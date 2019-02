Foto: Bildbyrån

Det var många som bestämde sig för att det är en rimlig grej att mecka med befintlig laghierarki och värva i samband med fredagens transferdeadline. Vissa lyckades bättre än andra.

Det var i vanlig ordning väldigt många som valde att röra på sig de sista timmarna innan fönstret stängde och många lag ville vara med och botanisera i godisburken. Jag har säkert missat ett eller annat namn bland alla som rörde på sig, men bland Hockeyettan-lagen som fortsatt kommer spela efter nästa veckas sista omgång finns många att lyfta fram.

Frågar ni mig levererade klubbarna så här i sina moves under de sista transferdygnen (betygsskala 1-5):

TRANÅS

Övergång: Lyfte in forwarden Romans Semjonovs från Arboga.

Betyg: 4+

I takt med att anfallare fallit ifrån med skador på sistone har Tranås blivit mer och mer tvungna att agera och det gjorde Stefan Fransson också. Och att lyfta in Semjonovs är att hitta mer spets än de flesta andra gjorde vid deadline. Många undrade hur Mariestad kunde släppa honom efter fjolårssäsongen och i år har han dundrat in poäng som en del av den potenta förstakedjan i Arboga. Det är en spetsforward med potential att göra Tranås ännu bättre.

PITEÅ

Övergångar: Skickade backen Isak Ahrling till Björklöven i utbyte mot forwarden Erik Rainersson.

Betyg: 3

Jag gillar tanken bakom det här draget, Piteå har en ganska djup backsida där Ahrling, som även om han förmodligen inte kommer göra bort sig i Hockeyallsvenskan, inte varit någon av dem som prioriterats högst på slutet. Samtidigt är laget i skriande behov av att hitta en kedja med kemi nog att kunna backa upp förstakedjan som i nuläget står för i stort sett all produktion. Om unge Rainersson är en man med kapacitet nog att vara den injektionen återstår att se, men tankesättet bakom bytet är klokt.

KRIF

Övergång: Backen Marcus Karlström tillbaka från en sejour i Södertälje.

Betyg: 4

KRIF har ett redan oerhört vasst lag och behövde på sin höjd en back. En back hittade Fabio-Micke Johansson också på marknaden och inte vilken back som helst. Marcus Karlström är kanske inte den där defensivt stenhårde kugge laget allra mest hade behövt, men det är en skicklig back som spelade i KRIF ifjol, som varit i klubben på lån under den här säsongen (då från Tingsryd) och som således känner klubben. Han kommer inte ha några problem att smälta in och kan leverera från dag ett. En sådan lösning är klockren.

HUDDINGE

Övergångar: Plockade in backen Joakim Albertsson från Hammarby och forwarden Johan Mörnsjö från Gripen.

Betyg: 3

Senast Albertsson spelade i Huddinge var säsongen 16/17 och då agerade han i en ganska marginaliserad roll. Sedan dess har han gjort en skadefylld säsong i Tyresö/Hanviken innan allt släppt i Hammarby under vintern där han fått ett stort förtroende och också levererat en hel del poäng. Att han nu tar klivet tillbaka till ett Huddinge som har backbrist är ganska logiskt. Kanske inte en spelare som tar laget till kvalserien, men en allround-back som absolut går in i ordinarie uppställning.

Mini-forwarden Mörnsjö är sevärd och har bra fart på rören. Han har två bra säsonger med Gripen bakom sig och blir intressant att se i Huddinge-tröjan. Men man ska nog ha med i beräkningen att han levererat i en ganska medioker fortsättningsserie och att det som väntar Talangfabriken framöver är betydligt tuffare uppgifter. Ingen given succé så här när han kastas in på säsongens sluttamp.

VIMMERBY

Övergångar: Plockade in Alexander Henriksson från Skövde och backen Kevin Karlsson från HC Dalen. Namngav dessutom HA74-målvakten Gabriel Popanicic som tredjekeeper.

Betyg: 4

Vi lyfte fram Alexander Henriksson som en tänkbar spelare som kunde bli aktuell vid deadline när vi listade fynd i senaste avsnittet av vår podcast. Det lyssnade sportchefen Daniel Stolt uppenbarligen på och plockade in honom till Vimmerby. Det finns offensiv potential i Henriksson som gärna går på mål och inte alls skjuter särskilt illa, men framförallt får Vimmerby, som var i akut behov på grund av sin digra skadelista, en forward som kommer in med känslor och kommer röra om i grytan. Intressant värvning.

Kevin Karlsson må vara liten, men är en väldigt spelskicklig back som är kylig med pucken. Precis en sådan back som kan göra skillnad offensivt i täta och tighta kval- och playoff-matcher. Med tanke på hur marknaden inför deadline såg ut en väldigt vass värvning av Vimmerby.

MARIESTAD

Övergång: Forwarden Jesper Norbäck hämtades in från Grums

Betyg: 4

Inför säsongen var det nog många som trodde på Henrik Messfeldt som den som verkligen skulle fortsätta lyfta i Grums. Sedan kom Lukas Söderlund med sin succéstory och i skymundan bakom honom har Jesper Norbäck varit minst lika bra. Teknisk och bra med puck, ett ständigt offensivt hot som kan röra om i offensiv zon. Det kan vara ett snilledrag av Mariestad att plocka in honom för att sätta lite press på offensiva stjärnor som inte levererat i närheten av vad man kan kräva den här säsongen.

KRISTIANSTAD

Övergångar: Värvade Tyler Coulter från Skåne-konkurrenten Tyringe och forwarden Julius Selle Larsson samt backen Joel Werner från HC Dalen.

Betyg: 1

Coulter är ett oerhört intressant namn, en spetsforward som när han väl blev spelklar levererade 24 poäng (12+12) på 20 matcher för Tyringe. Att han har potential att gå in som spets i, i stort sett vilket lag som helst råder det förstås ingen tvekan kring. Joel Werner är en solid back som var med på Västerås triumfresa ifjol och Julius Selle Larsson en oöm forward med bra klipp i bössan. Tre riktigt starka värvningar således. Men att Kristianstad i den prekära ekonomiska situation klubben befinner sig i över huvud taget värvar. Det luktar bara illa. Väldigt, väldigt illa. Underkänt.

TROJA/LJUNGBY

Övergångar: Plockade backen Martin Fransson och forwarden Khalid Ibrahim från Mörrum. Forwarden Victor Romfors ansluter från HC Dalen.

Betyg: 3

Det är kanske tjatigt att skriva det igen, men Trojas grandiosa plan om att förstärka och spetsa sent gick fullständigt i stöpet när marknaden visade sig vara extremt tunn och de befintliga spelarna började falla som skadade furor. Men Fransson och Ibrahim in från Mörrum innebär en välkommen breddning och inte minst den sistnämnde är en intressant spelare som växt med säsongerna i Hockeyettan. Han kommer förmodligen att kunna göra ett offensivt avtryck i ett ganska trött Ljungby-gäng.

Victor Romfors blev tillgänglig när HC Dalen snubblade hemma mot Kalmar på fredagskvällen och har potential att bli en förstärkning. Han var med på kvalresan med Västervik för några säsonger sedan, då i en gnuggarroll. Sedan dess har han fått ta mer ansvar som poängspelare och gjort det bra och det är förmodligen det Troja är ute efter i och med värvningen.

SEGELTORP

Övergång: Oskar Carlsson från Vallentuna

Betyg: 3

Segeltorp har redan all spets de behöver för att kunna skrälla under säsongens sista del, men har varit ansatta av skador och sjukdomar under säsongen. Att bredda truppen inför stundande playoff är därför inte alls dumt och Vallentuna-centern Oskar Carlsson är ett klart rimligt namn. Han kommer inte stjäla speltid från stjärnor, men breddar truppen på ett bra sätt.

KALIX

Övergång: Värvade anfallaren Max Wedjesjö från Tyringe

Betyg: 3

22-åringen gjorde samma sak ifjol, då lämnade han krisande Asplöven för att avsluta säsongen i Kalix. Nu lämnar han Tyringe i söderseriens ingenmansland för att ännu en gång göra en playoff-resa med norrlaget. Det känns som en low risk – low reward-värvning. Kalix breddar truppen med en spelare som redan känner orten och laget vilket är en stor fördel, men kanske inte ska förvänta sig särskilt mycket mer än hårt arbete i retur. Helt i linje med hur Kalix lag är uppbyggt.

ARBOGA

Övergångar: Forwarden Alexander Sunnefors från Huddinge och poängsprutan David Göthlin från Hallsberg i division 2.

Betyg: 2

Arboga kommer förmodligen att tvingas spela kval för att klara sig kvar i Hockeyettan och har precis tappat spetsforwarden Roman Semjonovs till Tranås. Givet att de då behövde stärka upp forwardsbesättningen och i den position man befinner sig var klubben så klart inte ett förstahandsval för någon. Sunnefors har fört en anonym tillvaro i årets Huddinge och kommer in snarare som bredd än spets inför kvalet.

Kanske kan Göthlin tillföra den där spetsen. Han har gjort det för vana att piska in poäng i division 2 och ansluter nu för att avsluta säsongen med Arboga. I och med att det mest är division 2-motstånd som väntar i det där eventuella kvalet kan det vara en ganska smart värvning.

ÖSTERSUND

Övergångar: Anfallaren Jonas Nyman från Skövde och målvakten Lucas Jägbring från Modos J20.

Betyg: 3

Östersund har lyft sig ordentligt under Allettan och lever förmodligen på en dröm om att slutligen kunna ta sig till kvalserien. Men för att kunna leverera ordentligt behövs en bredd och laget har haft sin tilltänkte förstecenter Johan Skiöld skadad hela säsongen. Om han kommer tillbaka i spel verkar fortfarande vara högst oklart. Därför är det naturligtvis klart rimligt att stärka upp med en spelare som Nyman som kan spela både ytterforward och center. Han är ingen Skiöld (när denne är i gott slag), men på nivån ett klart okej tillskott från en tunn marknad. I fallet Jägbring är det en direkt säkerhetsåtgärd, Tim Juel är givetvis solklar förstekeeper och den som ska bära laget.

BODEN

Övergång: Registrerade pensionerade målvakten Daniel Larsson som ”gör comeback”.

Betyg: 2

Det låter förstås flott med att den forne SHL-keepern är klar för laget. Men Larsson har inte spelat hockey sedan säsongen 15/16 då han gjorde tolv matcher för Luleå och har under säsongen agerat som målvaktstränare i Boden. Han registreras förstås som en säkerhetsåtgärd om någon av de befintliga målvakterna skulle gå sönder. Något annat har jag svårt att tänka mig.

KALMAR

Övergångar: Centrarna Tom Mäkitalo från Mörrum och Victor Lindman från HA74.

Betyg: 3

Att poplaget Kalmar, klubben som snart bytt fler spelare under innevarande säsong än vad de flesta gör under en hel silly season, skulle värva var väl knappast särskilt oväntat. Men här handlar det snarast om att bredda inför den eventuella playoff-resa som stundar. Mörrums Mäkitalo och Lindman från division 2-gänget HA74 ger centersidan ett bättre djup, men det är för den nivå som (kanske) stundar inga direkta stjärnor.

LINDLÖVEN

Övergång: Plockade in bekantingen Felix Scharnke från Kumla.

Betyg: 3

En tryggare deadline-övergång än Scharnke kunde Lindlöven förstås inte göra. 25-åringen har Lindesbergs-gänget som moderklubb och gjorde tre raka säsonger i klubben så sent som mellan 2014 och 2017. Han känner så klart föreningen utan och innan. Han revolutionerar ingen Hockeyettan-trupp som spelare, men är stabil och kommer in med goda ledaregenskaper. Ett mycket bra sätt för Lindlöven att bredda sina styrkor inför det playoff-spel som med stor sannolikhet väntar.

VÄSBY

Övergång: Målvakten Alexander Jirhage in från Vallentuna.

Betyg: 2

28-årige Jirhage är en minst sagt rutinerad burväktare på Hockeyettan-nivå. En herre som kryssat mellan olika klubbar utan att riktigt få det där stora genombrottet. Men för att stärka upp och trygga målvaktssidan är det en ganska bra lösning för Väsby. Jirhage lär vara tänkt mer som backup och nödlösning än något annat.

HELSINGBORG

Övergångar: Backen Gustav Järderberg från Kristianstad och forwarden Joshua Berger från Asplöven. Dessutom hoppas klubben på comeback för Agust Carlsson.

Betyg: 3

Backen Järderberg har haft svårt att riktigt färga i både Kalmar och Kristianstad under säsongen, men det som väntar Helsingborg är kval mot division 2-lag och där kommer han naturligtvis att komma till sin rätt i försvarslinjerna. Tidigare Frölunda-junioren Berger har varit klubblös sedan Asplöven kraschade och blir förmodligen mest bredd i HHC-laget. Blir det så att rutinerade Carlsson gör comeback blir han en spännande kvaljoker för Skåne-laget.

Dessutom kommer Hockeyettan-spelare som Viktor Andersson (från Skövde till Munkfors), Simon Betak (från Grums till Munkfors), Simon Rodling (från Gripen till Linden), Christian Axelsson (från Gripen till Linden), Lucas Lagerstedt (från Sollentuna till Wings), Mark Corbett (från Tyringe till Borås), Daniel Mattsson (från Vallentuna till Wings) och Oscar Josefsson (från HC Dalen till Grästorp) försöka hjälpa hungriga division 2-lag i jakten på att ta sig upp en division under våren.