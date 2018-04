TOPP TRE. Uffe Bodin rankar Oscar Möller, Elias Pettersson och Joni Ortio i toppen av racet för Stefan Liv Memorial Trophy. Foto: Bildbyrån

Inför finalserien mellan Växjö och Skellefteå rankar Uffe Bodin sina fem främsta favoriter till Stefan Liv Memorial Trophy. Priset som går till SM-slutspelets mest värdefulla spelare.

SM-slutspelet går in i sitt avgörande skede. I kväll spelas den första SM-finalen mellan Växjö och Skellefteå – storfavoriten mot outsidern.

Det känns lite lustigt att beskriva det så med tanke på historiken. När lagen möttes i finalen 2015 kunde man antagligen ha skrivit det motsatta om lagen. Då hade Skellefteå två raka SM-guld bakom sig och var kungar av svensk hockey medan Växjö var uppstickaren som var på väg att skaka om hockeyetablissemanget i dess grundvalar – bara fyra år efter att ha tagit steget upp i SHL.

Nu har Växjö en överlägsen grundserie bakom sig och två slutspelsomgångar där man utan större bekymmer avfärdat Brynäs och Malmö. Skellefteå har å sin sida flugit under radarn med en rätt blek grundserie för att sedan lyfta sig i slutspelet och ta sig förbi Färjestad och Djurgården i serier där de gick in som lite av en underdog.

ELIAS – SLUTSPELETS MVP?

All heder åt Skellefteå för hur de har förändrat synen på sin säsong med en rejäl uppryckning i slutspelet, men mot Växjö tror jag ändå inte att de räcker till. Inte ens nu när Viktor Fasth verkar missa åtminstone första finalmatchen.

Bredden som smålänningarna har byggt på sig under säsongen gör dem till ett av de mest skräckinjagande lagbyggen svensk hockey sett maken till på senare år. De kan rulla fyra kedjor som alla har offensiv slagkraft och har dessutom spets i poängkungen Elias Pettersson. Jag kan inte riktigt se framför mig hur Skellefteå ska klara av att matcha det. Därför lyder mitt tips att det blir 4–1 i matcher till Växjö.

Något som är roligare att sia i än själva utgången på finalen är vem som får priset som slutspelets mest värdefulla spelare, Stefan Liv Memorial Trophy. Mycket kan givetvis förändras under själva finalserien, men jag har plockat ut fem spelare i finallagen som jag tycker sticker ut lite mer än alla andra i den här serien och rankat dem inför kvällens drabbning.

5) Pär Lindholm, c, Skellefteå

Som center i SHL:s bästa kedja har han varit en dynamo i Skellefteås anfallsspel. Även när Joakim Lindström blev avstängd fortsatte Lindholm och toppkedjan att leverera. Stark, tjurig vinnarskalle som snart är förlorad för svensk hockey. Ett föredöme för unga spelare med ambitioner som hamnat i Hockeyettan. Lindholms resa är fascinerande.

4) Eric Martinsson, b, Växjö

Under grundserien var det stort fokus på Joel Persson och hans oväntade succé efter flytten från Hockeyettan till SHL. Under slutspelet är det emellertid Eric Martinsson som klivit fram i bräschen för Växjös försvar. Martinsson har alltid haft en svårförklarad förmåga att höja sig i pressade lägen. Det har han visat fortsatt prov på under slutspelet efter en grundserie som var bra, men inte dominant.

3) Oscar Möller, fw, Skellefteå

Toppar slutspelet mål- och poängliga med sju fullträffar och tolv pinnar på tolv matcher. I semifinalserien mot Djurgården klev Möller alltid fram i rätt lägen, inte minst då när Skellefteå gjorde sitt segerryck i den sjätte matchen. Ett ryck som ledde till avancemang. Kemin med Lindholm och Joakim Lindström har förfinats under säsongens gång och tycks nå nya nivåer i slutspelet.

2) Joni Ortio, mv, Skellefteå

Det är rätt anmärkningsvärt att det inte är en enda målvakt som tagit hem Stefan Liv Memorial Trophy sedan priset instiftades 2010. Ska den trenden brytas den här säsongen kommer Joni Ortio att knipa priset. Skellefteås 27-årige keeper har varit slutspelets klart bästa målvakt och tillika en matchvinnare för sitt lag. Tog en övertygande seger i målvaktsmatchen mot Adam Reideborn i semifinalsspelet och kan anses vara den främsta orsaken till att Skellefteå är framme i sin sjunde final på de åtta senaste säsongerna.

1) Elias Pettersson, fw, Växjö

Det började lite trevande, men i takt med att Elias Pettersson anpassat sig till slutspelshockeyn har dominansen som han visade upp i grundserien gjort sig tydlig. Det läckra övertidsmålet som satte punkt för serien mot Malmö var pricken över i:et där. Fortsätter Pettersson på inslagen väg även i finalspelet kommer han att lämna SHL med mer än bara ett SM-guld runt halsen…

TIDIGARE VINNARE AV STEFAN LIV MEMORIAL TROPHY

2010: Johan Davidsson, HV71

2011: Anders Bastiansen, Färjestad

2012: Jakob Silfverberg, Brynäs

2013: Oscar Lindberg, Skellefteå

2014: Joakim Lindström, Skellefteå

2015: Noah Welch, Växjö

2016: Johan Sundström, Frölunda

2017: Simon Önerud, HV71