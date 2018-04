SÄMSTA LAGET "VANN" DAHLIN. Uffe Bodin analyserar Rasmus Dahlins framtid i Buffalo Sabres. Foto: Bildbyrån

Att vara ligans sämsta lag betalade sig för Buffalo Sabres. I natt vann de draftlotteriet – och kan förstärka laget med den största backtalangen hockeyvärlden skådat på år och dar. För Rasmus Dahlin är det på kort sikt ingen hit att hamna i Sabres. Men det kan mycket väl bli det.

I går publicerade jag en lista med fem klubbar som jag helst ville se vinna draftlotteriet – för Rasmus Dahlins skull. Buffalo Sabres var inte ett av lagen på den listan. Anledningen till det är att klubben under de senaste åren burit på en förlorarmentalitet och andats en uppgivenhet som varit direkt skrämmande.

När en framträdande spelare som Ryan O’Reilly efter säsongen går ut och säger att han tappat sin kärlek till sporten ”flera gånger om” av att spela för Sabres, då börjar man inse vidden av hur illa det är i klubben.

I natt vann Sabres draftlotteriet. Det är en garanti för att de kommer att göra Rasmus Dahlin till sitt förstaval i Dallas på midsommarafton den 22 juni. Grattis Buffalo!

Däremot är det kanske inte läge att säga grattis till unge herr Dahlin. Åtminstone inte än. För även med den 18-årige supertalangen i laguppställningen har Buffalo Sabres en lång och snårig väg fram mot anständighet.

I nuläget har laget en backuppsättning som knappt skulle vara imponerande i SHL. Dahlin kommer redan som rookie att vara lagets toppback – på gott och ont. Det hade inte varit dumt om han åtminstone för en halv säsong hade kunnat få en lite mer skyddad roll och ges tid att bli varm i kläderna. Det kommer rimligen inte att ske i Buffalo. De har Rasmus Ristolainen som är en duglig back. Men inte så många andra att yvas över.

SPELARE SOM GER HOPP FÖR FRAMTIDEN

Nu är allt givetvis inte mörker och misär här. Det faktum att Buffalo Sabres varit ett sådant uselt lag under så många år har bidragit till många tidiga draftval och en hel del ackumulerad talang. Det börjar med Jack Eichel, som trots en omgivning mer färglös än Mordor har utvecklats till en poäng-per-match-spelare i NHL. När han nu får en back som faktiskt kan leverera ett bra förstapass är det inte alls orimligt att hans produktion sticker i väg ytterligare ett snäpp. Hittills har han fått göra det mesta av lyftandet själv.

Casey Mittelstadt är en annan spelare som Sabres kan få enorm nytta av. Amerikanen, som tyvärr missar VM på grund av en ljumskskada, var MVP under JVM i Buffalo i januari. Han gjorde fem poäng på sex NHL-matcher med Sabres i slutet av säsongen och ser ut att vara redo för NHL redan nu. Det ger Sabres en potentiellt riktigt bra andrecenter bakom Eichel.

Sedan har vi Alexander Nylander. Det är fortfarande svårt att avgöra vad han egentligen kommer att bli. Han har två mindre smickrande AHL-säsonger bakom sig i Rochester, men att avfärda honom redan vid 20 års ålder vore idiotiskt. Finner han kemi med Eichel eller Mittelstadt kan han få en betydande roll i klubben så tidigt som nästa säsong.

EN COACH SOM VET VAD DET HANDLAR OM

Jag tror även att det är positivt för Dahlin att få en gammal storback bakom sig i båset. Phil Housley hade ingen rolig första säsong som head coach för Sabres, men han är en erkänt duktig spelarutvecklare och har fått enormt med cred för sitt arbete med Nashville Predators ”big four” – Subban, Josi, Ekholm och Ellis – under sin tid som assisterande coach där. Housley gjorde 1 232 poäng på 1 495 NHL-matcher. Bara Ray Bourque, Paul Coffey och Al MacInnis har mäktat med fler poäng bland backarna i hela NHL:s historia. Housley vet med andra ord vad det handlar om.

Slutligen måste jag framhäva fansen också. För det finns få amerikanska klubbar i NHL som har lika lojala och hockeyfrälsta supportrar som Buffalo Sabres. Trots klubbens oförmåga att nå framgång de senaste åren har de oförtrutet slutit upp och stöttat laget. Och trots att Sabres varit ljusår från en slutspelsplats ett tag nu är Buffalo en av de amerikanska marknader som har högst tittarsiffror i Stanley Cup-slutspelet.

Så även om det finns flera andra NHL-klubbar jag hellre hade sett Rasmus Dahlin i kommande säsong finns det hopp. Det kommer att bli bra förr eller senare. Inte minst för att Dahlin är en så pass unik spelare som på egen hand kommer att göra skillnad. Räkna bara inte med några underverk redan under nästa säsong.

FAKTA: DRAFTORDNINGEN 2018

1. Buffalo Sabres

2. Carolina Hurricanes

3. Montreal Canadiens

4. Ottawa Senators

5. Arizona Coyotes

6. Detroit Red Wings

7. Vancouver Canucks

8. Chicago Blackhawks

9. New York Rangers

10. Edmonton Oilers

11. New York Islanders

12. New York Islanders (via Calgary)

13. Dallas Stars

14. Philadelphia Flyers (via St. Louis)

15. Florida Panthers