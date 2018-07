BLIVANDE RADARPAR? Martin Necas och Andrej Svetjnikov är spelarna som kan förändra Carolina Hurricanes öde på sikt. Foto: Bildbyrån

Carolina Hurricanes har inte haft mycket att yvas över sedan de vann Stanley Cup 2006. Men tack vare två lyckade drafter i rad kan vi redan i vinter få se en förändring till det positiva i klubben. Deras två största talanger kan nämligen visa sig passa fantastiskt bra tillsammans.

Det fanns många vinnare på NHL-draften i Dallas under midsommarhelgen. Men frågan är om inte Carolina Hurricanes var en av de största. Klubben, som inte varit i Stanley Cup-slutspel sedan 2009, hade turen på sin sida i draftlotteriet redan i april och flyttade upp hela nio placeringar i draftordningen från elfte till andra plats. Det gjorde att Canes kunde tillskansa sig den klart mest talangfulla spelaren vid sidan av Rasmus Dahlin i draften, ryssen Andrej Svetjnikov.

Svetjnikov kommer från en säsong i OHL där han sköt 40 mål på 44 matcher för Barrie Colts. Han har redan nu de offensiva verktygen för att producera i NHL och när man såg honom rent fysiskt på draften var det svårt att förstå att han bara är 18 år gammal. Han såg ut som en man i kroppen redan nu.

Att kliva in och leverera i NHL som 18-åring är ingen barnlek. Men Andrej Svetjnikov ser av allt att döma ut att få en väldigt intressant lekkamrat att bygga kemi med redan från första början. Det ville sig så väl att Hurricanes draftade den tjeckiske centern Martin Necas i första rundan av draften förra sommaren. 19-åringen har inte gjort annat än att åka runt och imponera på folk sedan dess.

Necas, som spelade hemma i Tjeckien med Kometa Brno i fjol, imponerade stort både på JVM och A-VM för Tjeckien. Hans enorma fart i kombination med hans spelförståelse gör att han ser ut att kunna bli en speciell spelare i NHL. Medan Svetjnikov är mer av en målskytt är Necas mer av en playmaker. Det gör att det finns gott hopp om att de ska kunna finna fin kemi tillsammans.

DELADE RUM PÅ CAMPEN

Carolina Hurricanes klubbledning är inte dummare än att de förstår det. När de höll sitt utvecklingsläger tidigare i sommar lät nye coachen Rod Brind’Amour Svetjnikov och Necas dela rum för att lära känna varandra bättre. Baktanken är givetvis att låta dem bygga en relation som förhoppningsvis spiller över på isen och ger de svultna fansen många fina ögonblick redan i vinter. Och kanske till och med bidrar till att klubben får stopp på sin snart tioåriga svit utan slutspelshockey i Raleigh.

Hurricanes har gjort en hel del betydande förändringar under sommaren. Att få in Dougie Hamilton och Calvin de Haan i ett redan starkt försvar ger laget en spännande look och öppnar också möjligheten att trejda Justin Faulk för att få mer kräm framåt. Målgöraren Jeff Skinner verkar också få inrikta sig på ett klubbyte. Där uppges Pittsburgh Penguins vara rejält intresserade – förutsatt att de kan hitta utrymme för 26-åringen och hans lönetaksträff på 5,725 miljoner dollar per säsong.

Det kommer antagligen att hinna hända ännu mer i klubben mer innan träningslägret startar om en och en halv månad. I slutändan kan det som vanligt bli så att Hurricanes står och faller med sitt målvaktsspel, vilket varit fallet de senaste åren. Varken Scott Darling eller Cam Ward fick jobbet gjort i fjol. Nu är Ward ersatt med tjecken Petr Mrázek, som har haft en synnerligen ojämn NHL-karriär så här långt. Det är även fortsättningsvis det som oroar mest med den här klubben.

Svetjnikov och Necas kan göra mycket för Hurricanes, men några puckar lär de inte rädda.