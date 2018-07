Det är bra för hela Hockeyettan att Fredrik Hansson spolade tankarna på utlandet och valde att stanna i Kristianstad. Foto: Bildbyrån

Det blir alltid mycket snack om värvningar, men ibland är det bästa som kan hända att spelare från fjolårstruppen stannar kvar.

Idag ger jag er de viktigaste kontraktsförlängningarna i Hockeyettan inför säsongen 18/19.

15. Henrik Messfeldt, Grums

Vi såg lite av ett genombrott säsongen som gick. Visst hade den forne Brynäs-junioren Messfeldt dundrat in poäng i division 2 när han gjorde comeback efter några års uppehåll från hockeyn. Men att han skulle vara så potent att han vann den interna poängligan och var lagets kanske viktigaste spelare sin första säsong på Hockeyettan-nivå var det förmodligen inte så många som hade väntat sig. Nu väljer han att stanna en säsong till i Grums, trots att anbud från potentare gäng säkerligen inte har saknats, och blir en riktig nyckelspelare för värmlänningarna.

14. Johan Järlefelt, Nybro

Den 21 juli ifjol publicerade jag fjolårets ranking över de viktigaste förlängningarna. Även då fanns unge Järlefelt med på listan. Som spelare i Haninge Anchors. Sen minns ni vad som hände, Stockholmsklubben torskade sin elitlicens, hela laget var tvunget att röra på sig och Järlefelt hamnade hastigt och lustigt i Nybro. Det blev riktigt bra det med. Poängmässigt gjorde han aningen färre poäng än säsongen dessförinnan, men hans 34 poäng på 39 matcher i den betydligt starkare söderserien är att betrakta som vassare än 41 på 40 i öst säsongen innan. Nu har han skrivit nytt med de småländska vikingarna och känslan är att det totala genombrottet kan stå för dörren.

13. Anton Kalte, Huddinge

Efter några fostrande säsonger i Timrå återvände Kalte till moderklubben Huddinge inför säsongen som gick och 20-åringen hade en stigande kurva under hela säsongen. Poängmässigt ser det inte särskilt märkvärdigt ut på papperet, men med sin energi och sitt orädda spel är Kalte en spelare som banar väg för andra och som bara kommer att bli bättre. Det är väldigt viktigt för Huddinge att få behålla en spelare av hans kaliber när så många andra valt att lämna för andra destinationer.

12. Victor Romfors, HC Dalen

När Västervik gick upp i Hockeyallsvenskan var Romfors en del av en högintensiv tredjekedja, men han fick aldrig chansen att följa med upp i finrummet och vände istället åter till Jönköping där det blev spel i HC Dalen. Inför fjolårssäsongen blickade han mot utlandsspel, men blev ändå kvar i Norrahammar och svarade för en säsong där han strutade in 25 poäng (13+12) på 27 seriematcher. När 24-åringen nu gjort klart för sin tredje raka säsong på ”hemmaplan” blir han en viktig kugge i ett Dalen-gäng som på papperet ser oerhört intressant ut.

11. Oskar Lundberg, Visby/Roma

Säsongen som gick präglades förvisso av en enveten skadeproblematik för den skicklige anfallaren, men bortser man från den lilla missräkningen har Lundberg inte gjort annat än öst in poäng och svarat för stort spel under sina åtta säsonger på Gotland. Säsongen när Visby/Roma för någon vinter sedan tog sig till kvalserien tillhörde han rent av en av ettans allra bästa spelare. En oerhört viktig herre att kunna behålla för en nionde säsong ute på ön.

10. Fredrik Lindström, Tranås

När jag snackade med Tranås sportchef Stefan Fransson under våren konstaterade den vältalige herrn att Lindström visst hade ”varit bra, men inte SÅ bra”. Detta med en förhoppning om att få behålla den gänglige backen. Kanske är det just så att han varit ”bra men inte SÅ bra” som gör att han ritat på för en fjärde säsong i Tranås. 24-åringen har räckvidden, offensiven och en i största allmänhet ganska välfylld verktygslåda. Nu väntar vi bara på det där riktiga genombrottet. Det kommer förmodligen i år.

9. Fredrik Lindblom, Kristianstad

Det är lite nybygge som gäller i Kristianstad, men en av de allra viktigaste kuggarna väljer att stanna kvar i Skåne-landet. Under sina fyra säsonger i klubben har Lindblom visat upp egenskaper som gör honom till väldigt mycket mer än bara en offensiv back. En ledare och någon att stabilisera backsidan kring. Kråkan för även en femte och sjätte säsong är väldigt mycket värt för KIK.

8. Malte Sjögren, Kristianstad

För att fortsätta på spåret Kristianstad. Efter succén med kvalserieavancemang säsongen 16/17 var det tänkt att energiknippet Sjögren skulle testa vingarna i allsvenskan med IK Oskarshamn men drabbades av en hjärtmuskelinflammation som i slutändan gjorde att han vände åter till KIK. Där han gjorde ännu en bra säsong. Den rivige anfallaren är en bomb som bara väntar på att brisera. En sevärd spelare som skapar känslor och energi. Nu stannar han för en tredje säsong i Kristianstad.

7. Joni Liljeblad, Kiruna IF

Lagkaptenen som bär ynglingarna. Finske Liljeblad har på något sätt blivit en symbol för det Kiruna IF som de senaste åren tvingats förlita sig på ett väldigt ungt manskap och som till vintern kommer få ta sig an bittra derbybataljer med Kiruna AIF. Liljeblad kommer bli viktigare än någonsin den kommande säsongen. Den rutinerade 28-åringen är klar för sin åttonde raka säsong i klubben, varav den femte som kapten.

6. Magnus Åkerlund, Hudiksvall

Fjolårets stora trofévärvning i Hockeyettan var en av de snabbare att bestämma sig för en fortsättning när säsongen tagit slut. Redan i mitten på mars kunde den rutinerade målvakten meddela att han bestämt sig för att satsa vidare i Real Hudiksvall efter det pinsamma playoff-debaclet mot Kalix. Att det betyder oerhört mycket för den storsatsande klubben att ha en så stabil sista utpost är solklart, men han kan inte göra allt själv. Nu måste resten av laget också steppa upp.

5. Kalle Hult, HC Dalen

Som jag varit inne på tidigare blev jag uppriktigt förvånad när Hult redan i mitten av mars lät meddela att han hade för avsikt att stanna kvar i HC Dalen. Som radarpartner till Daniel Håkansson (i Kristianstad kommande säsong) mognade energispelaren betänkligt och lärde sig inte bara att värdera lägena när han ska spela tufft och inte, han öste in poäng dessutom. Han tog kliv i sin utveckling som hade kunnat leda hela vägen till Hockeyallsvenskan och blir en nyckelspelare i vinter. En sådan där som kan skapa energi åt hela sitt lag.

4. Jonatan Nielsen, Troja

Troja/Ljungby rasade ur Hockeyallsvenskan, då valde storskytten Nielsen att omförhandla och stanna kvar. Igen. På ett sätt är det naturligtvis slöseri med talang att försvararen som skjuter som en häst sparkar ska spela ännu en säsong i Hockeyettan. Men för Troja/Ljungbys del är det extremt viktigt att den potente backen stannar för sin sjätte säsong i klubben. Han blir naturligtvis en attraktion.

3. Hampus Harlestam, Vimmerby

De hockeyallsvenska sportcheferna som flashade lädret och valde att värva från Vimmerby, scoutade de egentligen laget eller bara eliteprospects? Frågan är berättigad. Inte ett ont ord om Jesper Kokkonen, Markus Modigs och Dennis Fröland som samtliga har allsvenska jobb till hösten. De öste in poäng den gångna säsongen och har gjort sig förtjänta av chansen. Men Harlestam spelar kvar i Vimmerby. En smart och skicklig center som är mer mångsidigt användbar än någon av de andra som flyktat. Grattis Hockeyettan som får se honom en säsong till.

2. Magnus Isaksson, Piteå

I sina bästa stunder en av Hockeyettans allra bästa spelare och dessutom rutinerad så det förslår. Den från Luleå- och Björklöven-meriterade anfallaren har blivit en trotjänare i Piteå. En trotjänare som dessutom sprutar in poäng. I symbios med Joakim Högberg utgjorde han en sylvass anfallsduo säsongen som gick. Solklart en blytung kontraktsförlängning för Piteå. Kaptenen kommer vara minst lika vass i vinter.

1. Fredrik Hansson, Kristianstad

Det ryktades om planer på att sticka utomlands, men till syvende och sist valde Kristianstads egen Gandalf att skriva nytt kontrakt med klubben han representerat och piskat in poäng för de sju senaste säsongerna. 30-åringen är så pass spelintelligent och vass att han kommer kunna göra många starka säsonger till och förmodligen inte skulle göra bort sig på allsvensk nivå. 62 poäng (21+41) på 40 seriematcher säsongen som gick är inget man skojar bort. De som får bilda kedja med Hansson i vinter kommer per automatik ha en god chans att placera sig högt i poängligan.