Timrå var det gångna årets bästa gäng. Foto: Bildbyrån

Tiden går löjligt fort ibland. Ännu ett år är snart till ända, ännu en hel rad av mer eller mindre betydelsefulla matcher har spelats. Det har blivit dags att sätta punkt och sammanfatta.

Spänn fast säkerhetsbältena, jag ger er årets…

…bästa lag: Timrå

Våren strandade i slutspelsserien för Timrå, men anledda av Jonathan Dahlén och Elias Pettersson lirade laget den klart roligaste hockeyn och på den vägen har det fortsatt. Vid jullovet den här säsongen toppar Timrå Hockeyallsvenskan, återigen som det lag som spelar mest sevärd hockey. Så när allt ska sammanfattas, Timrå var bäst 2017.

…sämsta lag: Surahammar

Klassiska Sura kom efter en miserabel säsong sist i fortsättningsserien i våras och klarade sig i vanlig ordning kvar via kval efter att ha dopat laget med en hel hög inlånade spelare från klubbar som redan lirat klart. Till den här säsongen värvade man för att bli ett starkare lag, det slutade med fyra plockade poäng och 29-112 i målskillnad. Rakt igenom superuselt.

…fiasko: VIK Västerås

På papparet var det ett ganska bra lag, men på isen hade Västerås det våldsamt svårt att få det att fungera säsongen som gick. Men man hade ändå allt i egna händer i sista omgången mot Björklöven och var bara 46 sekunder från att klara sig kvar i Hockeyallsvenskan utan kval. Då bestämde sig halva laget för att spela säsongens sämsta försvarsspel och Zach Hamill kunde skjuta Löven kvar i HA. Kvalet som sen följde var ett episkt fiasko för gurkorna. Välkomna till Hockeyettan.

…buckelbärare: Huddinge

Tre gånger fick Talangfabriken ta emot fnissframkallande bucklor. Först för vunnen grundserie, sedan för vunnen Alletta och tillslut även för vunnen Hockeyettan-final. I slutändan står tre bucklor i Björkängshallens prisskåp, men Huddinge spelar lik förbannat i Hockeyettan igen. Efter vunnen grundserie i höst igen lär man få ta emot en ny buckla efter nyår. Då kommer vi kunna fnissa åt fenomenet igen.

…pånyttfödelse: Leksand

Det tycks ha blivit en dålig följetong på senare år, att Leksand de gånger laget haft obehaget att rasa ner i Hockeyallsvenskan och ska satsa sig tillbaka till SHL startar riktigt uselt. Det blev samma visa den här gången, storklubben startade oinspirerat och rent svagt, men ledningen vilade inte på hanen. Markus Åkerblom fick gå och ersattes av Leif Carlsson. Det blev en ordentlig vändning. Leksand blev pånyttfött och sedan dess har det bara pekat uppåt.

…trägen vinner: Troja/Ljungby

I tre långa säsonger gnuggade Troja/Ljungby i Hockeyettan med bra lag och marginalerna emot sig. Men tillslut lyckades laget under Pelle Svenssons ledning, trots att vägen var långt ifrån spikrak, äntligen spela sig tillbaka upp i Hockeyallsvenskan. Det var verkligen trägen vinner.

…trägen vinner 2: Visby/Roma

Efter att fyra gånger ha stött på favoriter (Karlskrona, Vita Hästen Huddinge och Troja/Ljungby) och blivit utslagna i playoff 3 lyckades Visby/Roma äntligen ta sig förbi det förhatliga steget och avancera vidare till kvalserien. Det var verkligen trägen vinner och att det i kvalserien blev nio förluster och en jumboplacering spelade nog i slutändan ingen större roll. Visby blev en vinnare när de vann i PO3.

…tack men nej tack: Mjölby

Mjölby hade i stort sett blivit bestulna på platsen i ettan efter en horribel domartabbe i kvalet, ett beslut som ställde allt på ända. Man var så nära men ändå så långt borta. Därför var det strongt att ta ett moget beslut när förbundet med bara någon veckas varsel kom dragandes med frågan om de ville ta Haninge Anchors (degraderade på grund av ekonomi) plats i ettan. Hur mycket det än lockade hade det kunnat sänka klubben att tacka ja i det läget.

…nej men jo men nej men jo: IK Panterns licens

Bokhållaren fick barn, dokumenten som skulle bevisa att IK Pantern sminkat sin ekonomi väl nog för att få elitlicens blev försenade trots påminnelser. Licensnämnden tog beslutet att dra in Malmö-gängets elitlicens. Det överklagades så klart och i slutändan drog appellationsnämnden ner byxorna på licensnämnden genom att ge Pantern licensen åter. Bara för att det skulle bli ekonomisk kris igen några månader senare. Nej men jo men nej men jo…

…flopplag: Östersund

Laget vann den norra grundserien som avslutning på 2016 och gick in i Allettan och det nya året med ganska höga förväntningar på sina axlar. Det var ett bra lag på papperet men det fallerade fullständigt. När det totala haveriet och den missade playoff-platsen i efterhand analyserats har det krupit fram att gruppdynamiken inte var den bästa, men oavsett vilket, Östersund var årets flopplag, utan egentlig konkurrens.

…överraskningslag: Nacka

Med bara några dagar kvar till seriepremiären valde förbundet att sparka ut Haninge Anchors på ekonomiska grunder och i slutändan blev det Nacka som tog deras plats. Med väldigt kort varsel flyttade de upp sin division två-trupp till en högre division och skulle enligt all logik bli en slagpåse men var istället snubblande nära att fixa en plats i Allettan. Lika överraskande som imponerande.

…vårlag: Huddinge

Det blev aldrig något avancemang till Hockeyallsvenskan, men det var nog egentligen bara de själva som trodde att det var möjligt den gångna våren. Med en serieseger i den norra Allettan och påföljande seger över självaste Troja/Ljungby i den haussade Hockeyettan-finalen får man ändå lov att säga att Huddinge var det här årets vårlag.

…höstlag: KRIF

Hösten tillhörde utan några som helst tveksamheter KRIF. Laget kom samman riktigt starkt och var det enda laget i söderserien som faktiskt gick från klarhet till klarhet. Det ledde till en betryggande serieseger och ett favoritskap att leva upp till när kalendern vänder blad och det väntar ett nytt år.

…lånelag: IK Oskarshamn

Det är knappt någon idé att räkna. Det lånades in och ut och in och ut och in och ut och in och ut. Ambitionen var att få till långtidslån men i själva verket blev det en massa korttidslån och IK Oskarshamn blev till en symbol för allt som är skevt med lånekarusellen i hockeysverige. Orättvist bespottade må vara hänt, men det var samtidigt tragiskt att se.

…steg tillbaka: BIK Karlskoga

Våren avslutades med SHL-kval mot Rögle, men när hösten kom var BIK Karlskoga plötsligt ett bottenlag i Hockeyallsvenskan. Fallet från den absoluta toppen till den absoluta botten var så tungt att till och med en trotjänare som Tobias Thermell fick ta sitt pick och pack och dra.

…steg framåt: Nybro

Det var under ganska många säsonger som vikingarna från Nybro bara var en grå massa som hade förtvivlat svårt att göra några vettiga resultat. Men sakta men säkert har de börjat hitta tillbaka till fornstor glans och under 2017 var laget bra så väl under hösten som under våren. Ett tydligt steg framåt jämfört med det trista Nybro som vi så sakteliga börjat vänja oss vid.

…publiklag: Björklöven

Det var ganska länge sedan Björklöven rosade marknaden. Idag är de på sin höjd ett lag som blandar och ger och som man aldrig riktigt vet vad man har. De senaste säsongerna har kantats av resultat som inte stått i paritet med förväntningarna. Ändå fortsätter publiken att vallfärda till hemmaarenan. Det var fullspikat i ångestmatchen när Västerås skickades ner i negativt kval. Det är fullt på läktarna även när de spelas trött serielunk. Björklöven är i sanning ett riktigt publiklag.

…ekonomer: Asplöven

De hamnade hos kronofogden i somras och under hösten var det dags igen. En skatteskuld hamnade på fogdens bord och ekonomin var så körd i botten att spelarna inte fick någon lön. Likviditeten var usel och spelarflykten bort från klubben blev ett givet resultat. Nu är frågan om klubben över huvud taget kommer överleva som Hockeyettan-förening.

…nedläggning: Sundsvalls a-lag

De satsade stort men föll platt. Istället för en återkomst i Hockeyallsvenskan blev det en nedläggning av a-laget och sorti ur Hockeyettan när Sundsvall tagit på sig en alldeles för stor kostym och tvingades ta konsekvenserna av det. Ett tufft men förmodligen helt rätt beslut.

…here we go again: Tranås

Hösten 2016, ett bra lag på papperet som i slutändan misslyckades med att få ut potentialen, snubblade på mållinjen och missade Allettan. Vi lägger karbonpapper på det.

Hösten 2017, ett bra lag på papperet som i slutändan misslyckades med att få ut potentialen, snubblade på mållinjen och missade Allettan. Det är naturligtvis underkänt.

…succéman: Joel Persson

Från att vara bäst i Hockeyettan till att vara en självklar del i serieledande Växjös powerplay i SHL. Mer succé än så kan en spelare i den inhemska hockeyn knappast göra.

…succéman 2: Arvid Ljung

Från spel i division 2 och bänknötande i ettan till att plötsligt vara Hockeyettans bästa målvakt. Det räckte inte för Arvid Ljung som signade med Almtuna och den här hösten gjort det väldigt bra i Hockeyallsvenskan.

…gästspel: Jimmie Ericsson i SK Lejon

I vanliga fall kommer det sällan fler än hundra pers och kollar när SK Lejon spelar hemma, när de för en match fick ynnesten att ståta med Jimmie Ericsson i lineupen kom det 3510. Det säger nog en hel del om hur stor Ericsson är i Skellefteå, det var samtidigt en första fingervisning om att han var på väg tillbaka till stadens stolta flaggskepp i SHL.

…avsked: Mattias Karlin

Efter sex raka säsonger på bänken i Västervik, sex säsonger där resultaten år för år hela tiden blivit bättre och bättre, valde Karlin att säga tack och hej och fortsätta till SHL-nykomlingen Mora. Den här hösten har Västervik hackat mer än på länge. Att dra kopplingen till Karlins avsked är naturligtvis inte särskilt svårt.

…mest överskattade: De nya ekonomiska kraven som godtroget klubbades igenom

Jag förstår ärligt talat inte hur de nya ekonomiska kraven kunde klubbas igenom utan att det blev ett större ramaskri bland klubbar och intresseorganisationer. För när enmansutredaren la fram sitt förslag med gränser för eget kapital som ytterst få klubbar kommer klara att leva upp till satt de allra flesta och låtsades som att det regnade. De nya kraven är överskattade, de kommer inte göra svensk hockey mer solid, de kommer helt enkelt inte gå att leva upp till och det kommer bli dispensfest. Förbundet visade återigen hur verklighetsfrånvända de är.

…ärligaste: Haninge Anchors

Medan de flesta andra snurrade in sig i lögnaktiga ekvationer för att förklara att en usel ekonomi egentligen var en bra ekonomi valde Haninge att vara ärlig och rapportera som det var. De kunde inte bli skuldfria på ett år men hade kontroll nog att klara säsongen. Förbundets svar på uppriktigheten: NI ÄR INTE ÖNSKVÄRDA!

…skandal: Våldet vid Ica Oxen Cup

Efter derbymötet mellan Mariestad och Skövde på försäsongen utspelade sig skandalösa scener när så kallade supportrar hoppade på och misshandlade spelare ur båda lagen. De lade stor sordin på resten av cuphelgen, men i slutändan har åtminstone en man åtalats för misshandeln. Alltid något.

…skandal 2: Våldet i Kristianstad

I samband med playoff-spelet i våras tog sig supportrar över från Kristianstads läktarsektion till läktaren med Nybro-fans med våldsamheter och misshandel som följd. Det var kulmen på en ganska uppskruvad hets kring Kristianstad och givetvis något som aldrig ska få förekomma i en ishall. En skandal av stora mått.

…mest beklämmande: Domarmissarna

2016 avslutades med en domartabbe deluxe mellan Väsby och Huddinge, det följdes under 2017 upp med två nya flagranta misstag. Dels i kvalet till ettan där rättskiparen mellan Mjölby och Värnamo plötsligt fick för sig att förlängningen skulle vara tio minuter lång med ett extremt kaos till följd där spelare fick hämtas tillbaka in från duschen för att lägga straffar, dels mellan Väsby och Hammarby där ett mål från laget med avvaktande utvisning på sig godkändes. Extrema missar orsakade enbart av dåliga kunskaper om regler och förutsättningar som inte borde få förekomma. Det är för dåligt helt enkelt.

…klädkod: svart

I grund och botten hade Troja/Ljungby på fötterna (även om de var usla på att kommunicera det) när de valde att porta sina egna supportrar från hemmapremiären. Men det blev i allra högsta grad komiskt när det framställdes som att de portades för att de klädde sig i…svart.

…klädkod 2: orange

Syftet var nobelt, det är välgörenhet alltid. Men när Vita Hästen skulle rikta uppmärksamheten mot våld mot kvinnor genom att spela i orange blev det väl si så där. Man skulle kunna tro att någon fick för sig att åka till ett restlager och köpa upp den mest osäljbara skit som kunde hittas. Exakt så hemska var de orangea tröjorna pållarna drog på sig.

…artilleri: Martin Pärna

Hans 16 kassar på 22 matcher i grundserien räckte till delad skytteligaseger, men Halmstads spets Martin Präna var ännu viktigare än så. Han var matchvinnarkungen som sköt inte mindre än sju direkt matchavgörande mål för sitt gäng. I och med att Halmstad vann sammanlagt elva matcher under grundserien förstår ni exakt hur viktig Pärna var för sitt lag.

…mål: Målet efter slutsignal som räddade Troja

Det var inte särskilt vackert, men Tobias Törnkvists fullträff till 3-2 i den andra playoff 3-matchen hemma mot Mariestad blev årets mest omdiskuterade och förmodligen också mest avgörande. Pucken passerade linjen långt efter slutsignal, men godkändes ändå till boisarnas stora förtret. Det blev väldigt upprört och faktum är att när vi nu summerar allt i efterhand är sannolikheten ganska stor att Troja inte spelat i allsvenskan idag om det där målet rättmätigt dömts bort. På tal om hockeyns minimala marginaler.

…mest segdragna: Upptaktsträffarna

Jag försökte tycka om dem, men det blev för långt, för segdraget och alldeles för få bjöd till. Det borde vara ett ypperligt tillfälle att verkligen sälja serien, men aktörerna i ettan tog verkligen inte tillvara på den möjligheten.

…mest skeva: Spelschemat i Allettan

Visst förstår jag att det kan vara svårt att få ihop ett klockrent spelschema när lag utan resurser ska ge sig ut på helvetesresor, men det spelschema som presenterats och godkänts för Allettan är under all kritik. Det är inte värdigt en seriös liga. Att alla lag inte spelar i slutomgångarna av norra serien är en ren skandal. Att vissa lag ibland spelar fyra hemmamatcher på en dryg vecka gör det omöjligt att sälja in det hela för publiken och så vidare och så vidare. Så vedervärdigt svagt att jag blir arg.

…kepshuligan: Hattrick-supportern

Den glade Troja-supportern som för att fira två hattrick i bortamötet med Västervik följde traditionen att kasta in en keps på isen. Det föll inte alls i god jord och han haffades av supporterpolisen. Komiskt värre.

…nolla: Robin Johansson

Troja-keepern har med eftertryck visat att han är mogen Hockeyallsvenskan den här hösten och fick avsluta året på bästa tänkbara sätt. Johansson har när 2017 blir 2018 hållit nollan åtta perioder och drygt 17 minuter i följd. Efter att ha släppt in två snabba i öppningen av matchen hemma mot BIK Karlskoga spikade han resten av den drabbningen och har sedan nollat så väl Björklöven som Södertälje. Starkt är bara förnamnet.

…duo: Fredrik Hansson/Johan Skinnars

Kristianstads grundserie var allt annat än glimrande men firma Hansson/Skinnars har utklassat serien. Hansson var briljant redan under våren och har fortsatt på samma spår under hösten och Skinnars visar match efter match att han borde spela på en högre nivå. Var hade KIK egentligen befunnit sig utan sin superduo?

…veteran: Henric Höglund

40-åringen var tillbaka i Hockeyettan, den här gången med Grums, och precis lika skott- och målglad som vanligt. Totalt blev det 12 kassar på 22 matcher. Starkt i ett lag långt ifrån toppen.

…podcast: Ståplatspodden

En stram uppläxning krävs givetvis för den lama utgivningstakten, men när de till storstaden inflyttade skogsmullarna väl släpper avsnitt då är det för det mesta väldigt hörvärt. Hockeysvängen är för det mesta tragiskt humorbefriad, men för alla som någon gång haft minsta lilla utbyte av vass ironi är detta ett måste. Satiravsnittet om lån blev för långt, men första halvtimmen är så briljant att blöja ordineras för att undvika kisskaos under fnissattackerna.

…podcast 2: Mjörnbergs Trashtalk

Ni blir aldrig av med oss! Podden som envist fortsätter att nagelfara Hockeyettan och vara en nagel i ögat på alla som tillåter sig att provoceras kom ut med sammanlagt 40 avsnitt under året som passerade. Åtta djupintervjuer och 32 analysavsnitt. Det blir en fortsättning på det nya året, det är något vi kan utlova redan nu.

…gnällpsykning: Per Gustafsson

Den gamle rutinerade HV-räven har som tränare knappast gjort sig känd som en herre som kommenterar sina motståndare i onödan. Han slösar inte med citatmaterial. Men efter att HC Dalen fallit tungt med 1-6 hemma mot Huddinge såg han med snillrik list till att tidningen pumpade ut citat där han dömde ut sin motståndare som ett gäng fåntrattar som bara gnäller hos domaren hela tiden. Det sökte sig naturligtvis hela vägen in i Björkängshallens omklädningsrum. Vips vann HC Dalen returen borta mot hajpfavoriten med 4-0. Snacka om lyckad gnällpsykning.

…försäsongsmys: Cuperna

Det anordnades försäsongscuper med prominenta lag på ställen som Mariestad, Köping och Kristianstad. Långt mycket mer kittlande än trötta, tråkiga, onödiga träningsmatcher av lunkkaraktär.

…mest snopna: Det tidiga avgörandet

I söderserien levde streckstriden hela vägen in i slutomgången, men i samtliga övriga serier var det avgjort tidigt i en serielunk som den här hösten faktiskt varit betydligt mer ljummen än vanligt. Och det vill inte säga lite.

…sämsta samarbete: Tyringe

Tyringes styrelse och Tyringes tränare Marcus Norell kom ihop sig och hittade ingen väg runt sina problem. Det resulterade i att styrelsen sparkade tränaren med en sådan folkstorm till följd att de själva tvingades avgå. Varpå tränaren återinstallerades. Draggar man lite i den smutsiga byken framträder en bild av en gemensam samling individer där samtliga inblandade varit världssämst på att samarbeta. Pinsamt på precis alla fronter alltså. Inte konstigt att Tyringe är ett bottengäng.

…förflyttning: Grästorp

Den lilla föreningen blev nästa lag i raden att flyttas söderut, men till skillnad från tidigare flyttfåglar som Västervik, Vimmerby och Tranås som omedelbart tagit sikte på toppen blev det en tung säsong för hjärtelaget som slutade näst sist i serien.

…#pråffsigtmedå: IK Pantern

Strulet med elitlicensen vara eller inte vara är redan avhandlat på annan plats i den här sammanställningen, på det följde nya ekonomiska bryderier, sparken för trotjänaren och sportchefen Joakim Tillgren och spelaruppror mot tränaren Håkan Åhlund som anklagades för att ha använt rasistiska ord mot en spelare. Trots att klubben sköts som en första klassens amatörförening går det sportsligt som på räls. Lustigt faktiskt.

…luddigaste roll: Patrik Klüft

Som någon sorts resurs, eller spindel i nätet eller chef över tränarna eller bollplank eller…ja, många kliade sig i huvudet när Patrik Klüft presenterades som klar för Östersund i sin nya övergripande roll. I Mjörnbergs Trashtalk satte han sig ner och redde ut oklarheterna….

…bortalag: Kumla

Kumla tog 28 poäng i höstens grundserie, 21 av dessa tog laget på bortaplan. Innan man pajade sin statistikrad med två hemmasegrar under seriens andra halva såg det ut som att man rent av var oförmögna att vinna på sin egen hemmabana. Uppseendeväckande.

…ramaskri: Kvalserieklubbarna som plötsligt skulle dela med sig av webbtv-intäkterna

Det kom aldrig ut särskilt mycket i offentligheten men det stormade våldsamt bakom kulisserna när det plötsligt var många om budet kring vilka som skulle lägga rabarber på intäkterna för webbsändningarna i kvalserien. De hockeyallsvenska gängen ville inte gå lottlösa, organisationen Hockeyettan ville in och ta sin del av kakan och Hockeyettan-klubbarna ville naturligtvis behålla sina livsviktiga intäkter själva. Förhoppningsvis löses den biten i betydligt mycket mer god tid och med större eftertanke den här säsongen.

…brev: Gnället från de sex elitisternas gäng

Sex hockeyallsvenska klubbar gjorde gemensam sak och skrev ett mycket oroat men väldigt tandlöst brev till förbundet och SHL med frågor om pengafördelningen i svensk hockey. Ett utspel som fick stor medial uppmärksamhet, men som i slutändan förmodligen inte leder till särskilt mycket alls. Frågan det lämnade efter sig var snarare varför gängen som signerade brevet (Modo, Leksand, Björklöven, Södertälje, Timrå och AIK) inte ville ha övriga Hockeyallsvenska gäng med på tåget.

…bästa årsbästalista: Årets 100 bästa låtar enligt Drefvet

I vanlig ordning är det nätets bästa musiksajt som petat ihop årets bäst årsbästalista. Gillar man musik är den naturligtvis ett måste.

…värvningskarusell: Toppspelarna lämnar för HA mitt i serien

Kalle Östman, Viktor Hertzberg och David Berg, det var några av spetsspelarna som lämnade för uppdrag i Hockeyallsvenskan. Dessutom lånades spets som Petter Runesson, Michal Zajkowski och Christoffer Rifalk ut mitt under pågående serie. Det är en lika trist som oroande utveckling att topplagen i Hockeyettan sitter i en så taskig situation att de mer eller mindre tvingas låna ut sina bästa spelare när gängen från Hockeyallsvenskan kommer och pekar. Det går mer och mer mot att bli en farmarliga.

…kortaste: Asplövens tålamod med Aleksanders Semjonovs

Tre matcher fick ryssen på sig innan han sparkades som tränare för Asplöven. Sedan började klubbens fria fall den här hösten och lagom till nyår presenterade klubben en annorlunda lösning. Den rutinerade backen Antti Ylönen blir spelande tränare resten av säsongen.

…premiär: Dubbelmöten i Allettan-premiären

Spelschemat som helhet lämnar som sagt betydligt mycket mer att önska, men greppet att spela dubbelmöten i mellandagarna där samma motståndare stötte på varandra två gånger på bara några dagar var intressant. Det blev några publikfester och några riktigt heta drabbningar. Jag ser gärna en fortsättning av det experimentet.

…bloggproffs: Mjörnberg

Det har inte varit det bästa året men edert ödmjuka bloggproffs har ändå gnuggat på, på sedvanligt kompetent sätt och sett till att beröra, störa och bara göra det som han är rätt bra på, att hålla full koll på Hockeyettan och Hockeyallsvenskan. Det är sånt riktiga bloggproffs gör.

Gott nytt år!