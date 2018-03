600 mål på 990 NHL-matcher. En helt enastående milstolpe och tillika en påminnelse om vilken fantastisk spelare Aleksandr Ovetjkin är. Det gör att det är hög tid att släppa den där uteblivna Stanley Cup-vinsten och bara njuta av Ovetjkin för vad han är.

NHL är i första hand den unge mannens liga. Det har blivit mer och mer tydligt de senaste fem åren i takt med att tempot har drivits upp och den nya generationen kids förbluffat oss med en fart och en teknik som vi inte sett maken till tidigare. McDavid, Matthews, Eichel och Laine är framtiden, spelarna som kommer att dominera den här ligan under många år framöver. Men det innebär inte att det gamla gardet har blivit passé för det. Tvärtom finns det en del ”gamlingar” som fortfarande håller ungtupparna på halster.

Sidney Crosby, 30, har fört Pittsburgh Penguins till två raka Stanley Cup och vunnit två Conn Smythe Trophy i processen. Jevgenij Malkin, 31, har varit lika drivande till Pittsburghs framgångar, går nu mot en för honom ovanligt skadefri säsong och hotar Nikita Kutjerov i toppen av poängligan. Andra 30-plussare som Blake Wheeler, Anze Kopitar och Phil Kessel upplever sina kanske starkaste säsonger i karriären.

Och sedan har vi Aleksandr Ovetjkin. Alla spelare ovan får ursäkta, men det Ovetjkin gör den här säsongen får deras prestationer att blekna. Vid 32 års ålder kan han vara på väg mot sin åttonde säsong i NHL-karriären med 50 mål eller fler. Bara den störste av dem alla, Wayne Gretzky, är värre med nio 50-målssäsonger. Den sista som 28-åring, 1988/89.

Som Ovetjkin själv konstaterade innan han gick ut och sköt NHL-mål 599 och 600 mot Winnipeg Jets i natt är han ”fortfarande ung”.

Ovechkin is asked if he sees a “young Ovi” in Laine. “I’m still young,” Ovechkin says back.

— Isabelle Khurshudyan (@ikhurshudyan) March 12, 2018