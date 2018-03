VAD HÄNDER NU? Edmonton Oilers tog ett stort steg tillbaka den här säsongen. Nu riktas blickarna mot Connor McDavid – och Wayne Gretzky. Foto: All Over Press & Bildbyrån

För ett år sedan besökte jag ett Edmonton fyllt av tillförsikt och optimism. Stadens stolthet Oilers hade äntligen lämnat mörkret i NHL:s källare och tagit sig till slutspel för första gången på elva år. Men Connor McDavids storhet till trots är alla positiva vibbar bortblåsta när jag återvänder. Här är mitt resereportage om ett NHL-lag som fallit tillbaka i gamla synder och en hel stad som misströstar.

EDMONTON (HOCKEYSVERIGE.SE)

– Här är Connor! Nu kan ni samlas här och ställa era frågor så att vi blir av med den här förbaskade cirkusen.

Edmonton Oilers presschef mumlar några ilskna svordomar medan lagets superstjärna pliktskyldigt ställer sig mitt i det lyxiga omklädningsrummet för att genast omringas av mikrofoner, kameror och journalister med uppspärrade ögon. Anledningen till presschefens upprördhet är att han är väl medveten om vilka frågor som väntar.

Föregående dag har ett gäng tonåringar lagt ut en video på Snapchat där de häcklar Connor McDavid och hans familj när de lämnar en restaurang i Edmonton. Klippet är rakt igenom tramsigt, men i enlighet med tidsandan vi lever i sprider det sig som en löpeld på nätet.

McDavid avfärdar incidenten på ett proffsigt sätt. Ett skratt och kommentaren ”I’m not even gonna talk about it” räcker. Han tänker inte ge syre åt några snorungar som försöker få sina 15 minuter i rampljuset på hans bekostnad. Men kolugnet till trots blir det ”en grej” som alla i Edmonton pratar om.

Hela incidenten är en bagatell, men samtidigt symptomatisk för Edmonton Oilers besvärliga säsong. Alltid är det något…

*****

– Det är som om vi inte kan hantera vackra saker i den här stan.

Clark Murray suckar djupt. Som en av upphovsmännen och eldsjälarna bakom sajten Oilers Nation har han en hel del känslor investerade i stadens hockeystolthet.

– Oilers är det enda av större intresse som finns här i staden. Det gör att allt som händer i klubben hamnar under ett förstoringsglas och blir hundra gånger större än det borde bli. Tyvärr får det trista konsekvenser ibland, säger han.

Har man levt ett liv som kretsat kring Edmonton Oilers i så stor utsträckning som Clarks har man tillika lärt sig att leva med konstanta besvikelser. I hans och bästa kompisen Jay Downtons fall blev ventilen Oilers Nation.

Allt började med att Oilers trejdade bort klubbens kanske mest populära spelare genom tiderna, Ryan Smyth, till New York Islanders den 28 februari 2007. Fansen protesterade vilt och Clark och Jay drog sitt strå till den stacken genom att starta sajten BringRyanHome.com. De fick ett sådant gensvar att de beslutade sig för att starta en permanent sajt, ett verktyg för fansen att vädra både frustrationer och glädjeämnen kring favoritlaget.

Dessvärre har det nästan uteslutande handlat om det förstnämnda. De tio åren efter att Oilers spelade Stanley Cup-final mot Carolina Hurricanes 2006 kallas i folkmun ”The Decade of Darkness” i Edmonton. Det var ett årtionde av coachbyten, dåliga trejder och bortkastade draftval. Ett årtionde där laget inte lyckades kvalificera sig för slutspel en enda gång.

Allt förändrades när Oilers slutligen vann draftlotteriet 2015 och säkrade den största talangen sedan Sidney Crosby i Connor McDavid. När jag besökte Edmonton för ett år sedan hade McDavid-effekten äntligen börjat ge utdelning. Huvudpersonen själv vann NHL:s poängliga samtidigt som Oilers kvalificerade sig för slutspel för första gången på elva år och tog sig till en sjunde och avgörande match mot Anaheim Ducks i andra rundan.

När jag nu återvänt är mörkret tillbaka. För trots att Connor McDavid inledde säsongen med ett hattrick mot ärkerivalen Calgary Flames i premiären har 2017/18 blivit en lång plåga för de luttrade fansen. Det är som någon slitit av plåstret från ett sår som nästan läkt, rivit bort skorpan och ersatt den med en tesked salt.

Aldrig är besvikelse så påtaglig som när den kommer från ingenstans, konstaterar Clark Murray.

– Jag tror vi alla blev lite för optimistiska efter förra säsongen. Fartblinda. Folk började prata om att vi kunde vinna Stanley Cup. Jag har till och med ett exemplar av The Hockey News hemma där vi framställs som Stanley Cup-utmanare på omslaget. Det vi upplever just nu är en ganska rejäl ”reality check”.

*****

Adam Larsson sitter i omklädningsrummet med en sammanbiten min och svetten lackandes från pannan. Omkring honom står jag och några andra journalister och försöker nervöst hitta en respektfull ton i våra frågor kring hur han egentligen mår.

Oilers problem på isen bleknar snabbt i jämförelse med vad den 25-årige backen från Skellefteå har gått igenom den sista månaden. När vi nu samlas runt honom är det mindre än ett dygn sedan han återvände från Sverige. Bara några dagar tidigare lades hans pappa Robert till den sista vilan, blott 50 år gammal, efter att hastigt ha gått bort under ett besök hos sonen i Edmonton.

Adam gör ingen hemlighet av att det varit en påfrestande tid, att chocken fortfarande sitter i och att hans sorgearbete bara har börjat.

– Här borta har jag min vardag. Hemma får man påminnelser om honom nästan vad man än gör. Här känns det lite lättare att koppla bort och fly från känslorna på något vis. En begravning tar fram många känslor och minnen. Det var två tuffa dagar jag hade där hemma, men det är skönt att vara här nu, konstaterar han.

Hockeymässigt har säsongen inte heller varit rolig. Oilers var borta från slutspel i ett tidigt skede och det har inte funnits mycket mer än äran att spela för under de senaste månaderna. Precis som Clark Murray undrar Adam Larsson om inte förväntningarna på laget var för stora.

– Tittar man runt omkring har vi fortfarande ett väldigt ungt lag. Jag vet inte varifrån det kom att vi skulle vinna i år. Vi förlorade i andra rundan i fjol och det finns väl ingenting som säger att man ska vinna året efter då, tycker han.

– Man kan sitta och peka finger på allt möjligt när det gått så här dåligt. I slutändan måste vi alla titta oss själva i spegeln. Det finns ingen som kan göra det själv eller är bra nog att göra det själv. Alla behöver alla.

*****

Backkollegan och landsmannen Oscar Klefbom har inte heller haft det lätt. Efter fjolårets genombrott med tolv mål och 38 poäng har han inte varit i närheten av lika effektiv. Trejdryktena svävar som en osalig ande över hans person och det påstås också att han hämmats av en axelskada – något som senare bekräftas när jag lämnat Edmonton. Trots att han lidit av skadan under en längre tid har han kämpat på och spelat sig igenom besvären. Nu är hans säsong över då han slutligen ska opereras.

När Klefbom tar emot mig och kollega Peter Ekholm inuti Rogers Place är han otroligt besviken över hur säsongen har utvecklat sig.

– Man önskar att vi var på väg att komma in i den här slutspelspushen som är otroligt kul. Det var första gången för laget förra året och det är någonting jag aldrig kommer att glömma, bland det roligaste jag varit med om, suckar han lite längtansfullt.

– Det är tufft och själva utmaningen är att hålla huvudet uppe och fokusera på nästa match. Det är lätt att hänga in kepsen och checka ut. Men det är många matcher kvar och folk kommer hit och betalar dyra pengar för att se oss spela. Vi kan inte göra annat än att jobba hårt.

Klefbom är den ärliga typen. Han har svårt att tala i klyschor som hockeyspelare och andra elitidrottare gärna gör för att undvika att ta i infekterade ämnen. När lagets insats under säsongen 2017/18 kommer på tal väjer han inte för att dela ut kritik.

– Vi gav i väg första tredjedelen av säsongen. Hela laget trodde att det skulle gå lika lätt som förra året. En anledning till att det gick bra då var att vi var lite underskattade och hade inte varit i slutspel på tio-elva år. Folk trodde att vi var det klassiska bottenlaget Edmonton, och så kom vi ut med en jäkla speed och alla drog åt samma håll. Det höll i sig hela säsongen.

– Det syntes ganska tydlig att vi trodde att det skulle gå lika lätt nu. Vi var inte riktigt redo. Alla ville inte betala priset som krävs för att vinna. Naturligtvis har folk scoutat oss bättre och anpassat sig, men det är sådant man måste hitta lösningar på för det är sådant som bra lag gör. Jag tror att det är många härinne som inte är nöjda med sina säsonger.



Foto: Bildbyrån/Joel Marklund

*****

Vad säger de lokala experterna då? En av journalisterna jag träffar under resan är Jim Matheson på Edmonton Journal. Han har följt Oilers under hela deras NHL-existens sedan 1970-talet och har därmed upplevt både den framgångsrika Gretzky-eran, med alla Stanley Cup-vinster, liksom ”The Decade of Darkness”. Alltså hela spektrat från dynasti till kroniskt losergäng.

Hans analys är intressant. Han har sett ett lag som är felkonstruerat och lägger mycket av skulden på general managern Peter Chiarelli och hans agerande.

– I en tid när det handlar om fart har Oilers blivit för långsamma. När Pittsburgh Penguins vann två raka Stanley Cup på fart valde Oilers att trejda i väg en spelare som Taylor Hall och satsa på Milan Lucic i stället. Det har gjort dem för långsamma, säger han kritiskt.

Mark Spector, Edmonton-korrespondent för Sportsnet, fyller i med att påpeka att Chiarelli varit fel ute på flera sätt. Anledningen till att han värvade en spelare som Lucic var att Oilers under många år ansågs vara för mjuka, att motståndarna visste att det räckte med att spela fysiskt mot deras stjärnor för att vinna. Lagom till det att man hade plockat in Lucic, Zack Kassian och ett par andra fysiska men rätt långsamma tuffingar hade spelet i ligan förändrats.

– Numera finns det inga lag som spelar speciellt fysiskt, så Oilers har hamnat helt ur fas. Det är lite oroväckande med tanke på att Connor är på väg in i sin storhetsperiod, men i och med att Oilers satsat fel så har han inte fått omgivningen för att maximera sitt spel, menar Spector.

Peter Chiarelli är den som av de flesta pekas ut som syndabock för Oilers tillkortakommanden. Bortsett från Taylor Hall-trejden med New Jersey Devils, som gav Oilers Adam Larsson i utbyte, har han även skeppat i väg Jordan Eberle till New York Islanders i utbyte för Ryan Strome. Dessutom offrade han ett första- och ett andraval i draften på Griffin Reinhart, numera i Vegas Golden Knights organisation. En nu 24-årig back som ser för långsam ut för att bli en NHL-spelare över huvud taget. Som om inte det var illa nog förvandlade Islanders förstavalet i fråga till centern Mathew Barzal, spelaren som av allt att döma kommer att vinna Calder Trophy som årets rookie den här säsongen.



Foto: Gepa Pictures/DANIEL GOETZHABER

*****

Kommer Peter Chiarelli att få sitta kvar efter den här säsongen med tanke på hur hans beslut har försvagat laget? Clark Murray skakar bestämt på huvudet och släpper något av en bomb i processen.

– Det är stans sämst bevarade hemlighet vid det här laget. Efter säsongen kommer de att sparka Chiarelli och ersätta honom med Wayne Gretzky.

Vänta nu… Va!?

– Jo, det är så snacket går på stan. Och om det blir så vet jag inte om det är optimalt på något sätt. Vi vet hur det gick för honom som coach i Phoenix…

Jo, ”The Great One” var allt annat än ”great” när han coachade Coyotes under fyra säsonger mellan 2006 och 2009. Inte ett enda slutspel och en besk eftersmak som tärde en aning på hans rykte som ”den störste”.

I dag äger Gretzky minoritetsandel i Oilers och är återigen tätt förknippad med klubben han upplevde sin storhetstid i. Uppgifter gör gällande att han blivit allt mer involverad i den sportsliga verksamheten under sina tre säsonger i den rollen. Clark Murray målar upp det mörkast tänkbara scenariot av Gretzky som framtida general manager.

– Tänk då om han tar över Oilers och blir den som tvingas trejda Connor för att det går åt pipan med det här lagbygget. Snacka om att sluta cirkeln. För 30 år sedan blev han själv trejdad härifrån på ett sätt som vi aldrig riktigt hämtat oss från och så kan det sluta på det viset. Han skulle aldrig kunna sätta sin fot i stan efter det.

Clark skrockar högt. Han är till hälften allvarlig, till hälften skämtsam i sin pessimistiska profetia. Har man vigt sitt liv åt Edmonton Oilers hade man antagligen inte behållit sin mentala hälsa intakt utan en stor dos svart galghumor.

– Äsch, det är bara för att det går åt helvete i år, ler han.

– När du kommer tillbaka nästa säsong och Oilers går till slutspel kommer solen att skina, blommorna att dofta gott och jag kommer att kvittra som en fågel.

Framtiden för Edmonton Oilers känns oviss efter den här säsongen. Men så länge man har Connor McDavid finns det hopp. Utmaningen ligger i att hitta birollsinnehavare som är tillräckligt bra för att backa upp honom på ett tillfredsställande sätt. Lyckas de med det, då kommer Oilers fans att ha anledning att vara optimistiska igen.