Erik Gustafsson Foto: Bildbyrån

OS-hockeyn (för herrarna) drar igång snart igång och jag har funderat en del på om Sverige har större eller mindre chans att vinna guld nu än man hade haft om NHL-spelarna varit med.

Nånstans landar väl allt i att det är väldigt mycket mer sannolikt att bli brons eller silver utan NHL-spelare, men att det sett till enbart en final (mot ryssar) kan vara större klassskillnad nu än om det varit NHL-spelare med.

Jag tror att det skiljer mer på Ryssland-Sverige NHL-löst, än det gör mellan Kanada-Sverige med NHL-spelare. Men samtidigt är faktumet att ryssar är ryssar något som ändå kanske omkullkastar den utläggningen ändå.

Därmed inte sagt att Sverige inte ska gå in i OS-turneringen med guld som målsättning. Sverige är turneringens näst bästa lag och det går inte att kliva in och ha en annan målsättning än guld i ett sånt läge.

Sverige kan definitivt förlora en kvarts- eller semifinal mot typ Kanada, Finland eller Tjeckien… men det är också just det som gör att man kommer ha en viss chans att vinna guldet.

Hade de här matcherna avgjorts i bäst av fem eller sju, så hade vi redan nu troligen kunnat dela ut silvermedaljen till Sverige. Men nu är det en match och ingen av er är dummare än att den förstår att konsekvensen av det är att alla nationer av någorlunda kvalitet alltid har en ganska okej chans att vinna, även om man är ett sämre lag än sitt motstånd i grunden. Det handlar bara om att balansen mellan lagen ska vara tillräckligt annorlunda än grundbalansen för att det ska ske. Är det sämre laget lite bättre, lite mer effektivt än normalt, så har man skaplig chans att slå en motståndare som har det tvärtom.

Det mest troliga är att ryssarna åker hem med ett guld från Sydkorea efter att inte ha varit speciellt nära att förlora en enda match på vägen.

Men samtidigt kan jag ryssarna tillräckligt bra för att inte sitta och vara förvånad om de klappar ihop i en match mot Sverige samtidigt som Sverige gör en stormatch.

Och för att återknyta till det jag skrev tidigare om sannolikheten att vinna mot NHL-löst Ryssland kontra NHL-fyllt Kanada. Ett Ryssland som spelar som Ryssland ska göra, skulle NHL-löst ha enklare mot Sverige än ett NHL-fyllt Kanada skulle ha.

Men vänder man på det lite grann och ser till när lagen tappar sitt spel och måste gå till en plan B eller C under matchen, så skulle ett NHL-fyllt Kanada troligen fortfarande vara för starka för att Sverige skulle kunna rubba dem. Ryssarna skulle betydligt svårare att lösa det.

Så det skiljer mer mellan Ryssland-Sverige NHL-löst än Kanada-Sverige NHL-fyllt, men mentaliteten är ändå så pass skild mellan Ryssland och Kanada att det totalt sett över tio matcher skulle vara svårare för NHL-Sverige att slå Kanada, än för icke NHL-Sverige att slå Ryssland.

Men kontentan av allt är väl nånstans att Sverige kan inte vinna ett OS-guld i Sydkorea.

Det är Ryssland som kan förlora ett.