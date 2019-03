Emil Bemström Foto: Bildbyrån

Någon gång har väl de flesta lekt med tanken att hamna i koma eller liknande och vakna upp ett par år senare för att behöva ta in allt man missat under perioden man varit frånvarande.



Jag vill inte hävda att jag har varit riktigt där och vill väl inte likställa mig med de som hamnar där. Men lite åt det hållet är ju hur känslan för mig ändå är när man hängt med så vagt som man gjort under senaste säsongerna.

Men jag tänkte passa på att lista sakerna som förvånar mig mest när man sitter och går igenom saker lite snabbt för att försöka hitta tillbaka.

Emil Bemström blir, av allt att döma, SHL:s skyttekung

När jag följde svensk hockey på riktigt senast så visste jag vem Bemström var och att han var en rätt produktiv juniorspelare. Men att gå från det till att göra det han uppenbarligen gjort den här säsongen är rätt galet.

Förutsatt att han håller undan i skyttetoppen, så blir han den yngsta spelaren NÅGONSIN att vinna SHL:s skytteliga.

Jhonas Enroth spelar för Örebro

Visst, det finns bakomliggande orsaker som att hans KHL-lag var körda och ville spara pengar och Örebro råkade vara en klubb som var villiga att betala bra för att få in Enroth resten av säsongen. Så detalj för detalj gör väl inte att det är någon jättegrej kanske. Men i ett scenario där man inte läst på lite och vaknar upp helt blank på två säsonger, så är det ganska osannolikt att Enroth återfinns i Örebro.

Luleå och Färjestad är Sveriges bästa lag

På ett sätt väldigt oväntat, för det känns inte som att det är här och nu man valt att satsa för att bli ett topplag. Sett till de lag man har så är det väl kanske inte heller lag som ska vara bäst.

Men för Luleås del, sett ur perspektivet att Bulan gjorde det bra med Brynäs under liknande förutsättningar när han fick jobba på lite längre sikt så bör jag kanske ändå inte vara förvånad.

Sen har vi att Arno Del Curto lämnat Davos och att Oskarshamn spelar allsvensk final. Och sen är det säkert saker jag inte ens vet om att jag har missat.