Marcus Paulsson ser ut att bli nästa gubbe in i Hockeyettan. Foto: Bildbyrån

Ifjol var det bara några få gubbar klara för spel i Hockeyettan när säsongen drog igång, men det svängde över under vintern när de åldrande stjärnorna paraderade in i ligan. Nu ser det ut som att 19/20 kan bli gubbarnas säsong.

Någon gång under juli månad varje år brukar jag kabla ut den rankingen som alla väntar på i den här bloggen.

Den över gubbarna (det vill säga lirarna över 34) som gör oss den äran att underhålla i Hockeyettan.

Ifjol blev det den kortaste listan någonsin då endast tre ”gubbar” (Jonas Karlsson, Jimmie Svensson och Andreas Paulsson) var klara för spel i Hockeyettan när listan publicerades.

Det var nästan så jag fruktade att gubbarnas tid i ligan vi alla älskar var över.

För det är ju så att ungdomlig entusiasm är kul och viktigt, men utan de rutinerade trotjänarna. Gubbarna som varit med och kan lära ut, blir produkten Hockeyettan lite sämre.

Men att farbröderna inte var så många som bestämde sig tidigt vände istället över åt andra hållet när prominenta herrar (ehrmm gubbar) som Per Ledin, Conny Strömberg, Andreas Holmqvist och Johan ”Bagarn” Andersson paraderade in i ligan under säsongens gång.

Kanske vänder trenden till kommande säsong. Kanske är det rent av dags för gubbarnas år.

För att stora namn som Ledin och Strömberg och Holmqvist kliver in och visar att det faktiskt kan vara vettigt att spela i Hockeyettan även på karriärens höst ger så klart ringar på vattnet.

Som det tycks kan fler farbröder av rang vara på väg in i ettan.

Mörrum är millimeter ifrån att göra klart med hemvändaren Marcus Paulsson (35) och härom dagen uttalade sig backen Per Savilahti Nagander (34) om att det inte alls är uteslutet att flytta hem från Danmark och lira med Boden.

Jag håller det inte alls för omöjligt att vi får se någon av herrarna Ledin och Strömberg igen och Jarkko Oikarinen som förlängt med Kalmar fyllde 34 under våren.

Den spontana känslan är att det kan bli en kul gubbhöst i Hockeyettan.

Jag ser redan nu fram emot att få sätta mig och knåpa ihop den där listan fram i juli.