Foto: Bildbyrån

När Boden reste sig efter debaclet i Östersund och vann en känslostormande match borta mot Hudiksvall öppnade det för en ganska lustig situation. På onsdag hejar Boden-fansen på Piteå.

Den norra Allettan fick en lite oväntad twist på söndagskvällen när Boden reste sig efter 0-8-förnedringen i Östersund och bortabesegrade Hudiksvall med 4-3 samtidigt som Östersund tappade en ledning och förlorade med 2-3 efter förlängning hemma mot Kalix.

Krasst sett gör det att alla i Boden håller på Piteå på onsdag.

För det är ju så att Boden har spelat klart och kommer att stanna på 39 poäng och +11 i målskillnad när serien summeras efter onsdagens avslutande omgång. Detta samtidigt som Östersund (38 poäng och +24) spelar en tuff bortamatch mot ett grymt hemmastarkt Piteå som jagar en direktplats till playoff 2.

Förutsättningen är enkel, en poäng eller fler till Östersund och de vinner serien och direktplatsen till playoff 3. Piteå-seger och det blir istället Boden som kan titulera sig seriesegrare.

Man kan väl minst sagt säga att ”hockeygudarna” har humor som krattade för ett avgörande där Boden-fansen måste sitta och tokhålla på den stora rivalen.

Samma sak kommer för övrigt ske även ytterligare en bit norröver.

Även Kiruna AIF har spelat klart och behöver förlita sig på andra resultat i onsdagsomgången för att det ska kunna bli playoff-spel under våren. Bland annat är AIF beroende av att Kiruna IF vinner borta mot Teg under ordinarie tid för att chansen till fortsatt spel ska finnas. Lika lustigt det.

* * *

När det gäller mötet mellan Hudiksvall och Boden var det en typisk Boden-match.

Mycket känslor, mycket tjuvnyp och diskussioner efter i stort sett varenda avblåsning. Rättsskiparen Alexander Jidemo hade minst sagt mycket att stå i och gjorde det bra.

Hudiksvall valde nämligen att försöka möta upp sina gäster med samma mynt och gjorde det på ett bra sätt. Det är ett tuffare Hudiksvall i år än vad vi har sett de senaste säsongerna. Inget snack om den saken.

Men samtidigt är det också ett väldigt trubbigt Hudiksvall.

Det är ingen slump att det bara är de två solklara bottenlagen Enköping och Vännäs som gjort färre mål än Hudiksvall i den norra Allettan. Den hajpade seriefavoriten spelar ganska bra, men de hotar ganska lite. Så har det varit i stort sett hela säsongen och frågan är varför. På papperet finns ju en offensiv som är så potent att kvalserien nästan borde vara en självklarhet.

Men fler måste börja leverera. När inte ens regelrätta frilägen kan resultera nätrassel och det är backen Erik Flood som är lagets bäste poängplockare i Allettan då är det inte godkänt.

Erik Flood förresten, jag gillar honom.

Han har stora offensiva kvaliteter och ett stort mod att gå framåt. Där finns kvalitet, men han blandar och ger alldeles för mycket. Lika mycket som han skapar möjligheter framåt har han en tendens att sprida puckar och slarva så att det öppnar sig möjligheter för motståndarna.

I ett playoff där varje misstag kan bli oerhört kostsamt kommer Lars ”Lillis” Lövblom inte ha råd att fortsätta matcha honom så flitigt som han gjort i Allettan om han fortsätter på det spåret.

En annan fundering jag har är om det egentligen är så smart att matcha Sebastian Fakt tillsammans med Conny Strömberg. De två har matchats tillsammans med Markus Kinisjärvi som center i de tre matcher som Hudik lirat sedan den 43-årige powerplay-stjärnans ankomst.

På papperet är det naturligtvis en drömline. Men resultatet av de tre matcherna (en seger och två förluster) är att Fakt, lagets bästa målskytt i grundserien, inte gjort en enda poäng.

23-åringen är en av de med störst potential i laget att spela med kraft och gå hårt på kassen. Det känns inte som någon perfect match att han istället ska behöva stanna upp och vänta på en lirare som sänker tempot i jakten på att hitta den perfekta mackan. Det finns andra som förmodligen skulle passa bättre där medan Fakt skulle kunna gå in i en line som lite enklare bara trycker på och pepprar.

Hudiksvall måste hitta konstellationer som verkligen hotar. Det kan vara dags att vaska om lite inför den avslutande Allettan-fighten.

* * *

Boden firade ytterligare en triumf med sin numera vida omtalade irritationshockey. Den som de är bäst i Hockeyettan-landet på.

Men det kan också komma att kosta dem dyrt om de inte lär sig att tagga ner i rätt lägen. Det sitter så klart i ryggmärgen att vara jobbiga och på gränsen, men att som i uddamålsledning med drygt 40 sekunder kvar slänga upp handsken mitt i fejjan på en motståndare i en meningslös situation vid båsen så som Christian Nyman gjorde hade kunnat kosta Boden chansen till serieseger.

I sådana situationer och lägen av matcherna måste det till mer kyla när det vankas playoff. För om Boden bara lyckas hitta den avvägningen, då blir de sylvassa oavsett om det blir playoff 2 eller playoff 3. Då har de alla möjligheter i världen att ta sig till kvalserien och bli en otäck utmanare för motståndarna.

Apropå kyla.

Antingen så är kaptenen Petter Sundqvist kyligast i ligan och helt briljant eller från en annan planet.

De brukar väl sägas att de perfekta, eller i alla fall de fräckaste, brotten sker mitt framför näsan på de som utsätts. Det anammade Sundqvist som helt oprovocerat sopade till en Hudik-spelaren Henric Nordin i ansiktet mitt framför näsan på domaren i den andra perioden.

Det kostade så klart två minuter i utvisningsbåset (ett boxplay som Boden utnyttjade till att göra 2-1). Den gick inte att missa.

Men det var så klart inte nog.

Kapten-Sundqvist satt av sina minuter, kom tillbaka i spel och lite längre in i fighten gjorde han samma sak igen.

Mitt framför domaren. En jabb rätt i nyllet på Conny Strömberg.

OCH KOM UNDAN MED DET!

En totalt orimlig handling med ett totalt orimligt utfall. Det kanske brann i huvudet, vad vet jag, men det är lockande att tro att det var ett medvetet sätt att utmana domaren och i så fall torde det väl vara det totala exemplet på kyla.

* * *

Man måste väl säga att det är ganska raffinerat ändå att den sista omgången av den norra Allettan blir en uppgörelse mellan de tre förhandsfavoriterna Piteå, Hudiksvall och Borlänge om en ynka plats direkt till playoff 2?

Ingen av dem har lyckats riktigt som det var tänkt i serien, men här har de allihop i alla fall lite chans till upprättelse. Även om det är Borlänge som sitter i förarsätet och Hudiksvall som har sämst förutsättningar inför att pucken släpps.

* * *

Apropå raffinerat. Kvällens derby mellan Kalmar och Nybro. Wow.

Nybro är piskat att vinna för att sätta press på Kalmar inför den sista omgången (där Nybro inte lirar). Annars är Kalmar succéartat klara för playoff.

En derbymatch kan knappast bli viktigare än vad den är ikväll.

Det blir till att bänka sig i tv-soffan med den omstridda hängmatchen mellan KRIF och Visby/Roma (klockan 15!) som uppvärmning.