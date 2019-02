När kommer matchen egentligen spelas i Soft Center Arena? Foto: Bildbyrån

Efterspelet till den inställda matchen mellan KRIF och Visby/Roma har hettat till ordentligt när turerna går fram och tillbaka kring hur ett nytt matchdatum ska kunna lösas.

Visbys utrustning strandade ju på Arlanda vilket gjorde att det viktiga Allettan-mötet behövde ställas in och nu är det inte mycket tid kvar att vinka på eftersom matchen måste spelas innan den 20 februari då sista omgången liras.

Det hade väl inte varit så komplicerat om det inte vore för att Visby har sin bas på en ö. En ö som det både är dyrt och komplicerat att resa ifrån.

Det gör det oerhört rörigt att få ihop det och skapar en situation där klubbarna helt uppenbart ser väl mycket till sitt eget bästa.

I det här läget måste båda parterna acceptera att det kommer att bli en dålig lösning. Det finns ingen ultimat lösning för båda. Det kommer på ett eller annat sätt bli en smäll för båda föreningarna. Sådan är den realistiska verkligheten.

Det gäller helt enkelt att gemensamt bjuda till och göra det bästa av ruggigt dåliga förutsättningar.

KRIF tyckte sig ha skäl att avslå förslaget att spela matchen direkt på måndagen när Visby fortfarande fanns kvar i krokarna. Vilket ju hade varit den smidigaste lösningen. I slutändan var det ändå tur att det inte blev så i och med att Visbys utrustning inte verkar ha kommit till rätta i tid.

En annan smidig lösning rent logistiskt hade ju varit att ta matchen i anslutning till att Visby ändå kommer tillbaka till södern för att möta Kristianstad. Den matchen spelas en onsdag (13/2) och rent tekniskt borde KRIF och Visby då kunna mötas antingen tisdagen eller torsdagen för att få saken avklarad.

Men med hänvisning till att de spelar borta mot Huddinge på onsdagen och inte får de bästa förutsättningarna genom att spela dagen innan eller efter den ”långa” resan vill KRIF inte göra det.

Att göra en eftergift och en ansträngning för att lösa en situation som annars blir svår att lösa tycks inte finnas på kartan.

Med tanke på det är det kanske inte så konstigt att förbundet kommer med ett förvånande uselt förslag som att lira matchen klockan 15 en vardag.

Samtidigt vill Visby inte dra på sig alldeles för stora extrakostnader. Vilket gör att andra datum går bort. De har redan extremt tunga resekostnader bara genom att spela i den södra Allettan och vill minimera extrakostnaden så mycket som möjligt. Det kan man förstås förstå.

Men de kan så klart inte förvänta sig att KRIF ska spela på en tid som gör att de går miste om stora publikintäkter för att de själva ska kunna hinna med en båt och slippa övernatta. Eller på ett datum som bara passar deras egen reseplanering. Det är inte heller rimligt. Andra kan inte anpassa sig efter att deras geografiska läge gör resorna dyra och meckiga. Det är en realitet de måste leva med.

Den uppkomna situationen är inte Visbys fel.

Den är inte KRIFs fel.

Men parterna måste bjuda till, hitta en gyllene medelväg och lösa situationen även om det skulle innebära att det inte blir helt optimalt för deras egen del.

* * *

Är det en fördel eller nackdel för Hudiksvall att värva powerplay-geniet Conny Strömberg? Om det tycks åsikterna gå ganska vitt isär.

43-åringen som vägrar se att det någonstans kan finnas en ände på karriären blir efter spel med Arboga och Örnsköldsvik stjärnan som ska försöka spetsa till sin tredje Hockeyettan-klubb för säsongen.

Och spetsa till det kommer han så klart att göra.

Hudiksvall ligger på drygt 21% i powerplay-statistiken och är med det inte bättre än sjua i den norra Allettan. Det kanske kan behövas ett patenterat passningsgeni som Strömberg för att lyfta den siffran. Och klyschan lyder ju att det är specials teams som avgör matcher ju längre in på säsongen man kommer.

Men det är just i powerplay han fortfarande är spets. I övrigt är han en spelare som passerat zenit i karriären.

Hans intåg i en redan namnstark trupp innebär att andra måste maka på sig. Det kommer vare sig man vill det eller inte att påverka den redan satta hierarkin i truppen.

För ska Conny Strömberg spela powerplay, då är det andra som inte ska göra det och i Hudiksvalls trupp finns det, den mediokra procenten till trots, ett uppbåd av spelare som är lämpade för och borde kunna lösa den uppgiften på ett bra sätt. Det har man visat tidigare under säsongen. Nu kommer någon att behöva maka på sig för att den store verbale profilen som knappast kommer flyga under någon radar, ska in.

De spetsegenskaper Strömberg tillför gentemot den eventuellt negativa påverkan hans ankomst kan ha på nöjdheten i befintlig trupp. Den avvägningen är inte alls lätt att förutspå. Det känns som att det kan bära iväg åt vilket håll som helst.

Jag är inte helt övertygad om att Hudiksvall, med det manskap man redan har ombord, blir ett bättre lag av att Conny Strömberg ansluter.

* * *

En lång jakt på nyförvärv landade tillslut i 24-årige finnen Saku Salminen för Vimmerby.

En vagabond med KHL och många Liiga-matcher på meritlistan som den här säsongen gnuggat i Frankrike och tyska andra och tredjeligan. Vimmerby blir hans fjärde klubb den här säsongen.

Den finländska kolonin utökas därmed ytterligare i Vimmerby och vi kan nog snarare förvänta oss gediget jobb och moget centerspel än att det kommer spruta några poäng.

* * *

Jag snackade med Östersunds sportchef Micke Eriksson tidigare idag och det tycks som att det faktiskt finns en möjlighet att Johan Skiöld, som bara spelat en ynka match den här säsongen på grund av de envetna sviterna av en hjärnskakning, kan komma att göra comeback under den här säsongen.

Nu ska ingenting förstås tas ut i förskott, allt beror på hur hans kropp svarar på att han börjar trycka på ordentligt. Det kan ju vara lurigt sådant där.

Men i alla fall, det var riktigt goda nyheter.

* * *

