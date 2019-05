Foto: Bildbyrån

Den sylvasse kanadensaren Sean McGovern kan vara på väg till Hockeyettan.

Klingar namnet bekant är det faktiskt inte så konstigt.

I alla fall inte för oss som diggar musik.

Jag nämnde honom som hastigast förra veckan. Den 25-årige kanadensaren Sean McGovern som säsongen som gick nitade dit mäktiga 69 poäng (35+34) på 29 matcher för Åmål i division 2.

Hans lagkamrat Anthony Paskaruk har redan rekryterats av Kiruna IF och nu ryktas det ganska intensivt att även McGovern uppvaktas från flera håll i Hockeyettan.

Som för att understryka det började han nyligen följa både Tranås och Hanhals på Instagram och TAIFs sportchef Stefan Fransson bekräftade sitt intresse när jag snackade med honom igår (hela den artikeln läser ni här).

Det kan så klart vara en väldigt intressant herre att se i Hockeyettan.

Men Sean McGovern alltså.

Den kulturmissbrukande musiknörden i mig reagerar naturligtvis omedelbart på att det namnet låter nästan exakt likadant som Shane MacGowan.

Den gamle knarkaren och drinkaren som gjort sig känd som osedvanligt osund frontman i irländska The Pogues. För gemene svenne banan-publik naturligtvis mest kända för den odödliga julsången Fairytale of New York.

Sean McGovern – Shane MacGowan. Det kommer som ni förstår vara helt omöjligt att inte säga fel om den sylvasse kanadensaren nu skulle landa i Hockeyettan.

Och som om det inte vore nog är Shane MacGowan dessutom namnet på bandet Hästpojkens första singel från debutplattan ”Caligula”. En obstinat liten dänga från en helt underbar skiva.

”Jag vaknar och känner mig trött och till och med lite full”….ni vet.

Med det sagt är det väl ganska uppenbart vad som borde spelas i hallen där McGovern tillslut signar.

* * *

Apropå Instagram förresten. Jag och maestro Henrik Skoglund har ju en podcast där vi släpper avsnitt med mustigt tugg om Hockeyettan varannan vecka ungefär.

Nu har podden blivit med Instagram-konto också. Det kommer väl bli någon form av poddens ”behind the scenes” med fokus på Hockeyettan.

Sök på Mjörnbergs Trashtalk i appen och ni hittar kontot.