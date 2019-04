Kakko Vs. Hughes Foto: Bildbyrån

Under natten mot onsdag lottades ordningen till sommarens NHL-draft. New Jersey Devils vann. New York Rangers blev tvåa.

Nu är frågan bara: Jack Hughes eller Kaapo Kakko?

”En stor dag för Devils”, sa klubbens general manager Ray Shero efter lotteriet. Och nog kan man förstå honom. För andra gången de senaste tre åren får Devils sälja som nummer 1. De gjorde det 2017 och tingade då Nico Hischier – ett val som hittills fått bra utdelning. Nu står de där igen, med ett förstaval i handen och ytterligare en chans att spetsa till sin organisation.

Devils gick till slutspel förra säsongen, och hade hoppats göra det i år, men en skada på Taylor Hall blev den största enskilda anledningen till att de missade. New Jersey slutade näst sist i Eastern Conference den här säsongen. Givetvis inte vad klubben önskade, men det gav dem ju åtminstone ett högt draftval i tröst. Ett draftval som kan förändra allt – så är det varje år.

Så hur ska de då välja för att bli ett slutspelslag igen? Hughes, etta på Central Scoutings lista över Nordamerikanska spelare, eller Kakko, etta på Central Scoutings lista över europeiska spelare?

Devils borde välja Hughes för att: Jag fick se Hughes på plats under JVM i Victoria och Vancouver i julas och blev sjukt imponerad, trots att han spelade halvskadad. Jag har nog aldrig sett en lenare spelare i den åldern tidigare (kanske John Tavares i U18 VM 2005-06). Hughes är en extrem talang som besitter offensiva kvalitéer utöver det vanliga. Han är också den stora favoriten att gå som nummer 1. Han rankas etta, och det är ett faktum som är svårt att ducka för, även för Devils. Hughes är liraren som ensam kan locka publik likt Rasmus Dahlin i Buffalo.



Devils borde välja Kakko för att: Som om det inte vore nog med att se Hughes under JVM fick jag också se Kakko, och blev lika imponerad av honom. I ärlighetens namn tyckte jag att han var lite mer ledande än vad Hughes var, men finländaren är enligt scouter och experter också den som är mest redo att göra avtryck i NHL direkt.

Kakko har spelat i finska ligan den här säsongen och är aktuell för Finlands VM-lag i vår. Till skillnad från Hughes har han mött spelare av en modell större, vilket ger viss fördel så här tidigt i karriären. Kakko har dessutom producerat poäng på den nivån vilket är ett stort plus för Devils som ju vill bli ett slutspelslag så fort som möjligt. Kakko är också lite mer av en tvåvägsspelare än vad Hughes är just nu.

Slutsats: Devils står för ett svårt val, men jag tror det till slut faller på Hughes ändå. De har Hischier och Hall som sina två stjärnforwards i minst ett år till (Hall UFA efter nästa säsong). Det gör att de kan ha lite tålamod med Hughes framfart och skola in honom rätt för att han på sikt ska bli lagets stjärna.

New York Rangers väljer tvåa i årets draft. Och de kan inte göra mycket annat än att se vad Devils väljer att göra. För Rangers smakar ett andraval i draften naturligtvis mumma, och kommer jubla oavsett om de får Kakko eller Hughes med tanke på sin ombyggnation. Som beskrivit ovan tror jag Kakko, med sin seniorerfarenhet, kan hjälpa dem skynda på den processen.

Så, jag tror Devils väljer Hughes vilket lämnar Kakko åt Rangers. Ett tilltalande scenario för alla parter.

