EFTER TYCKE OCH SMAK. Uffe Bodin listar de fem bästa destinationerna för Rasmus Dahlin. Foto: Bildbyrån (montage)

I natt avgörs det var Rasmus Dahlins hockeyframtid finns. Draftlotteriet kommer att ge någon av NHL-klubbarna som missade Stanley Cup-slutspelet den kanske mest talangfulla backen som sporten har skådat. Jag har rankat de fem klubbar där jag helst av allt skulle vilja se Dahlin.

Det är visserligen knappt två månader kvar till det att själva NHL-draften genomförs i Dallas. Men redan i natt får vi svar på vilken klubb som kommer att få ynnesten att drafta Rasmus Dahlin.

Den 18-årige backen är lika given att gå nummer ett som Connor McDavid var för tre år sedan. Det finns helt enkelt ingen spelare i årets draftkull som ligger på Dahlins nivå. Och då är spelarna i skiktet under svensken ändå riktigt, riktigt bra.

Det är svårt att sia om vad det betyder för en klubb att få in en spelare som Rasmus Dahlin på kort sikt. Jag skulle säga att det beror väldigt mycket på vad laget ifråga har för slags talang att omge honom med. På längre sikt är det däremot en ”game changer” som heter duga. En spelare gör inget lag – fråga bara McDavid eller Jack Eichel – men att ha en hörnsten i absoluta världsklassen att bygga ett lag kring ökar givetvis oddsen markant att skapa en utmanare över tid.

Samtliga 15 lag som missade Stanley Cup-slutspelet har chansen att vinna Dahlin-lotteriet. Buffalo, ligans jumbo, har störst chans med sina 18,5% medan Florida, det sista laget att gå miste om en slutspelplats, bara har en procents chans. Men som vi inte minst såg i fjol kan lotteriet bjuda lag på otäcka överraskningar. Då var Colorado ligans överlägset sämsta lag, men hade inte alls Fru Fortuna på sina sida. De tappade de tre placeringar i turordningen som ett lag bland de sex sämsta i ligan maximalt kan göra. Samtidigt tog Philadelphia och Dallas stora kliv uppåt och fick drafta som tvåa respektive trea trots ganska dåliga odds att få drafta så pass tidigt.

Men om vi återgår till Rasmus Dahlin… Var vill man helst se honom spela? Jag har ägnat en hel del tankeverksamhet åt det här senaste tiden och tänkte att den här dagen är det perfekta tillfället att dela med mig av de tankarna. Vad jag har försökt ta med i beräkningen här är framför allt vad klubben har för utsikter att gå framåt och bli en utmanare. Men även andra aspekter som möjligheterna att bli bekväm och varm i kläderna snabbt.

Förstå mig rätt. Oavsett var Dahlin hamnar kommer han att bli en superstjärna i NHL. Men var han hamnar kan påverka om det sinkar eller snabbar på processen. Mycket beroende på omgivning och det allmänna läget i klubben.



Foto: Bildbyrån/Andrew Nelles

5) Chicago Blackhawks

Chans att vinna lotteriet: 6,5 %

Vilken jackpott det skulle vara för Chicago Blackhawks att drafta Rasmus Dahlin när man har en dålig säsong för första gången på tio år. Klubben har av förklarliga skäl trendat i fel riktning de senaste åren. Lönetakets begränsningar har drabbat klubben efter alla Stanley Cup-triumfer och i takt med att lagets stjärnspelare blivit äldre och mindre effektiva – Tjena Jonathan Toews! – har resultaten försämrats.

Trots det finns det en del positivt att bygga kring. Patrick Kane har fortfarande inte fyllt 30 år och även om han troligtvis inte gör 100 poäng igen är han fortfarande en elitforward som bör ha flera bra år kvar i kroppen. Duncan Keith må med ålderns rätt befinna sig i utförsbacke, men har till skillnad från kollegan Brent Seabrook inte fallit från någon klippa och skulle vara en perfekt mentor för Dahlin de närmaste åren. Ungt blod i form av Nick Schmaltz, Alex DeBrincat, Henri Jokiharju och Dylan Sikura inger hopp. Det känns som positiva omständigheter även om det existerar ännu bättre alternativ.



Foto: Bildbyrån/Joel Marklund

4) New York Rangers

Chans att vinna lotteriet: 6 %

Efter en rad drastiska åtgärder befinner sig New York Rangers i någon slags rebuild just nu. Jag skriver ”någon slags” eftersom det fortfarande är svårt att veta hur fullskalig den kommer att bli. Rykten om att Rangers ska vara intresserade av såväl Ilja Kovaltjuk som Erik Karlsson och/eller John Tavares gör att man får inta en ”vänta-och-se-approach” tills man ser mer tydligt vad klubbens planer egentligen är.

Men om inget alltför galet händer i sommar skulle Manhattan vara en intressant destination för unge Dahlin. Det skriver jag inte bara för att blidka min gode vän Per Bjurman, som förtjänar lite uppmuntran efter all skräphockey han fick genomlida i MSG den här säsongen. Rangers har byggt upp en pool av skickliga unga spelare 25 år och yngre och har flera spännande prospects som gör att man ska kunna vända den negativa trenden inom ett par år. Får man in Dahlin i den mixen kan processen snabbas på ytterligare.



Foto: Bildbyrån/Petter Arvidson

3) Vancouver Canucks

Chans att vinna lotteriet: 7,5 %

Elias Pettersson, Jonathan Dahlén – och Rasmus Dahlin. De tre kanske mest omtalade svenska hockeyspelarna under första halvan av 2018 i ett och samma lag. Det kittlar. Canucks befinner sig i ett intressant läge efter tvillingarna Sedins avsked. Man kan inte förvänta sig att någon ska plocka upp manteln redan under nästa säsong, men väntar vi ett år eller två finns det anledning att tro att det här laget ska kunna resa sig. Utöver de nämnda svenskarna finns här en blivande NHL-keeper i Thatcher Demko, Brock Boeser, med potential att bli en 40-målsskytt i NHL, finske backtalangen Olli Juolevi och collegesensationen Adam Gaudette. Spelare som har potential att göra skillnad på sikt.

Jag har inte det största förtroendet för Canucks klubbledning, som tagit en hel del klumpiga beslut tidigare. Men om man taggar ned på free agent-hetsandet och låter talangerna frodas kommer laget att kunna bli riktigt starkt inom några år. Jag tror dessutom att Dahlin skulle må bra av att få omge sig med några jämnåriga landsmän.



Foto: Bildbyrån/Joel Marklund

2) Arizona Coyotes

Chans att vinna lotteriet: 11,5 %

Arizona Coyotes kanske är det kanske allra minst sexiga alternativet tillgängligt. Klubben har varit notoriskt dålig under så pass lång tid att det kan framstå som idioti att ha dem så här högt upp på listan. Men i stället för att se tillbaka på det mörker till historik som klubben har bakom sig vänder jag mig i andra riktningen. För framtiden förefaller ändå vara ganska ljus, tycker jag. Att Coyotes har 11,5 procents chans att vinna draftlotteriet är givetvis en indikation på hur usel den här säsongen var. Men det är en sanning med modifikation. Efter en riktigt dålig start spelade laget upp sig rejält och avslutade grundserien på ett förtroendeingivande sätt.

Känslan jag har är att man kommer att kunna bygga något riktigt bra runt Clayton Keller och de andra ynglingarna, Det kommer kanske att dröja något år till innan Arizona är att räkna med på allvar, men med fortsatt tålamod har de möjlighet att utvecklas till något i likhet med det vi ser från Winnipeg Jets just nu. Att Oliver Ekman Larsson och Niklas Hjalmarsson finns i laget är också en trygghet som jag tror skulle bidra till att Rasmus Dahlin snabbt finner sig till rätta i NHL.



Foto: Bildbyrån/Joel Marklund

1) Edmonton Oilers

Chans att vinna lotteriet: 5%

Jag vet, jag vet, jag vet… Om det existerar någon som helst rättvisa i hockeyvärlden – vilket vi vet att det inte gör på grund av just Edmonton Oilers – går de inte segrande ur det här draftlotteriet OCKSÅ. Efter att ha plockat Taylor Hall (2010), Ryan Nugent-Hopkins (2011), Nail Jakupov (2012) och Connor McDavid (2015) med förstaval i draften har de fyllt sin kvot för all framtid. Men med det sagt kan jag inte låta bli att fantisera om hur vackert det skulle vara att få se Rasmus Dahlin och Connor McDavid spela ishockey tillsammans. Det är en tanke jag inte kan släppa.

Tittar man på det allmänna läget i Oilers organisation skulle det kunna vålla en del oro. Framför allt på grund av oberäknelige general managern Peter Chiarellis förmåga att genomföra usla trejder och skriva konstiga kontrakt. Men någonstans inbillar jag mig ändå att Oilers platta figur den gångna säsongen var en avvikelse och att laget kan lägga det här bakom sig. Inte bara på grund av McDavid, utan även tack vare de framtidslöften som ändå finns i organisationen. På sikt ser jag framför mig hur man kan bygga tre riktigt starka kedjor utifrån McDavid, Leon Draisaitl och Nugent-Hopkins som centrar. Lägg på potentialen som Jesse Puljujärvi och Kailer Yamamoto besitter så finns det ännu mer att vara optimistisk kring Får man också in en back av Dahlins kaliber innebär det ett enormt lyft. Landsmännen Adam Larsson och Oscar Klefbom, om han inte trejdas inom kort, kan bidra till att göra honom bekväm i ett tidigt skede också.

Det är antagligen det minst populära valet man kan tänka sig, men jag tror att Edmonton Oilers skulle vara en optimal destination för Rasmus Dahlin. Framför allt på grund av möjligheten att bygga en alldeles speciell kemi med McDavid.

Övriga lag då?

Ja, det var ju några rätt uppenbara alternativ som jag valde bort. Exempelvis Buffalo Sabres, som har allra största möjlighet att vinna lotteriet. Det finns gott om intressanta talanger i klubben, men jag gillar inte den generella känslan i klubben. Det finns en slags uppgiven förlorarmentalitet där just nu som jag inte skulle vilja utsätta Dahlin för.

Ottawa Senators? Ja, det vore läckert om Erik Karlsson kunde agera mentor åt Dahlin givetvis, men i nuläget lutar det antagligen åt att kaptenen inte ens blir kvar. Och jag gissar att en trejd av honom förenklas om Dahlin kommer in. Men det är egentligen inte det mest relevanta här. Jag gillar bara inte vibbarna som Ottawa skickar ut. De har en småsint ägare i Eugene Melnyk och är en klubb som tycks dra sig för att satsa. Jag är rädd att Dahlin skulle bli hämmad här.

Montréal Canadiens då? Nej, tack! Hur klassisk klubben än är och hur mycket jag än älskar staden kan jag inte rättfärdiga det. Canadiens befinner sig i något slags konstigt mellanläge mellan rebuild och veteransatsning. Det finns alldeles för många frågetecken i klubben där för att jag skulle känna mig bekväm med att se Dahlin där just nu.

FAKTA: Så stor chans har klubbarna att vinna draftlotteriet

Buffalo Sabres 18.5%

Ottawa Senators* 13.5%

Arizona Coyotes 11.5%

Montreal Canadiens 9.5%

Detroit Red Wings 8.5%

Vancouver Canucks 7.5%

Chicago Blackhawks 6.5%

New York Rangers 6.0%

Edmonton Oilers 5.0%

New York Islanders 3.5%

Carolina Hurricanes 3.0%

New York Islanders** 2.5%

Dallas Stars 2.0%

St. Louis Blues*** 1.5%

Florida Panthers 1.0%

* – efter Matt Duchene-trejden är Ottawa Senators skyldig Colorado Avalanche ett förstarundeval i draften 2018 eller 2019. Ottawa väljer själv vilket av åren det blir.

** – Calgary Flames val, upplockat av Islanders i Travis Hamonic-trejden.

*** – efter Brayden Schenn-trejden är St. Louis Blues skyldiga Philadelphia Flyers ett förstarundeval 2018 eller 2019. St. Louis bestämmer själv vilket av åren det blir.