SAKNAS. Jesper Bratt, Patrik Laine och Clayton Keller är tre av spelarna vi inte får se på JVM. Foto: Bildbyrån

JVM kommer i vanlig ordning att spelas utan de allra bästa juniorerna i världen. Här tittar Uffe Bodin närmare på stjärnorna som inte kommer loss till årets turnering i Buffalo på grund av NHL-spel.

I fjol missade hela 16 spelare JVM på grund av NHL-spel. I år har den siffran sjunkit till elva. I vanlig ordning är det Kanada som drabbas hårdast. De saknar fem spelare, tre forwards och två backar som helt klart är bra nog för att kunna räknas som en förstafemma i ett JVM. De kanske tyngsta tappen står ändå Finland noterade för i form av Patrik Laine, som redan har stjärnstatus i NHL efter fjolårets 36 rookiemål för Winnipeg Jets, och Jesse Puljujärvi, som fått en allt mer framträdande roll i Edmonton Oilers efter att ha inlett säsongen i AHL.

Här nedan finner ni samtliga elva spelare som inte kommer loss till JVM. Notera att de äldsta spelarna som deltar i årets JVM är födda 1998.

Finland

Patrik Laine, fw, Winnipeg

Jesse Puljujärvi, fw, Edmonton

Kommentar: För två år sedan låg de bakom Finlands JVM-seger hemma i Helsingfors. Redan i fjol ansåg deras NHL-klubbar att de var överkvalificerade att lira JVM. Hoppet att få loss dem var så klart lika med noll, även om det faktum att Puljujärvi inledde säsongen med Edmontons farmarlag Bakersfield i AHL tände något slags hopp. Finland kan tröst sig med att de har ett riktigt bra lag ändå.

Sverige

Jesper Bratt, fw, New Jersey

Kommentar: Nej, den här succén såg man inte direkt komma. För ett år sedan ansågs Jesper Bratt inte tillräckligt bra för att ta plats i Juniorkronorna. Och nu för han helt plötsligt för viktig för ett NHL-lag för att släppas till turneringen. Då kan man snacka om utveckling. Tungt tapp för svenskarna som inte direkt hade skadats av lite mer offensiv spetskompetens i laguppställning vid sidan av Elias Pettersson och Alexander Nylander.

Kanada

Samuel Girard, b, Colorado

Jakob Chychrun, b, Arizona

Nolan Patrick, c, Philadelphia

Tyson Jost, c, Colorado

Pierre-Luc Dubois, c, Columbus

Kommentar: Det är måhända inga blivande superstjärnor i NHL, men på ett JVM hade alla fem kunnat göra stor skada för motståndarna. Jost och Dubois var med och tog silver i fjol. Då var Chychrun redan ordinarie i Arizona medan Patrick gick skadad och missade turneringen av den anledningen. Forwardstrion är mest saknad i Kanada som inte har de där riktiga toppnamnen i sin forwardsuppsättning. Jost ryktades vara nära att bli släppt av Colorado, men hans allt mer mogna spel på seniorscenen gjorde att Avalanche kände att man ville behålla honom i NHL.

Ryssland

Michail Sergatjev, b, Tampa Bay

Kommentar: Sergatjev var med i fjolårets ryska bronslag. Med tanke på hur imponerande hans spel varit för Tampa under hösten stod det ganska snabbt klart att han inte skulle komma loss till JVM. Men hockeygudarna ska veta att han verkligen hade behövts. Rysslands backuppsättning ser inte direkt skräckinjagande ut i jämförelse med övriga toppnationers.

Schweiz

Nico Hischier, c, New Jersey

Kommentar: Går man etta i draften spelar man i NHL direkt. Det är lika givet som tomten på julafton. Därför var det ingen i vare sig Schweiz eller någon annanstans som förväntade sig att Hischier skulle återvända och göra sitt andra raka JVM. Synd på så vis att han var en av turneringens stora utropstecken i fjol. Utan honom är Schweiz ett förhållandevis färglöst gäng.

USA

Clayton Keller, fw, Arizona

Kommentar: Keller var en av USA:s främsta spelare när fjolårets guld bärgades. Redan då fick man känslan av att den här killen skulle vara en NHL-spelare kommande säsong. Den känslan cementerades under VM i Köln i våras, där han var amerikanernas kanske bästa spelare. Under hösten har han imponerat storligen i ett mediokert Arizona Coyotes och tillhört NHL:s främsta rookies. Det var tidigt givet att han inte skulle få chansen att vinna sitt andra raka JVM-guld.