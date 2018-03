Foto: Bildbyrån

En klubb som drar sig ur, en målvakt som stod på huvudet, stundande spelarflykt och serieuppläggsmeck. Varsågoda, en fredagskompott.

Kvalserien drog igång med ett gäng riktigt härliga matcher på torsdagskvällen, med det var ändå ett negativt besked som lade lite sordin på stämningen.

Valbo meddelade att man i föreningen tagit ett beslut att kliva ur Hockeyettan och istället spela i division 2 nästa säsong.

Tråkigt, men förmodligen väldigt rimligt. Det är seriöst att utvärdera sin verksamhet, se att det inte kommer att gå ihop och säga tack men nej tack redan nu. Går viljan att tillhöra en högre serie inte ihop med hur verkligheten rent ekonomiskt faktiskt ser ut är det, det enda rätta att ta ett så pass drastiskt beslut.

Valbo är långt ifrån de första och garanterat långt ifrån de sista som säger tack och hej till Hockeyettan trots att man på sportsliga grunder är i allra högsta grad kvalificerade. Valbo gjorde ju en succésäsong och spelade Allettan under våren.

Sollefteå har redan valt att dra sig ur inför kommande säsong och det här börjar bli ett mantra som upprepas år efter år. Små klubbar (och ibland även stora, minns Sundsvall) tvingas bita i det sura äpplet och ta klivet ner.

I fallet Valbo tycks det handla mycket om att stödet från kommunen inte räcker till och att sponsormarknaden i Gävle-trakten är för liten. Att Brynäs försökte hjälpa till med en swish-kampanj under Allettan var säkerligen till hjälp, men inte nog för att få det att flyta ekonomiskt.

De specifika orsakerna kan vara olika i olika föreningar men till syvende och sist handlar det alltid om ekonomi. Vad som står på sista raden och allt för ofta blir siffrorna röda. Det är helt enkelt för dyrt att spela i Hockeyettan. Det kostar mer än det smakar. I alla fall med det antal lag och det upplägg som gäller idag.

Kanske är inte en förändring till det här upplägget på Hockeyettan så dumt ändå?

* * *

När Valbo nu drar sig ur blir det ytterligare en vakans i Hockeyettan och vi kommer få ytterligare en så där strulig vår med mängder av frågor kring vilka lag som egentligen kommer att få ta klivet upp från kvalet. Trist att det ska behöva vara så rörigt varenda år.

* * *

Kvalserien till Hockeyallsvenskan drog som sagt igång igår och bjöd på både utropstecken och frågetecken.

Troja/Ljungby har ägnat sitt uppehåll åt att nöta försvarsspel, men stod ändå som koner i egen zon och lät Västervik dra ifrån direkt i början. Drömstart för VIK och lika mycket mardröm för Troja.

Det blir grymt intressant att se hur laget reagerar på torsken när det väntar möte med Piteå hemma i Ljungby på lördag.

Ett Piteå som långa stunder spelade ut Västerås hemma i LF Arena men inte lyckades få in pucken bakom storspelande Marcus Dahlbom i VIK-kassen. Faktum är att keepern var magiskt bra, en riktig matchvinnare.

Men Troja-Piteå på lördag, två gäng som förlorade i premiäromgången. Två lag som riskerar att direkt hamna på efterkälken i den korta serien vid en ny torsk.

Det blir en sån där ångestmatch som bara måste ses.

* * *

Vimmerby åkte ut mot Visby/Roma i playoff 2. En riktig flopp. Jag snackade med sportchefen Daniel Stolt igår och han var fortfarande ordentligt purken över det där. Det var alldeles för dåligt.

Nu riskerar han dessutom att bli av med stora delar av den kärna som han byggt laget kring under några år. Trots floppen har ju flera av spetsspelarna ändå öst in poäng under säsongen och kommer att uppvaktas och norpas av klubbar i Hockeyallsvenskan.

Det finns tydligt allsvenskt intresse för Jesper Kokkonen, Markus Modigs och Dennis Fröland och om det dessutom inte dyker upp klubbar som rycker i herrar som Petter Runesson och Hampus Harlestam blir jag väldigt förvånad.

Ett längre snack med sportchefen om lagbygget (bara en spelare på kontrakt!) och hur laget ska byggas och formeras till nästa säsong hittar ni här.