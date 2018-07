GENOMBROTTSMÄN? Marcus Davidsson, Filip Berglund, Robin Kovács, Mathias Bromé, Tim Söderlund och Lucas Elvenes är spelare Uffe Bodin tror på. Foto: Bildbyrån

Mitt i sommartorkan passar vi på att börja utvärdera SHL-lagen innan de beträder is inom ett par veckor. I dag gör jag min årliga sommarkoll av spelare som jag tror kan få ett genombrott i ligan kommande säsong. Ett från varje SHL-lag.

Vad är ett genombrott?

Det finns givetvis flera lager i ett svar på den frågan. Det kan vara junioren som går från oetablerad till etablerad och slår sig in i en JVM-trupp, ungtuppen som tar hela SHL med storm eller kanske en latebloomer som efter ett par år i skuggan får allt att falla på plats, blir en spelare av landslagssnitt och kanske till och med belönas med NHL- eller KHL-kontrakt i slutändan.

När jag har gått igenom SHL-lagen inför den kommande säsongen har jag försökt ha flera olika genombrottsscenarion i åtanke. De flesta har gemensamt att de är relativt unga, men inte nödvändigtvis oerfarna. Jag har också i största möjliga mån försökt att undvika att plocka för många från fjolårets lista, även om det finns en hel del spelare där som jag fortfarande tror kommer att ta kliven som kanske uteblev under säsongen 2017/18.

Då kör vi i gång:

BRYNÄS IF

Jesper Boqvist, fw

Det kanske inte var den här Boqvist jag hade planerat att sätta här från början. Men nu när lillebror Adam Boqvist väljer att lämna Brynäs och Sverige för att få sin hockeyutbildning i Kanada och London Knights tar storebror Jesper över hans plats. Fjolåret blev ju inte alls som förväntat för den kvicke forwarden från Hedemora. En bruten handled redan under försäsongen åt upp mycket av hans säsong och det tog tid innan han stod att känna igen. Med det sagt var ändå 13 poäng (3+10) på 23 matcher en indikation på att det finns offensiv produktion att hämta hos 19-åringen. Med rätt förtroende och hälsan i behåll är jag övertygad om att han kommer att ta ett stort kliv i sin utveckling i år.



Foto: Bildbyrån/Simon Hastegård

DJURGÅRDENS IF

Marcus Davidsson, c

Han och brorsan Jonathan visade fin kemi tillsammans med Axel Jonsson Fjällby förra säsongen och fick på sätt och vis ett slags genombrott redan då. Men det finns utan tvekan mer att hämta offensivt i den yngre av Davidsson-bröderna än de 21 poäng han gjorde i fjol. Han har farten och intelligensen som gör honom till en pålitlig tvåvägscenter. Nu tror jag att han kan ta ytterligare ett kliv uppåt i poängligorna och svara för runt 30 poäng, förutsatt att Robert Ohlsson låter honom fortsätta växa in i en större roll. En annan nyckelfaktor är storebror. Blir Jonathan Davidsson kvar i klubben och inte flyttar över till Columbus Blue Jackets tror jag det kommer att ha ytterligare en positiv effekt på 19-åringen.

Foto: Bildbyrån/Ola Westerberg

FRÖLUNDA HC

Tim Söderlund, fw

Okej, jag skrev att jag skulle försöka undvika att ”återanvända” spelare som jag hade med på min lista i fjol. Men i fallet Tim Söderlund anser jag att det finns fog för ett undantag. Ny klubb – nya förutsättningar. Av skäl som ligger bortom min förståelse fick han aldrig något vidare förtroende i Skellefteå och det är rimligen därför han lämnat moderklubben för spel i Frölunda. Göteborgarna har visserligen inte övertygat på det förväntade sättet sedan de vann SM-guld 2016, men det är allt jämnt en klubb som ligger i täten när det gäller individuell spelarutveckling. Jag tror Söderlund passar perfekt in i det de försöker göra. Hans envishet, speed och skottvillighet kan göra honom till en omedelbar tillgång. Speciellt nu när fjolårets Victor Olofsson försvunnit till NHL. Jag säger inte att Söderlund gör 27 mål, men med tanke på att han ändå sköt nio med runt tio minuters speltid per match i fjol finns det onekligen utrymme för förbättring här.



Foto: Bildbyrån/Tim Söderlund

FÄRJESTAD BK

Theodor Lennström, b

Färjestad har fått behålla stora delar av sin backuppsättning då framför allt Jesse Virtanen och Mikael Wikstrand blev kvar efter vissa frågetecken. Bakom dessa uttalade stjärnor poppade Theodor Lennström upp som en liten glad överraskning förra säsongen. Efter flera säsonger av allsvenskt spel växte han in i SHL-kostymen relativt snabbt och såg snabbt rätt bekväm ut. I och med att han har en del tunga namn ovanför sig i hierarkin kan man inte räkna med att han får ett explosivt genombrott, men min känsla är att 23-åringen är något bra på spåren. Han har tålamod med pucken och en blick för spelet som ger mig en tro på att han kommer att bli mer än bara en dussinback i SHL.



Foto: Bildbyrån/Fredrik Karlsson

HV71

Markus Ljungh, c

Markus Ljungh har egentligen aldrig fått chansen att vara förstacenter över tid i SHL. Men när Andreas Engqvist drabbades av sina hjärnskakningsproblem förra säsongen visade han under en kortare period att han är tillräckligt bra för att axla det ansvaret. Ljungh var Djurgårdens kanske främsta spelare i slutspelet och kliver nu in i HV71 i vad som förefaller vara rollen som offensiv härförare. Jag tror att det är en roll han kan blomma i. Mer powerplay-tid och utökat ansvar väntar runt hörnet. Det bådar gott och bör kunna leda till ett större genombrott – även för en 27-åring.



Foto: Bildbyrån/Andreas L Eriksson

LINKÖPING HC

Olle Lycksell, fw

Olle Lycksells namn dök upp för första gången på draften förra året. Innan Philadelphia Flyers plockade honom i sjätte rundan hade jag aldrig hört talas om honom tidigare. Den gångna säsongen visade han varför Flyers plockade honom. Han presterade så pass bra när han fick chansen i SHL att han nöp sig kvar i laguppställningen en längre period. Den snart 19-årige forwarden från Oskarshamn har en del spännande offensiva kvalitéer som gör honom högaktuell för JVM-spel i vinter. 5+2 på 26 SHL-matcher som 18-åringen förra säsongen är något att bygga vidare på. Konkurrensen om forwardspositionerna i LHC är alltid hård, men jag tror att Lycksell kan bli ett utropstecken i vinter.



Foto: Bildbyrån/Peter Holgersson

LULEÅ HF

Robin Kovács, fw

Det är ganska väldokumenterat vad Robin Kovács var med om förra sommaren, så jag tror inte att jag behöver bjuda på någon resumé. Mitt i tragedin valde han att bryta med New York Rangers och flytta hem till Sverige och Luleå – långt från Stockholm. Det var antagligen hans bästa beslut hittills i karriären. I Luleå fick han komma in i saker och ting i sin egen takt. Efter en trevande inledning i nya klubben kom han allt mer till sin rätt och i slutet av säsongen såg han ut som en spelare på gränsen till ett offensivt genombrott i SHL. Hockeymässigt finns alla förutsättningar för att det här ska bli säsongen då det lossnar för honom. Kan han fokusera och lägga energi på rätt saker kommer hans offensiva talang att ta honom långt. 40 poäng känns rimligt.



Foto: Bildbyrån/Magnus Lejhall

MALMÖ REDHAWKS

Carl-Johan Lerby, b

Jag trodde det skulle hända mer redan förra säsongen. En olycklig serie av skador – bland annat via en bilolycka – begränsade dock Lerby till 22 SHL-matcher. Hälsan är givetvis en förutsättning för att 21-åringen ska ta nästa kliv på hockeystegen. Det han har visat i både SHL och Hockeyallsvenskan i sina bästa stunder har kittlat sinnena. Lerby är en modern back med bra skridskoåkning och fin blick för spelet. Han behöver fortfarande lära sig att göra bättre avvägningar, men det kommer med tiden. När det nu uppstår en del luckor på Malmös backsida har han alla möjligheter att spela till sig mer förtroende.



Foto: Bildbyrån/Petter Arvidson

MORA IK

Mathias Bromé, fw

Mora är ett knepigt lag nu när både Jacob Nilsson och David Kase försvunnit till Nordamerika. Det finns egentligen inte så många egna produkter på väg upp och av de lite yngre spelarna som följde med laget upp i SHL i fjol är det få som sticker ut. Därför landar jag för andra året i rad i Mathias Bromé här. Han var en av spelarna som tog klivet från Hockeyallsvenskan till SHL på ett mycket bra sätt i fjol. Den här säsongen, när han har blivit ännu mer bekväm i ligan, tror jag att det går att kräma ut ännu mer ur honom. Snart 24 år gammal närmar han sig det stadiet i karriären då han ska vara som bäst och mest produktiv. Jag tror det kan innebära 30 poäng i SHL.



Foto: Bildbyrån/Daniel Eriksson

RÖGLE BK

Lucas Elvenes, fw

Inför förra säsongen var jag osäker på var Lucas Elvenes var på väg. Talangen gick inte att ta miste på, men hade han drivet för att bli en spelare på riktigt? Svaret var ett rungande ja. En bättre tränad ung man gick in och snittade runt en poäng per match i Hockeyallsvenskan under sin utlåning till Oskarshamn. Det är det inte många 18-åringar som har lyckats göra innan honom. Efter att bröderna Abbott tagit över rodret i Ängelholm fick han återvända till Rögle och visade prov på framfusighet även i SHL. Jag hoppas och tror att han fortsätter på samma spår den här säsongen. Dels för att han är en väldigt underhållande spelare att titta på när han spelar sin bästa hockey, dels för att han har kapacitet att ge Juniorkronorna en extra boost på JVM i Vancouver efter jul. Har redan skrivit på NHL-kontrakt med Vegas Golden Knights.



Foto: Bildbyrån/Avdo Bilkanovic

SKELLEFTEÅ AIK

Filip Berglund, b

Vill man vara petig kan man hävda att Filip Berglund fick sitt genombrott redan i SM-slutspelet. 21-åringen var fenomenal på Skellefteås blålinje fram till finalen mot Växjö när allt gick åt pipan för hela laget. Han är stor och robust men ändå följsam och offensivt gångbar. En modern tvåvägsback som hockeyfolket i Edmonton börjar bli upprymda över. Det är nämligen Oilers som sitter på hans NHL-rättigheter. Den här säsongen är det inte alls otänkbart att han blir Skellefteås toppback med istid i alla spelformer och stort förtroende. Faller det sig rätt kommer han att vara en landslagsback innan säsongen är över. Sedan är det antagligen bara en fråga om tid innan NHL-kontraktet är påskrivet.



Foto: Bildbyrån/Ola Westerberg

TIMRÅ IK

Anton Wedin, fw

Trots att han har Sundsvall som moderklubb är Wedin vid 25 års ålder en trotjänare för sitt Timrå. Efter förra säsongens triumf med klivet upp i SHL kunde han ha valt att spela för en mer etablerad klubb, men valde ändå att stanna i Timrå för att fortsätta vara med på deras resa. Den typen av engagemang gillas starkt. Men det är inte därför Wedin är med här. Han är en spelare jag haft ett gott öga till en längre tid. Laglojal, energisk och samtidigt innehavare av offensiva verktyg som mer och mer börjat komma till sin rätt. Under SHL-kvalet var han efter Jonathan Dahlén en av dem som gick i bräschen. Jag förväntar mig att han gör det i SHL också.



Foto: Bildbyrån/Pär Olert

VÄXJÖ LAKERS

Linus Fröberg, c

Framgångens pris är högt i SHL. Det har Växjö Lakers fått erfara efter vårens SM-guld. En stor del av fixstjärnorna har lämnat klubben för ligor högre upp i näringskedjan. Men de tomrum som uppstår innebär samtidigt möjligheter för de som gått och väntat på en större chans. Jag inbillar mig att Linus Fröberg är en sådan spelare. Sedan han kom till Växjö 2015 har värmlänningen tagit steg i sin utveckling varje säsong. Vid 25 års ålder hyser jag inga farhågor att den trenden ska avta. Fröberg, som har ett av SHL:s bästa skägg, satte personbästa med 26 poäng förra säsongen. Även om han i första hand är en klassisk svensk tvåvägscenter tror jag att det är siffror han kan förbättra ytterligare. Det skulle inte förvåna mig om Växjö hinner göra någon eller några tunga värvningar på centerfronten innan säsongen startar om två månader. Men Fröberg har ändå visat att han är mogen för ett större ansvar nu.



Foto: Bildbyrån/Ola Westerberg

ÖREBRO HOCKEY

Rodrigo Abols, c

Jag vet inte ens om jag kommer ihåg en enda aktion som Rodrigo Abols utförde under de 26 SHL-matcher han gjorde för Örebro förra säsongen. Däremot imponerade han stort i Bik Karlskoga under sin låneperiod där och såg riktigt fin ut för Lettland på VM i Danmark. Lägg därtill att han visade framfötterna på Toronto Maple Leafs utvecklingscamp tidigare i sommar, dit han var inbjuden som free agent. Av allt detta att döma kan jag känna att det här är en ung man som är mycket bättre förbered på SHL-spel än han var för ett år sedan. Har storleken och fysiken i kombination med skicklighet för att bli en spelare som sticker ut ur mängden på SHL-nivå.



Foto: Bildbyrån/Petter Arvidson