätta Reideborn.

Att Adam Reideborn dessutom får chansen i en av KHL:s allra bästa klubbar, 2018 års mästare, säger också en hel del om nivån han trots allt legat på i SHL de senaste åren. Därför är han ligans tyngsta spelartapp, så här långt, till nästa säsong.

Bubblare: Lukas Bengtsson, Linköping, Oskar Steen, Färjestad, Rodigo Abols, Örebro, Chay Genoway, Frölunda, Simon Bertilsson, Brynäs