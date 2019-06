Foto: Bildbyrån

16 gånger tidigare har en Stanley Cup-final gått till sju matcher. På torsdag morgon spelas den 17:e. Genom åren har vi fått se en hel del klassiska finalavgöranden…

Efter Bostons 5-1-seger i natt kan vi konstatera att vi för 17:e gången i NHL:s drygt 100 år långa historia kommer få en sjunde och helt avgörande Stanley Cup-final. Det blir den första sedan 2011 men faktiskt den sjunde (!) på 2000-talet. Under 00-talet spelades det exempelvis fem helt avgörande finaler, medan vi under 70-, 80-, och 90-talen bara fick se en finalserie som gick hela vägen per decennium.

Nu får vi alltså se två stycken under 10-talet vilket är blygsamt jämfört med det galna 00-talet men ändå rimligt om vi ser till den övriga historien. Att det går åtta år mellan två avgörande finaler är dock ovanligt. Senast det gick så lång tid var mellan finalerna 1971 och 1987, då Montréal och Edmonton stod som segrare mot Chicago respektive Philadelphia Flyers.

Den som är uppmärksam kan notera att vi under 2000-talet alltså fått se sex finalserier som gått hela vägen, och alltså bara nio om vi går tillbaka till 70-talet. Under 60-talet spelades två avgörande matcher, under 50-talet tre och under 40-talet två. Av de sju finaler som spelades under original six-eran, det vill säga fram till 1967 då bland annat St. Louis kom in, spelade Detroit sex av dem. De sex första, faktiskt. Red Wings vann tre game 7-finaler i rad (1950, 1954 och 1955) men förlorade mot Toronto 1942, 1945 och 1964. Red Wings vinster kom i stället mot New York Rangers och Montréal.

DETROIT – DET MEST RUTINERADE LAGET

Detroit är också det enda laget som vunnit en game seven-final på övertid. De lyckades med bedriften år 1950 då Pete Babando avgjorde i den andra övertidsperioden och 1954 då Tony Leswick blev den odödlige hjälten. Sedan dess har alltså ingen finalserie avgjorts på det sättet. Det är något anmärkningsvärt. I Sverige fick vi ju se det så sent som 2017 då Simon Önerud avgjorde SM-finalen mot Brynäs.

Detroit har varit involverade i sju av de tidigare 16 helt avgörande finalmatcherna. Förutom de sex gångerna mellan 1942 och 1964 var de inblandade i en sådan match så sent som 2009 hemma i Joe Louis Arena. Då blev Max Talbot den odödlige hjälten för Pittsburgh när han sköt båda lagets mål i 2-1-vinsten och Penguins fick revansch för finalförlusten mot samma lag säsongen innan. 2009 var också den senaste gången en svensk gjorde mål i en match av den här digniteten. Jonathan Ericsson, av alla, gjorde nämligen det extremt svensktäta Detroits enda mål i den förlusten. Men det räckte alltså inte för Detroit som återigen föll i en sjunde finalmatch.

SEDINARNAS HJÄRTEKROSS

2011 trodde nog många att ett par svenskar skulle spela huvudrollen i den avgörande finalen. Men bröderna Sedins match sju-upplevelse slutade med hjärtekross. En frustande lagmaskin vid namn Boston Bruins vann med 4-0 i finalen, anförda av en målvakt vid namn Tim Thomas som storspelade. Det var senast en finalserie gick till sju matcher och då, precis som nu, är alltså Boston ett av lagen. Den här gången kommer de emellertid spela på hemmaplan. Då var det Vancouver som kunde avgöra hemma. I stället blev det förlust och upplopp utbröt på stadens gator. Det var samma scener 1994 då New York Rangers, med Mark Messier i spetsen plockade sin senaste Stanley Cup. De vann också i en game 7 mot Vancouver Canucks – till den kanadensiska stadens förtret. Messier avgjorde finalen – och vann sin sjätte (!) och sista Stanley Cup. Rangers vann då sin första Stanley Cup sedan 1940 och bröt en 54 år lång titeltorka. Några år senare gick ju Messier till just Vancouver…

Det är kanske ingen slump att Boston Bruins är framme i en sjunde match. Visst, de har bara varit inblandade i en helt avgörande final tidigare, men en sjunde och avgörande tillställning är de vana vid. Bruins har spelat flest sådana matcher, 27 stycken, och har vunnit 14. Även 14 segrar är rekord i NHL-historien. Oddsen talar också för att det blir en 15:e vinst. Hemmalagen har nämligen tolv segrar och bara fyra förluster i en avgörande finalmatch på hemmaplan. Vid de senaste två tillfällena har dock bortalaget vunnit.

Senast ett hemmalag vann en finalmatch sju var 2006 då sensationen Carolina besegrade Edmonton med 3-1. Aaron Ward och Frantisek Kaberle gjorde 1-0 och 2-0 för Carolina innan Oilers reducerade. De plockade sedan ut målvakten och då kunde Mr. Game 7, Justin Williams, sätta 3-1-pucken i den tomma målburen.

INGET SLÅR RAY BOURQUES SEGER

St. Louis har som bekant aldrig vunnit Stanley Cup, men Boston kan bli det fjärde laget i NHL-historien att vinna en andra sjunde och avgörande finalmatch. De övriga är Montréal, som har två segrar, och tidigare nämnda Detroit och Toronto med tre vardera. New York Rangers, Pittsburgh, Carolina, New Jersey, Tampa Bay, Colorado och Edmonton har också vunnit Stanley Cup i en game 7. Just Colorados vinst är förmodligen den mest klassiska någonsin.

De besegrade som bekant New Jersey i finalen 2001, med 3-1 i den avgörande drabbningen. Det var ju nämligen då som Raymond Bourque fick avsluta sin otroliga karriär genom att vinna Stanley Cup. Ögonblicket då lagkaptenen Joe Sakic lämnar över pokalen till legendaren Bourque är förmodligen det mest klassiska finalögonblicket i NHL:s ärorika historia. En så stark story finns det inte i årets final, så Bourque kommer finnas kvar i historieböckerna som den mest efterlängtade pokallyftaren någonsin. Men Zdeno Chára kommer om han spelar bli den mest game 7-spelaren någonsin, med 14 matcher. Han kan också bli den förste europeiske lagkaptenen att vinna Stanley Cup två gånger. Nicklas Lidström och Aleksandr Ovetjkin har ju ”bara” lyckats med bedriften en gång vardera, precis som Chára. Historia kan alltså skrivas!

Och kanske kan vi för första gången sedan 1954 få en övertidshjälte i en sjunde finalmatch? Kanske skriver Carl Gunnarsson eller Marcus Johansson in sig i de eviga historieböckerna då?

En sak kan vi nog lova i alla fall: Någon kommer bli odödlig i finalen, natten mellan onsdag och torsdag.

SAMTLIGA FINALER SOM AVGJORTS I EN SJUNDEMATCH

1942 Toronto – Detroit 3-1

1945 Detroit – Toronto 1-2

1950 Detroit – New York Rangers 4-3, efter övertid

1954 Detroit – Montréal 2-1, efter övertid

1955 Detroit – Montréal 3-1

1964 Toronto – Detroit 4-0

1965 Montréal – Chicago 4-0

1971 Chicago – Montréal 2-3

1987 Edmonton – Philadelphia 3-1

1994 New York Rangers – Vancouver 3-2

2001 Colorado – New Jersey 3-1

2003 New Jersey – Anaheim 3-0

2004 Tampa Bay – Calgary 2-1

2006 Carolina – Edmonton 3-1

2009 Detroit – Pittsburgh 1-2

2011 Vancouver – Boston 0-4