Sändningar från hela grundserien i ett abonnemang, skulle smaka va? Foto: Bildbyrån

Att förpacka kvalserien som ett abonnemang gör förmodligen att fler väljer att se mer än bara det egna favoritlagets matcher. Det vore ett grymt sätt att även avnjuta grundserien.

Nu ska jag väl kanske inte nödvändigtvis göra reklam för Sportbladet, det råkar bara vara de som köpt rättigheterna den här gången. Det hade lika gärna kunnat vara Lelles mediebyrå i Sollefteå den här texten handlade om.

Men möjligheten att i abonnemangsform njuta av kvalserien smakar väldigt bra.

Det är ett upplägg som gör att fler engagerar sig i lag de egentligen inte följer och det i sin tur får över tid följden att fler har bättre koll även på andra än sitt favoritgäng och att det generella intresset för en väldigt älskvärd serie (Hockeyettan) växer.

Att klubbarna sänder sina egna matcher i grundserierna är så klart i sig inget konstigt. Att förvänta sig att C More, Viasat, Discovery eller någon annan gigantisk aktör kliver in och köper rättigheterna för att slå upp det som SHL eller Hockeyallsvenskan är en utopi. Så realistisk måste man kunna vara att man ser att ett sådant intresse för serien finns inte. I alla fall inte just nu.

Men att packa ihop Hockeyettan som ett abonnemang, jag är övertygad om att det skulle göra att fler kollade på mer.

Som det fungerar idag erbjuds ju matcherna styckvis. Ofta till priser som varken står i proportion till kvaliteten på sändningarna eller den hockey som spelas. Det är klart att inga fler än de som faktiskt håller stenhårt på lagen som spelar den specifika matchen slantar upp då.

Men med någon form av abonnemang för hela serien tror jag faktiskt att fler skulle intressera sig. Om det gick att glutta på några av konkurrentlagen en kväll när det egna gänget har spelledigt, utan att det innebär någon extra kostnad.

Som igår, Västervik och Piteå lirade en i allra högsta grad spännande och sevärd match som både en och tre supportrar utan någon som helst sympati för någon av klubbarna garanterat satt och glodde på.

Det hade aldrig hänt med matcher styckprissatta i området kring 129 pickadoller.

Jag önskar ett scenario där samma sak som nu erbjuds i kvalserien hade kunnat ske även med seriespelet. En överkomlig klumpsumma i månaden, fri tillgång till samtliga matcher i Hockeyettan. Wow liksom.

Tänk er en sådan lösning insprängd i en sajt som dedikerat tar sig an Hockeyettan med genuint vasst nyhetsarbete och djupgående bevakning. Som det hade smakat!

Balansgången mellan vad klubbarna har att vinna på det ekonomiskt (hej storsponrorer!) kontra hur kul det skulle vara för fansen är en inte alls särskilt lätt ekvation att lösa. Saftigt prissatta webbsändningar är en viktig inkomstkälla för de små klubbarna och en abonnemangslösning skulle om den inte finansierades på något annat sätt förmodligen kapa bort många viktiga kronor.

Men i en perfekt värld så…