Under den gångna säsongen blev Emil Bemström SHL:s största utropstecken. Med sina 23 mål vann han SHL:s skytteliga och kammade även in priser som Årets Rookie och årets junior i SHL.

Bemström kom till Djurgården från Leksand och fick oss att tappa hakan med sitt målskytte och bländande spel. Till nästa säsong ser han ut att vara förlorad till NHL – men bakom honom står en rad spelare på kö, redo att ta över hans plats.

Sommarupphåll i all ära, men det hindrar oss inte från att längta och spekulera till nästa säsong. Jag har satt ögonen i de nuvarande SHL-trupperna för att hitta kommande säsongs största ”wow-spelare”:

LULEÅ

Nils Lundqvist är bara 18 år, men är i mina ögon en av de roligaste backarna att se på i hela SHL. Hans lugn med pucken, hans kaxighet (i positiv bemärkelse) och spelskicklighet är några av de egenskaper man bara längtar efter att se mer av. Han har dessutom en personlighet som sätter lite extra färg på ligan. Är god för betydligt fler poäng än de tio han stod för under fjolårssäsongen.

FÄRJESTAD

Karlstad-laget har plockat tillbaka Oskar Bäck från BIK Karlskoga där han växte till sig under fjolårssäsongen. Med spelare som Johan Ryno och Per Åslund och Linus Johansson runt omkring sig kan Bäck lära sig mycket och bli en ännu vassare tvåvägscenter redan under nästa säsong. Spelade JVM i vintras – fortsatt utveckling och han lär göra det även vid nästa årsskifte.

FRÖLUNDA

Niklas Rubin är tillbaka i Göteborg efter en utflykt till Tingsryd och Luleå. I den sistnämnda klubben fick han det tuffa jobbet att vara backup till Joel Lassinanti, men när han väl spelade gjorde han det bra. Nu ska han konkurrera med Johan Mattsson, vilket i sig är en svår uppgift, men det lär bli fler än 12 matcher för Rubin kommande säsong. Och då får han chansen att visa sina kvalitéer på allvar.

Ungtuppen Lucas Raymond lär få sina chanser i SHL, men frågan är om de blir tillräckligt många för att han ska kunna slå igenom redan i år.



Rubin ny i Frölunda-munderingen. FOTO: Bildbyrån

DJURGÅRDEN

SM-finalisten har en hel uppsjö av intressanta namn som kan ta efter Emil Bemström. Alexander Holtz och Albin Grewe sticker dock ut mest enligt undertecknad. Båda har goda möjligheter att kunna bli utropstecken under säsongen – om de lyckas ta en tröja i DIF. Holtz gjorde 47 poäng på 38 matcher i J20-Elit, medan Grewe stod för 34 på 25. Grewes lite mer energiska spelstil kan dock vara lättare att applicera i SHL vid så pass ung ålder än Holtz lit mer spelskickliga. Framtiden får utvisa, men spännande tider väntar i Djurgården.

LINKÖPING

Johan Södergran sprattlade till under inledningen av fjolårssäsongen och öste då in poäng. Stannade sedan av, vilket inte är så konstigt när man är 18 år gammal. Kan han dra lärdomar av det under möten har Linköping en guldklimp. Den LA Kings-draftade forwarden har ett öga för att hitta målet – och borde kunna göra fler än de åtta han gjorde 2018-19.

BRYNÄS

Kan Samuel Ersson bli förstamålvakt i Brynäs i vinter? Det är inte omöjligt om ni frågar mig. Efter en imponerande säsong i Västerås och ett bra JVM ska 19-åringen nu mäta sig på nästa nivå. Och jag tror han kommer göra det på ett strålande. Ersson har något i sin personlighet som utstrålar lugn och med sin vinnarskalle kan han mycket väl konkurrera ut den betydligt äldre Joacim Ericsson

(Victor Söderström har redan visat sin ”wow-faktor)

LEKSAND

Eftersom Leksand är en nykomling finns det många som har möjlighet att slå igenom. Bäst chans tror jag ändå backen Filip Johansson har. Får han vara skadefri och lyckas komma upp i den nivå han hade under slutet av säsongen 2017-18 har Leksand ett ess i rockärmen. Kan dessutom spela både defensivt och offensivt. Borde vara ett namn som är aktuellt för JVM.

HV71

David Gustafsson har redan spelat två SHL-säsonger, men det är först till hösten som centern slår igenom på riktigt. 19-åringen har storleken, farten och smartheten för att på sikt bli en riktigt bra center i SHL. Och han tar nästa steg i den riktningen redan i höst. Gustafsson är mogen för större uppgifter i HV71.



Kan Gustafsson ta nästa steg? FOTO: Bildbyrån

ÖREBRO

Max Lindholm. Nyförvärvet från AIK gjorde en imponerande säsong i HockeyAllsvenskan. 21-åringen stod för 39 poäng på 49 matcher. Han svalnade visserligen sedan något i kvalet mot Oskarshamn och Leksand, men är en spelare med stor potential. Och i Örebro där de flesta av lagets spelare redan är etablerade har Lindholm definitivt en stor chans att bli ”wow-faktorn”.

MALMÖ

Linus Cronholm kom in under slutspelet och imponerade. Med sin tuffa spelstil blev den storvuxne backen ett jobbigt hinder för motståndarna i offensiv zon. Det lär knappast ändras nu. 18-åringen, draftad av Buffalo Sabres, har lovordats av tränare Peter Andersson som ser honom högt upp i rangordningen inför hösten. Ett utropstecken som blir JVM-aktuell?



Cronholm redo för ny säsong med Malmö. FOTO: Bildbyrån

RÖGLE

Dominik Bokk valde att lämna Växjö. Ny klubbadress blir Rögle där han återförenas med sin gamle J20-tränare Cam Abbott. Bokk har redan visat att han håller i SHL, men det riktiga genombrottet har inte kommit ännu. Men det gör det till hösten. I Rögle kan Bokk få en fin offensiv roll och med rätt flyt har den St. Louis Blues-draftade tysken 35 poäng i sig.

SKELLEFTEÅ

Han bytte AIK mot ett annat AIK. Philip Broberg har kvalitéer för att spela i SHL trots att han bara är 17 år. Han kommer draftas av en NHL-klubb under midsommarhelgen – frågan är bara vilken och hur tidigt – och stärkt med självförtroende från det kommer den skicklige backen ta SHL med storm.

OSKARSHAMN

Nyförvärvet Tyler Kelleher är bara 168 centimeter lång, men kan göra poäng. Amerikanen gjorde 38 stycken på 50 matcher i tyska ligan förra säsongen. Nu ska han leda IK:s offensiv och ska man tro journalisten Chapin är det minst sagt en spännande spelare som Oskarshamn landat:

Little tyke Tyler #Kelleher was a beast for @ERCIngolstadt this past season. At times, clearly one of the @DELoffiziell's top offensive producers. He has signed with the #SHL's @iko_officiell. May very well remind a few up north of an up-n-coming Ryan #Lasch. #DEL #SHL

— Chapin Landvogt (@Csomichapin) May 6, 2019