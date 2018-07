BÄSTA NYFÖRVÄRVEN. Uffe Bodin listar sina tio favoriter bland alla SHL:s nyförvärv. Foto: Bildbyrån

Det är för all del inte slutvärvat bland SHL-klubbarna, men jag tar ändå chansen att göra lite bokslut så här i sommartorkan. Här är min lista över de tio främsta nyförvärven i SHL – så här långt.

Värmen håller i sig. Jag ser allt fler hockeypersonligheter som ser fram emot att inom kort kunna stänga in sig i svalkande ishallar för att inleda förberedelserna inför säsongen på allvar. Själv inleder jag sista arbetsveckan innan semester och blickar avundsjukt ut genom fönstret från skrivbordet i hopp om att få ta del av lite av det där solskenet som varit ett stående inslag i sommar.

Men innan dess ska jag föra rätt för lönen. Just nu är det inte bara torka i skogar och mark utan även på hockeyfronten. I brist på bättre idéer dagen till ära satte jag mig och började gå igenom alla SHL-lag för att få en bättre överblick över deras nyförvärv. Det resulterade i en ranking över de tio värvningar som jag tycker ser bäst ut.

Det är värt att poängtera att jag valt att INTE ta med utländska nyförvärv utan tidigare SHL-erfarenhet i beräkningen. Det kan tyckas vara fegt, men även om jag har rätt bra koll på många av dem kan jag bara gissa mig till hur de kommer att anpassa sig till svensk ishockey. Så för att göra en så pass ärlig ranking som möjlighet finns det ingen Danny Kristo, Marek Daloga, Chay Genoway eller Joe Whitney med här.

Senare i veckan kommer jag även att göra en lista över tio frågetecken bland spelarna SHL-värvningarna inför 2018/19.

10) Rhett Rakhshani, fw, Frölunda

Amerikanen har blivit något av en SHL-nomad. Frölunda blir hans femte klubb i högstaligan och gemensamt för alla klubbar han har varit i är att han oftast levererar bra med poäng. Kollega Måns Karlsson skrev en intressant betraktelse över 30-åringens karriär i SHL nyligen och jag håller med om mycket av det han kommer fram till där. Det finns goda förhoppningar om att Rakhshani och hans kollega från Kalifornien, Ryan Lasch, ska kunna skapa ljuv kemi. Det enda frågetecknet jag ser när det kommer till Rakhshani är hans hälsa. De tre senaste säsongerna har han missat mellan elva och nitton matcher per säsong. Det är inte optimalt och en anledning till att jag inte rankar honom högre här.

9) Markus Ljungh, c, HV71

Jag har länge haft en ”soft spot” för Ljungh. Han är en pålitlig tvåvägscenter, men har också ett offensivt spel i sig som tyvärr kom fram lite för sällan under åren i Djurgården. Känslan är att HV71 kommer att ge honom alla möjligheter att lyckas få fram det. Tittar man på laget på pappret i dag känns Ljungh rent av som lagets toppcenter. Med rätt förtroende tror jag han kan komma upp i runt de 36 poäng han gjorde för Djurgården under säsongen 15/16.

8) Mathis Olimb, c, Skellefteå

Man ställde sig lite frågande till Olimb efter hans första säsong i Linköping. Dessbättre studsade han tillbaka med besked i fjol och tillhörde lagets starkare aktörer. Nu får han antagligen chansen att ersätta NHL-flyktade Pär Lindholm i Skellefteås fruktade toppkedja mellan Oscar Möller och Joakim Lindström. Om det faller väl ut – och jag ser inte varför det inte skulle göra det – kommer han åtminstone att kunna tangera fjolårets 34 poäng.

7) Nicklas Danielsson, fw, Brynäs

Han har hunnit göra hela sex säsonger i utlandet sedan den där genombrottssäsongen i Modo 2011/12. Då vräkte han in poäng i toppkedjan med Niklas Sundström och Per-Åge Skröder. Nu har han hunnit bli 33 år och är en luttrad veteran. Det positiva är att han fortfarande levererar. 25 mål och 50 poäng på 49 matcher i Schweiz räckte till en delad andraplats i NLA:s poängliga i fjol. Han lär inte prestera samma siffror i SHL, men bör kunna ge Brynäs välbehövlig punch efter Aaron Palushajs avsked.

6) Niclas Andersén, b, Brynäs

Fjolåret var ingen lyckträff för Andersén som körde fast i schweiziska Kloten och sedan hamnade i Jokerit i KHL. Men trots det är det en värvning som känns trygg. Senast Andersén spelade i Sverige och Brynäs, 2014/15, var han en av ligans bästa backar. Jag tror att han har förmågan att vara det nu också. Han har fysiken och defensiven för att slåss om en landslagsplats samtidigt som han kan bidra med en del offensiv emellanåt. Bidrar till att ge Brynäs en av SHL:s bästa backuppsättningar.

5) Nils Andersson, b, HV71

En efter en försvann nyckelspelarna från HV71:s lag efter förra säsongen. Sportchefen Johan Hult hade en tuff uppgift framför sig att fylla alla luckor. Hittills måste jag säga att han har gjort det väldigt bra. Den senaste och kanske mest intressanta pusselbiten var att få in Nils Andersson – som jag hade förväntat mig skulle försvinna utomlands. Andersson är 26 år och fortfarande utvecklingsbar. Han brukar kunna bidra med runt 30 poäng från blålinjen och i en offensivt frodig miljö skulle jag inte bli förvånad om han vinner backarnas poängliga. En klassvärvning.

4) Aaron Palushaj, fw, Örebro

Det var upprört i Brynäs när amerikanen överraskande valde att gå vidare och skriva på för SHL-konkurrenten Örebro. Det är förståeligt eftersom han visade sig vara en riktig klasspelare på den här nivån, men samtidigt naivt att tro att han skulle ha byggt upp så pass mycket lojalitet gentemot klubben att han skulle ta mindre pengar för att stanna. Palushaj ger Örebro sin kanske bästa offensiva spjutspets sedan Derek Ryans dagar i klubben. Nu gäller det bara att ge honom en vettig center att spela med. Där har Örebro kanske sin största brist just nu.

3) Broc Little, fw, Linköping

Den lille skarprättaren är tillbaka i LHC. Efter att ha skjutit närmare 70 mål för klubben under tre säsonger mellan 2014 och 2017 försvann han i fjol till schweiziska Davos – och blev 20-målsskytt även i NLA. Little har hunnit bli 30 år, men det finns ändå goda förhoppningar om att han ska kunna leverera en hel del poäng för Cluben igen. En topp-tio-placering i poängligan känns given om han håller sig kry och hel.

2) Niklas Svedberg, mv, Timrå

Utser man en spelare på den här listan som kommer att vara viktigast för sitt lag är Niklas Svedberg det givna valet. Ska man överleva som nykomling i SHL faller en hel del av bördan på målvakten. I Svedberg har Timrå hittat en keeper som bör räknas till de främsta i ligan. Hans fjolår blev inte riktigt vad han hade hoppats på med uteslutande AHL-spel efter att ha återvänt till Nordamerika för att försöka slå sig in som reservkeeper till Devan Dubnyk i Minnesota Wild. Med det sagt tror jag att Svedberg är en perfekt sista utpost för Timrå. Han har både erfarenheten och kunnandet för att göra skillnad.

1) Erik Gustafsson, b, Luleå

Känslan är att Luleå har något riktigt bra på gång. Tomas ”Bulan” Berglund satte allt mer prägel på på laget ju längre fjolårsäsongen led, man har fått behålla många av sina främsta spelare samtidigt som man under våren och sommaren har fått in intressanta nyförvärv. Kanske viktigaste av allt är att man inte kastat pil i höstacken i jakt på flashiga nordamerikaner, något Luleå har visat sig vara episkt dåliga på de senaste åren. I stället har det värvats med sans och eftertänksamhet, vilket bådar gott.

Det för mig till ettan på den här listan. Erik Gustafsson är långt ifrån den mest flashiga backen i SHL, men trots att han ännu inte är 30 år gammal kommer han till Norrbotten med en mängd tunga meriter och erfarenheter. Spel i NHL, KHL, VM och OS inger respekt. Jag ser framför mig en skicklig tvåvägsback av internationellt snitt med ledaregenskaper som kan hjälpa laget oavsett situation på isen. Det finns inte många backar i SHL som håller den nivån just nu. Jag tror att Erik Gustafsson kommer att hjälpa Luleå att bli ett top fem-lag i SHL.

Bubblare: Mikko Lehtonen, HV71, Nicklas Burström, Växjö, Jesper Sellgren, Luleå, Tim Söderlund, Frölunda, Tomi Sallinen, Färjestad, Dick Axelsson, Djurgården.