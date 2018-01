FINALKLART. Tomas Monténs förmåga att lära sig av och anpassa sig efter fjolårets misslyckande har tagit Juniorkronorna till final. Foto: Bildbyrån/Joel Marklund

Ingenting är vunnet än – men wow vilken semifinal det blev. Efter den triumfatoriska segern över USA är det hög tid att ge förbundskaptenen Tomas Montén det erkännande han förtjänar. Han lärde sig av fjolårets svenska misstag. Det är en stor anledning till att Juniorkronorna är framme i JVM-final.

Filip Gustavssons valiumlugn.

Rasmus Dahlins iskyla.

Timothy Liljegrens milimeterprecision.

Elias Petterssons skarpskytte.

Axel Jonsson Fjällbys raketbränsle.

Lias Anderssons brinnande ögon.

Det fanns så många individuella prestationer att glädjas åt när Juniorkronorna kvalificerade sig för sin första JVM-final sedan 2014. Men någonstans i den här framgången för svensk juniorishockey tycker jag att det är viktigt att rikta rampljus mot förbundskaptenen Tomas Montén.

Spolar vi tillbaka bandet ett år, till semifinalen mot Kanada i Bell Centre, är minnesbilden ett svenskt lag som tappade konceptet. Spelare som blev provocerade, tappade huvudet, uppträdde naivt och gick rakt i den kanadensiska rävsaxen. Det slutade på det enda sättet det kunde sluta. Ridå.

I min krönika efter den matchen eftersökte jag mer svensk streetsmartness och en acceptans för att världen inte är rättvis. Speciellt inte när man som svensk försöker snuva Kanada eller USA på en guldmedalj – i Nordamerika. Just den här läxan fick man en tydlig indikation på att Tomas Montén och hans ledarstab hade lärt sina spelare nu. För uppträdandet i den här semifinalen tydde på mycket större mognad och lugn än i fjolårets insats.

Även i den här matchen fanns det gott om tillfällen i matchen där svenskarna hade kunnat lacka ur på domarna, tyckt synd om sig själva och gått i samma ”det-här-är-minsann-inte-rättvist”-fälla som i fjol. I stället vände de andra kinden till, bet ihop, dödade av sina utvisningar – ja, gjorde till och med två mål framåt med mannen mindre – och fick i slutändan jobbet gjort.

Tomas Montén hade även han kunnat himla med ögonen, gnällt på att domarna var enögda och hävdat att USA hade hemmafavör även hos de randiga. Men han konstaterade bara rätt och slätt efteråt att ”vi måste se till att inte sätta oss i de situationerna”. Punkt.

Det här blir än viktigare i finalen mot Kanada. Deras spelare kommer att göra allt i sin makt för att få svenskarna ur balans på samma sätt som i fjol. Filmningar, förstärkningar och diskreta fulsmällar så fort tillfälle ges. You name it.

Nattens semifinalinsats mot USA får mig att tro att det är möjligt att stå emot, att det mentala kriget inte nödvändigtvis kommer att förloras den här gången. Tomas Montén såg vad som gick fel i fjol, gjorde en kraftansträngning för att åtgärda det och fick betalt. Nu måste han och spelarna visa att det är möjligt igen.

*****

”Det som är så förbannat tråkigt är att vi inte har vunnit ett piss än.”

Lias Anderssons uttalande under intervjun med C Mores Åke Unger alldeles efter semifinalen är en annan anledning till att bli varm i hjärtat. Reaktionerna efter den bärgade finalplatsen var dämpade och varken överdrivna eller känslomässigt kraftödslande. För det här laget är det bara en guldmedalj som gäller. Det är en signal man uppskattar i det här läget.

Vid ett par tillfällen tidigt under Sveriges nuvarande storhetstid inom JVM-hockeyn blev det oftast ett fasligt firande när man hade lyckats putta omkull en annan stornation. Med tiden har den tendensen försvunnit. Numera åker alla svenska juniorlandslag på JVM för att vinna guld. Ingenting annat räknas. Och det är precis så det ska vara.

*****

USA må ha besegrat Kanada tidigare i turneringen, men… Av det Kanada visat upp i slutspelet är man ett bättre lag. Man har en bättre målvakt i Carter Hart, ett rörligare och skickligare försvar och betydligt fler tänkbara matchvinnare än vad man först kunde tro när man dissekerade laget på pappret.

Ta bara målkungen Drake Batherson som sköt ett hattrick i semifinalen mot Tjeckien, till exempel. Han valdes i fjärde rundan som överårig av Ottawa Senators i draften förra sommaren. Knappast ett top prospect av det snitt vi är vana att se Kanada nyttja i de här turneringarna. Men i likhet med Tomas Montén har deras förbundskapten Dominique Ducharme byggt ett starkt kollektiv med flera olika vapen.

Det kanske allra viktigaste för Sverige i natt blir att hålla sig borta från utvisningsbåset. Kanadas powerplay har varit skrämmande effektivt på grund av sin enkla och raka strategi. Pressa in puckarna på mål, överbelasta och sätt tryck med allt man har. Utan att vara ett dugg fancy har det gett dem fenomenala 13 mål på 23 numerära överlägen så här långt.

*****

Kanada går in i finalen som favoriter baserat på vad de visat de två senaste matcherna. Men Juniorkronorna har vuxit. De visade att de kunde lägga vad som kan beskrivas som en flat insats mot Slovakien bakom sig, höja sig mot USA och ta sig till final med hjälp av smartness, defensiv stabilitet och mycket fint målvaktsspel.

Kan man höja sig ytterligare ett snäpp i finalen finns alla möjligheter att bärga det tredje svenska JVM-guldet.