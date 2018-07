Foto: Bildbyrån

Ett flertal av dagens profiler och stjärnor i Hockeyettan föddes samma år som oförglömliga eurodiscohits släppes. Det har blivit dags att frossa i ett härligt 90-tal.

Ikväll snörar undertecknad av årsmodell -82 på sig dansskorna och åker nostalgisk tidsmaskin tillbaka till 90-talet på en pir i Helsingborg.

Det har blivit dags för det ultimata partyt ”Vi som älskar 90-talet” med ett stort antal av de där artisterna som såg till att smitta en hel generation med oemotståndlig eurodisco.

Det kommer bli 90-talshits (som står sig än idag), som onekligen sätter saker i lite perspektiv när hela Hockeyettan numera är nedlusad av 90-talister (som dricker rosé, åker på Summerburst och tror att det är riktig dansmusik).

Många av spelarna som idag är stjärnor och profiler föddes när låtarna som kommer förgylla kvällen släpptes. Det är ganska sjukt när man tänker på det.

Därför passar jag på att ge er ett helt random urval av profiler och framträdande lirare i ligan som föddes samma år som kvällens artister släppte några av sina mest kända monsterhits. De där som jag lyckligt kommer skaka rumpa till ikväll.

1992 släppte Dr Alban dansgolvsvältaren It’s My Life (i kölvattnet efter genombrottslåtarna Hello Afrika och No Coke). Det året föddes Hockeyettan-lirare som Kimmy Skogland (Forshaga), Jonathan Tholander (HC Dalen), Ludvig Jansson (Helsingborg), Fabian Lundh (Huddinge), Daniel Andersson (KRIF), Douglas Lögdal (Mariestad), Marcus Sandström (Piteå), Måns Krüger (Segeltorp), och Adam Rachidi (Visby/Roma), för att nämna några.

1993 var det dags för Haddaway som lösgjorde den smått odödliga What is Love. Låten som frekvent snurrar på allehanda dansgolv än idag. Kanske ackompanjerades födseln av just de tonerna när herrar som Jesper Bärgård (Enköping), Henrik Messfeldt (Grums), Erik Glimberg (HC Dalen), Wictor Ragnewall (Troja/Ljungby), Jonatan Nielsen (Troja/Ljungby), Oskar Fredriksson (Kiruna AIF), Max Lalander (Lindlöven), Oskar Back (Skövde), Anton Tano (Teg), Hampus Harlestam (Vimmerby), Petter Runesson (Östersund) och Tony Söderman (Östersund) kom till världen.

1994 tog Rednex Sverige och flera andra delar av världen med storm genom att släppa hiten Cotton Eye Joe, samma år föddes Hockeyettan-stars som Victor Romfors (HC Dalen), Patrik Elfsberg (Hudiksvall), Gustaf Berling (Troja/Ljungby), Romans Semjonovs (Arboga), Oscar Malm (KRIF), Tobias Sandberg (Mariestad), Albin Ivarsson Hamberg (Gripen), Adam Hansen (Segeltorp), Fredrik Lindström (Tranås) och Zane Jones (Visby/Roma).

1995 släppte Leila K superhiten som alla, precis ALLA, hört, dansat till och skaffat sig en relation till. Jag talar naturligtvis om Electric, detta epos som delar födelseår med Tobias Sjökvist (Borlänge), David Stenbacka (Hanhals), Kalle Hult (HC Dalen), Daniel Fahlström (Huddinge), Sebastian Fakt (Hudiksvall), Victor Crus Rydberg (Kalmar), Christoffer Hanning (Köping), William Wennström (Nybro), Fabian Ilestedt (Nybro), Alexander Henriksson (Skövde), Anton Blomberg (Tranås), William Garpenlöv (Tyresö/Hanviken), Ludwig Niederbach (Vännäs) och Johannes Nilsson (Väsby), bland många andra.

1996 ”plågades” hela sommaren sönder av Bailando av och med Paradisio, samma år föddes Douglas Alenbring (Enköping), Mikael Roslund (Troja/Ljungby), Daniel Håkansson (Kristianstad), Malte Sjögren (Kristianstad), Johan Järlefelt (Nybro), Joel Vännström (Piteå) och Lubomir Fetkovic (Väsby).

1997 släppte E-type dundrande Back in The Loop. Inte någon av hans allra största hits, men alltjämt en betydelsefull melodi i den digra diskografin. En låt som delar år med Jesper Ylivainio (Boden), Anton Kalte (Huddinge), Alfred Andersson (Troja/Ljungby), Nicklas Sjölund (KRIF), Marcus Sirén (Kristianstad), Robin Bringsén (Kumla), Alexander Anderberg (Mariestad), Johan Mörnsjö (Gripen), Thage Pettersson (Tyringe), Jonathan Stålberg (Vimmerby) och Emil Hedman (Örnsköldsvik)

1998 hade den största eurodiscovågen börjat klinga av, men det hindrade inte Alice DJ från att släppa dunderhiten Better Off Alone. 1998 föddes även Jacob Karlsson (Kalix), Isak Mantler (Lindlöven), Malcolm Zander (Mörrum), Johan Viklund (Skövde) och Oliver Dackell (Örnsköldsvik).

1999 och 90-talet lackade mot sitt slut, då släppte Scooter (som agerar avslutare och huvudakt ikväll) Faster Harder Scooter, en i raden av många hits som tyskarna slängde ur sig under 90-talet. Just Faster Harder Scooter delar årtal med två lovande Hockeyettan-målvakter i Oliver Tornerefelt (Kristianstad) och Hugo Kullander (Östersund).

Med tanke på nämnda låtar (ett litet, litet axplock) och storstilade hockeyspelare får man väl ändå säga att 90-talet var rätt skapligt ändå.