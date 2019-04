Sverige Foto: Bildbyrån

2016 var jag i Grand Forks i North Dakota, och som man säger i branschen när man vill leka lite viktig, så var jag ”ensam svensk media på plats” när Sverige senast spelade en U18-VM-final.

I och med att Sverige idag gör sin första sådan final på hemmaplan, efter att tidigare ha spelat sina finaler i Grand Forks, Brno, Crimmitschau och Minsk så antar jag att antalet svenska hockeyjournalister som sett en svensk final i den här turneringen innan ikväll är ganska lätt att räkna ihop till.

Vad nu det har med saken att göra.

Då var Finland ett par nummer för stora i alla fall. Jag trodde på allvar att Sverige skulle vinna den där finalen. Sverige hade inte sett sämre ut än Finland under turneringen i övrigt, så jag trodde att jag skulle få vara med när historia skulle skrivas. Men så blev det aldrig.

Inför den finalen skrev jag den här krönikan, om hur ganska många spelare i en U18-VM-trupp ‘försvinner’ redan två år senare när samma kull spelar U20-VM.

Då hade jag räknat ut att 40 procent av spelarna, ungefär, försvinner på den korta tiden och jag hade ingen aning om vilka 7-8 spelare i dåvarande truppen som skulle kunna tänkas vara de spelarna som gjorde det då.

Någon uppföljning tänkte jag aldrig på. Men det stämde faktiskt inte in på just den truppen. Den var vassare än normalt.

Adam Thilander, Hugo Danielsson, Jacob Cederholm, Tim Wahlgren och Jesper Bratt är de enda från den truppen som inte spelade U20-VM. Och då får vi väl ändå sätta en ganska fet asterisk på Bratt, som var ordinarie NHL-spelare under sitt sista seniorår.

Och utan att hinna eller orka leta fram exakt fakta runt detta en gång till, så skulle jag påstå att 98(99)-kullen därmed den som lyckats bäst när det kommer till att få med sig spelare till U20-VM-spel.

Och med det sagt, så är det väl bara att önska alla lycka till ikväll. Det vore enkelt att slentrianmässigt säga att ”det är våran tur nu”, även om det inte finns någon turordningslista på vem som ska vinna guld.

Men det är den 21:a upplagan av U18-VM och Sverige står utan guld. Sverige är en stor hockeynation som producerar väldigt många bra hockeyspelare. Det kanske inte må vara våran tur nu. Men det är fan dags nu.

Det kan vi åtminstone hoppas på. Kanske inte för de blivande världsstjärnorna i lagets skull, utan för de spelarna som ikväll spelar sin sista match någonsin i ett internationellt mästerskap.