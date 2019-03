Foto: Bildbyrån

Derbyn är kul. Ett derby med en plats i kvalserien i potten skulle naturligtvis vara extra kul. Möjligheten att det kan bli så finns fortfarande. I allra högsta grad.

Man ska inte ta ut saker och ting i förskott. Men det är lockande att blicka framåt mot vad som skulle kunna bli, så jag tänker göra det ändå när jag konstaterar att ett eventuellt drömplayoff fortfarande är ett högst troligt scenario i playoff 3.

Mariestad mot Skövde, Vimmerby mot Tranås, Nybro mot Kalmar, Kiruna IF mot Kiruna AIF, det är bara några exempel i en lång rad av väldigt häftiga derbyn i Hockeyettan. Men frågan är om inte de fränaste derbyna av dem alla de senaste säsongerna spelats mellan Boden och Piteå.

Det har slagit gnistor om dem däruppe i norr och vad skulle det inte göra om de två rivalerna drabbade samman i ett playoff 3, med en plats i kvalserien till Hockeyallsvenskan i potten?

Det är en matchserie alla med minsta lilla feeling för hockey borde vilja se.

Och faktum är att just den matchserien är i allra högsta grad i spel.

Piteå ligger förvisso under med 0-1 i playoff 2-matcher mot Hudiksvall inför fredagskvällens returmöte, men laget är nästan oförskämt hemmastarkt och har inte förlorat en playoffserie där de haft hemmaplansfördel sedan säsongen 14/15 då Troja/Ljungby blev för svåra i playoff 2. Lägg därtill att laget inte förlorat mer än två hemmamatcher sammanlagt under ordinarie speltid under de två senaste säsongerna.

Det kommer att bli oerhört tufft att vända runt det mot meriterade Hudiksvall, men är det något lag som ska lyckas med det är det naturligtvis Piteå och gör de det, då blir valproceduren inför playoff 3 väldigt, väldigt intressant.

Det är än så länge väldigt oklart vilka playoff 2-lag som kommer att gå vidare till playoff 3, men minst tre av lagen ur kvartetten Östersund, Kristianstad, Borlänge och Tranås måste åka ut för att Piteå ska få ”välja” motstånd. Det känns förstås väldigt otroligt. Ett eller två kan förstås ryka, men knappast tre.

Piteå till poolen av valbara lag om de går vidare således.

Inför playoff 3 väljer sedan först KRIF och efter det Boden sitt motstånd.

Jag pratade med tränarna Challe Franzén i KRIF och Robert Nordberg i Boden under förmiddagen.

– Jag tror inte vi skulle välja Piteå, det är en väldigt lång resa både tidsmässigt och ekonomiskt, konstaterade Franzén.

Rivalen kvar på bordet när det är dags för Boden att välja således.

– De är absolut med i diskussionen. Det är en helhetsbild, sportsligt och ekonomiskt, menade Nordberg.

Med andra ord. Superderbyt är i allra högsta grad en möjlighet.

Lägger man bränsle som att det handlar om två ilskna rivaler, att tonläget varit ganska uppskruvat de senaste säsongerna, att flera spelare (och ledare) vandrat mellan föreningarna och den där lilla detaljen att det skulle vara en strid om en plats i kvalserien åt sidan kan dessutom adderas att det varit nästan löjligt jämna matcher lagen emellan sedan Boden tog klivet tillbaka upp i ettan.

Fyra gånger per vinter har de mötts de två senaste säsongerna och Boden har vunnit tre av fyra varje säsong (vilket också borde kunna adderas till listan för varför det inte är orimligt för dem att välja just Piteå), men det har varit väldigt jämna matcher.

Endast två av åtta matcher, båda ifjol, har slutat med annat än uddamålssegrar. Samtliga årets bataljer har varit uddamålssegrar, tre av dem har avgjorts i förlängning/straffar och i den fjärde kom Bodens matchavgörande 2-1-mål (genom Max Pålholm) med mindre än tre minuter kvar av matchen.

Behöver ni fler argument för att det skulle vara en matchserie som skulle koka?