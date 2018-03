Kan någon rädda Västervik kvar i Hockeyallsvenskan är det Mattias Karlin. Foto: Bildbyrån

Roger Forsberg fick gå tre omgångar och fyra plockade poäng in i kvalserien och klubbens älskade Mattias Karlin tar över på hans position. Räddar det Västervik kvar i Hockeyallsvenskan?

Vita Hästen kickade tränaren i kvalserien…och gick inte upp.

Södertälje kickade tränaren i kvalserien…och åkte ur.

Västerås kickade tränaren i kvalserien…och åkte ur.

Västervik kickar tränare i kvalserien…och….?

Det brukar inte direkt gå vägen när klubbar får panik några matcher in i kvalserien och väljer att skicka sina tränare på porten. Men efter förlängningstorsken 2-3 hemma mot Piteå är det så mycket skräck i Västervik att klubben uppenbarligen inte vågar göra något annat än att chansa.

Som det sett ut i mötena med Huddinge och Piteå talar väl inte heller särskilt mycket för att det ska vända för den hårt pressade (just nu) allsvenska klubben. I Björkängshallen var det hemmalaget som hade den största glöden och mot Piteå ägde Västervik gigantiskt mycket puck utan att omsätta mer än två solklara chanser i mål. Tajmingen och desperationen fanns inte där. Det var väl egentligen bara tvåmålsskytten Oskar Drugge som med sina känsloyttringar visade att han ville något.

Är det någon chansning som ska gå hem är det väl den här.

Frälsaren Mattias Karlin är ju tillbaka i båset.

Är det någon som kan rädda kvar Västervik i Hockeyallsvenskan är det mannen som så brutalt slarvades bort av Mora tidigare under den här säsongen.

Under sex säsonger tog Mattias Karlin Västervik till starkare och starkare resultat varje vår. Hela vägen från division 2 upp till en tredjeplats som nykomling i Hockeyallsvenskan ifjol.

Det var resultatet av tränarens enträgna arbete som ledde den lilla klubben till en så formidabel succé och det låg nästan lite i luften att det väntade kärvare tider när locktonerna från Mora blev för stora inför säsongen och han lämnade sin post.

Karlin känner klubben, han känner många av spelarna och hans sätt att spela hockey och bygga upp allt omkring isen i Västervik är väldigt välbekant. Det borgar för att han ska ha större chans att få fason på det skräckslagna VIK-manskapet än vad random tränare utifrån skulle ha.

Men det som han byggde under sina sex säsonger har sakta men säkert raserats av den här säsongens usla resultat. Det är inte bara att trycka på en knapp för att den gamla goda tiden ska vara tillbaka och allt ska rulla som vanligt.

Men som sagt, ska någon lyckas, då är det väl Karlin.

* * *

Minst lika darrigt som det är i Västervik är det förstås även i Troja/Ljungby. Igår blev det ”allsvenska” laget frånåkt av hungriga, speediga, underhållande Borlänge. 2-5 och andra förlusten av tre möjliga i kvalserieöppningen. Det är knappast den tonen man vill sätta i en kvalserie.

Nu blir torsdagens hemmamöte med Västerås en grym måstematch för en minst sagt pressad maskin.

* * *

Västerås ja, det går inte att tro något annat än att laget firar sitt avancemang tillbaka till Hockeyallsvenskan om några omgångar och då borde de trycka upp tröjor där det står ”målvakten är också en del av laget” att fira i.

För hur förutsättningarna än ser ut, om nyckelspelare är skadade, om nyckelspelare är sjuka, om motståndarna bombarderar kassen med sylvassa avslut, så vinner Västerås matcherna ändå.

Jag känner mig som världens tjatigaste människa men Marcus Dahlbom är äckligt bra i kassen och Västerås har en förmåga att bygga borg i egen zon (och mittzon) för att få stopp på allt vad motståndarnas anfall heter.

Bortamötet med Huddinge såg långa stunder ut som kvalseriepremiären i Piteå. Hemmalaget var inte alls dåligt och trixade fram chans på chans på chans som inte gick i mål. Det blev ännu en uddamålsseger, 2-1, för gurkorna.

Västerås är extremt svåra att tas med när de får ledningen och kan bygga upp den där borgen och därför var det naturligtvis högst olyckligt för Huddinge att släppa ett billigt 0-1-mål i första perioden.

Det kändes nästan som att matchen var avgjord redan där.

* * *

Per Ljusteräng är tillbaka i Hockeyallsvenskan.

Senast det begav sig var med Borås säsongen 11/12 och nu tar han alltså efter några framgångsrika säsonger i ettan med KRIF steget tillbaka in i allsvenskan och tar över Tingsryd.

Det känns som en väldigt spännande lösning, Ljusteräng ser på papperet ut en väldigt väl lämpad man för att kliva in och ta vid det som Magnus Sundqvist byggt upp under säsongerna innan han fick foten i slutet av säsongen som just tog slut för TAIF.