Jens Olsson Foto: Bildbyrån

Den här Jens Olsson-incidenten igår. Ni har väl alla sett den och har alla åsikter om den.

Å ena sidan… å andra sidan. Ni vet.

Men när allt kommer kring så har ju inte skrap-killen något direkt ansvar om att bete sig som någon förebild. Att han skrapar på Jens Olsson ger helt enkelt inte samma konsekvenser, för någon alls, som att Jens Olsson börjar puckla på en kille som skrapar snö på isen.

Det kommer vi aldrig ifrån.

Däremot har jag förståelse för att Jens Olsson blir förbannad. Ur hans perspektiv. Där han uppenbarligen inte tänkt att flytta på sig för att någon ska skrapa isen. Jag hade förmodligen blivit det själv också. Eller ja, kanske inte ens förmodligen. Jag hade blivit det. Jag hade troligen inte nitat någon för det. Men jag hade blivit förbannad. Om jag nu hade varit så omogen att jag ens hamnat i situationen som sådan. Men det är fullt möjligt. Ibland har jag mina dagar.

Men jag hade även agerat likadant om jag varit i skrap-killens kläder. Lustigt nog. Hade jag haft jobbet att skrapa isen och det står en spelare kvar på isen precis där jag ska skrapa, och han vägrar att flytta på sig. Ja, då hade jag förmodligen också ledsnat till slut.

Men bara för att jag hade agerat precis som de här båda gjorde i samma situation, så betyder det ju inte att båda gör rätt. Troligen snarare tvärtom.

Jens Olsson ska överhuvudtaget inte vara där han är. Det är väl grundläggande i det här.

Om folk ska ut och skrapa bort snö från isen, så är det ganska självklart att spelarna inte ska vara där snön som ska skrapas bort finns.

Jens Olsson vägrar ju dessutom, att döma av bilderna från situationen, att flytta på sig ens när han ser vem det är som dyker upp bakom honom. Och det är väl där det stora felet egentligen begås.

För att dra det till en liknelse på ett sätt som kanske blir enklare att förstå än just den här, så skulle man kunna likna det med att en person står och blockerar en dörr in till en affär eller liknande. Personen vägrar flytta på sig trots att en person som vill in tydligt markerar att han vill in. Blockeraren hånflinar lite grann, tycker att han äger dörröppningen. Till slut ledsnar personen som väntar och knuffar till dörrblockeraren.

Redan där har dörrblockeraren varit den felande parten. Och han blir inte mindre felande när han börjar puckla på personen som knuffat honom för att han stått i vägen lite för länge.

Sen är väl kanske det mest anmärkningsvärda egentligen att det, av allt att döma, inte finns tydliga direktiv på var spelarna ska vara och inte vara under ett powerbreak.

Hur har det ens gått att lösa det här utan incidenter tidigare?

Men jag förstår egentligen inte hur folk kunde bli upprörda över att Malmö valde att försöka förklara varför Jens Olsson blev förbannad och gjorde som han gjorde. Men det är väl mycket sånt överlag i samhället idag. Man måste ta avstånd från allt. Det ska helst inte finnas några nyanser alls.

Sen må väl Malmös förklaring ganska tam i sig, eftersom den inte ‘add up’ som man säger i Amerika.

Men det blir lite lätt löjligt när man har sin förklaring klar för sig, går ut med den och sen när folk inte nöjer sig med den så lägger man sig platt och ändrar sig för att nämna ordet värdegrund och ta avstånd så är allt bra.

Det är lite för lätt ibland.

Varför vill alla alltid bara höra ”vi tar avstånd, det här är inte förenligt med vår värdegrund” och det är allt som behövs för att folk ska tycka att en klubb gör rätt? Själv hade jag alltid och undantagslöst velat veta den egentliga förklaringen till varför saker sker. Inte bara något trams som används vid något enda snedsteg. På vilket sätt berikar det någons verklighet? Att någon slänger in en fejk-ursäkt och sen tycker alla att det bara är att gå vidare?