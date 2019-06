Patrik Laine Foto: Bildbyrån

En lysande målskytt som kommer göra 50 mål och bära Winnipeg till titlar? En superstjärna värd att bygga laget kring? Eller en endimensionell spelare som inte är värd att satsa på? Vad tusan är grejen med Patrik Laine?

Igår skrev jag om ”Offer sheets” och faktumet att ovanligt många stjärnor blir restricted free agents vid månadsskiftet. Patrik Laine är en av dem som kommer få ett nytt kontrakt – men vi har absolut ingen aning om vilket typ av kontrakt han ska ha och vilken typ av kontrakt han faktiskt förtjänar.

Kollega Rasmus Kågström skrev tidigare idag en sammanställning över tio unga stjärnor som ska få feta kontrakt i sommar och han länkade då till en text där Patrik Laines situation analyserades. Enligt den ska Patrik Laine få ett åttaårskontrakt värt ungefär åtta miljoner dollar per säsong. Men vet ni vad? Jag tror inte det finns en chans att Patrik Laines representanter går med på en årslön under nio miljoner dollar om det är ett långtidskontrakt som diskuteras.

Men förtjänar han verkligen det? Ingen aning. Patrik Laine är en så unik spelare så att det knappt går att bedöma vad han ska ha för avtal. Hade jag skrivit texten i november (då han låg på ett målsnitt som skulle ge honom sjuttiosex mål) hade jag krävt att han skulle få tolv miljoner dollar.

KOMPLEX SPELARE

Om vi däremot går efter vad han gjorde januari till mars ska han få ett ettårskontrakt med en låg lön, för att bevisa att han ens ska få vara kvar i NHL. För det är ju en av sakerna som gör Patrik Laine så komplex. Han är så fruktansvärt ojämn. När han är het är han ostoppbar. När han inte är het är han en fjärdekedjaspelare som inte ens lirar i första powerplay. Han gör heller inte så mycket poäng, jämfört med de allra bästa spelarna i världen. En säsong där han gör 30 mål landar han på mycket blygsamma 50 poäng. Ett rejält bakslag med tanke på att många inför säsongen höll honom som favorit till skytteligatiteln. I stället slutade han delad trea – i den finska skytteligan. I den finska poängligan slutade han sexa, sex poäng före Torontos Kasperi Kapanen som väntas få ett kontrakt i trakterna kring tre miljoner dollar per säsong. Sju poäng före den ständigt kritiserade Buffalobacken Rasmus Ristolainen.

Jag kan inte minnas att vi sett en spelare som honom, på den här nivån, tidigare. Man brukar snacka om att en sån som Filip Forsberg är ”streaky” och har höga toppar och djupa dalar när det handlar om målskytte. Men Forsberg är en betydligt mer användbar spelare än Laine, om vi plockar bort just målskyttet. Patrik Laine är ett extremfall. Man får liksom allt eller inget. Ska vi dra det till sin spets måste vi helt enkelt ställa oss frågan: Hur många år och hur många dollar är Patrik Laines skott värt?

EN AV DE BÄSTA MÅLSKYTTARNA

Laine är bara 21 år. Bara fem spelare (Alex Ovetjkin, Nikita Kutjerov, John Tavares och Auston Matthews) har gjort fler mål än den finske superstjärnan sedan han slog sig in i NHL för tre år sedan. Han har exempelvis gjort nio fler mål på sex färre matcher än Jeff Skinner, som nyss skrev på ett kontrakt till 2027 med en årslön på nio miljoner dollar tidigare under sommaren.

Skinner är, precis som Laine, en ganska ojämn spelare med höga toppar och djupa dalar. Jeff Skinner är dessutom 27 år. En ålder då det ofta börjar gå lite nedåt för målskyttar. Skinner har gjort 30 mål eller fler fyra av nio säsonger i NHL. Patrik Laine har gjort 30 mål eller fler tre gånger. På tre säsonger. Parallellen fungerar inte helt eftersom Laine är RFA och Skinner hade blivit UFA, men ändå.

UTFORSKAR MARKNADEN?

Jämför vi med Auston Matthews, vilket väl är en bättre parallell eftersom de gick etta och tvåa i draften samma år, har Matthews gjort 112 mål på 211 NHL-matcher medan Laine står på 111 mål på 237. Matthews fick ett femårskontrakt värt ungefär 11,6 miljoner dollar per år. Han är dessutom center. Så han kan inte begära samma pengar som Matthews. Men för en normal spelare i den åldern och med den produktionen som Laine är i och har haft så hade han ändå kunnat peka på Matthews, säga att han fick 11,6 mijloner, och åtminstone kräva 10-10,5. Men så enkelt är som bekant inte läget.

Tidigare har det snackats om att Patrik Laine är beredd att utforska marknaden om han inte får ett bud som är tillräckligt bra från Winnipeg. Då snackades det om att Jets skulle behöva gå upp mot de där tio miljonerna per år. Men det kommer de nog inte vilja. Patrik Laine är helt enkelt inte en tillräckligt bra spelare, i deras mening. Han gör mål. Han kan vinna skytteligan tio gånger i sin NHL-karriär. Han har världens kanske bästa skott. Men han var också helt värdelös under inledningen av 2019. Och han bidrar inte med något annat än just de där målen. Det finns underliggande siffror som i princip odugligförklarar Patrik Laine som NHL-spelare, om vi ska vinkla det lite hårdare än vad som kanske är nödvändigt.

VÅGAR WINNIPEG?

Vågar Winnipeg då knyta upp honom på åtta år á tio miljoner dollar? Vad händer om han inte blir mer än en 30-målsskytt som inte gör så mycket mer än just mål? Vågar de ens ge honom åtta år över huvud taget? Ens om de får honom till åtta miljoner dollar per år? Ja, det tror jag ändå de skulle göra. Men jag vettefasen om de egentligen vill ge honom så mycket mer än just de där åtta miljonerna, som läget är nu.

Normalt snackas det om att spelarna vill ha trygghet. De vill ha åtta år och säkra sin framtid så snabbt som möjligt. Men i Patrik Laines fall kan det vara annorlunda. Jag har funderat kring om det kanske inte är bäst att begära ett kortare kontrakt. Sen läste jag Elliotte Friedmans tankar på Sportsnet, och han skrev samma sak. Är det någon som ska jobba för ett kortare kontrakt är det Patrik Laine. Dels för att han har en märklig roll i Winnipeg med stundtals väldigt lite speltid, och dels för att han just nu inte är i ett läge där han kan kräva åtta år á tio miljoner – men låt säga att han skriver ett tvåårskontrakt och gör 40+-mål båda gångerna.

Då kommer han vara i ett helt annat förhandlingsläge om två år. Och om produktionen fortsätter vara sämre, om han fortsätter få en märklig roll i laget…då kanske han till och med kan se sig om efter ett klubbyte. Men dit är det ju en bit.

KAN MATTHEWS NYSKAPANDE KONTRAKT PÅVERKA?

Friedman skriver att om han ”hade haft Laines talang hade han satsat på sig själv i det här läget”, och med det menar han ju att 21-åringen borde ta ett kort, lite billigare kontrakt, hoppas på att göra två dundersäsonger och sen dunka in cash i stora lass om ett par år i stället. Men numera finns det ju också ett tredje alternativ…

Det där femårskontraktet som Auston Matthews nyligen skrev på ritar om kartan lite. TSN:s Darren Dreger döpte det till ett ”hybridbrokontrakt”, en blandning mellan ett brokontrakt och ett längre avtal. Tidigare har det varit givet att spelarna antingen tar ett kort kontrakt (ett till två år) och sen ett långt (sex till åtta beroende på din stjärnstatus). Nu finns ett nytt alternativ, som lär vara eftertraktat för spelarna. Men det är nog Winnipeg inte så intresserade av.

DET BLIR ÅTTA ÅR

Så, vad kommer då hända? Ptja, jag blir inte förvånad om kontraktsdiskussionerna drar ut på tiden. Patrik Laine är en så unikt märklig spelare att det går att argumentera för alla möjliga tänkbara lösningar. Jag tror faktiskt att ett kortare kontrakt skulle vara bäst i det här fallet. Då får Winnipeg chansen att se hur bra han är, och Laine själv får ett par nya år på sig att visa att han är en superstjärna som ska ta över som NHL:s bästa målskytt när Alex Ovetjkin slutar om några år.

Men vad tror jag då? Jag tror det i slutändan ändå blir ett långt kontrakt. Med ett värde på kring 9,5 miljoner dollar kanske. Sen får general manager Kevin Cheveldayoff och de övriga i Winnipeg be till högre makter att Laine kommer vara ligans bästa målskytt det kommande decenniet, och att han inte blir en 30-målsskytt med tveksam attityd som landar på 50 poäng.

Men hans spetskvalité är helt enkelt på tok för bra för att riskera att gå miste om. Hans skott är för värdefullt.