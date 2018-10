HETA KANDIDATER. Uffe Bodin rankar sina tio hetaste kandidater till Calder Trophy. Foto: Bildbyrån, All Over Press/IBL & Ronnie Rönnkvist

NHL-säsongen 2018/19 står inför porten. Inför morgondagens första nedsläpp rankar Uffe Bodin de tio hetaste namnen i årets rookiekull. Med ett par svenskar på prominenta positioner.

Bland det roligaste med varje NHL-säsong är att se vilka rookies som kliver fram och tar för sig i ligan. Lika kul är det att på förhand spekulera vilka spelare som kommer att bli dem som lyckas bäst. Inte en helt enkel övning, ska jag villigt erkänna.

I fjol lämnade jag till exempel en viss Mathew Barzal utanför en sådan här ranking eftersom jag ändå hade en annan Islanders-spelare, Joshua Ho-Sang, på listan. Barzal svarade med att göra 85 poäng på ett bestämt ”in your face-sätt”. Ho-Sang? Han har mest gjort sig känd som en strulputte med en tveksam framtid i ligan. Så var det med den saken.

I augusti fick jag uppdraget att göra en sådan här ranking för NHL.com:s räkning. Då hade jag enbart fjolårets prestationer att gå på. Sedan dess har ett par av spelarna jag hade på den listan – hej Eeli Tolvanen och Henrik Borgström! – skickats till AHL och ersatts av några namn som överlevde de sista gallringarna hos sina klubbar. Att man inleder säsongen i AHL är givetvis inte likställt med att chanserna till Calder Trophy är väck, men det innebär en uppförsbacke som är svår att forcera. Inte nog med att spelarna i fråga måste bli uppkallade, de måste få en framträdande roll på en gång.

Ur svenskt perspektiv kan det bli en riktigt rolig NHL-säsong även när det gäller rookies. Att följa Elias Pettersson och Rasmus Dahlin under deras jungfrufärd i ligan kan bli bland det häftigaste vi fått vara med om. I alla fall om mina profetior faller in. Sorry för jinxen, grabbar!

Min ranking:

10) Kailer Yamamoto, fw, Edmonton Oilers

Han debuterade i NHL redan i fjol efter en stark försäsong med Oilers. Nu ser Kailer Yamamoto ut att kunna få mer än de nio matcher han fick i fjol. 20-åringen hade, återigen, en imponerande försäsong med sex mål på sex matcher och var en av anledningarna till att Pontus Åberg inte tog plats i Oilers. Högerforwarden ser ut att kunna få chansen i en topp-nio-roll, vilket skulle innebära en ganska bra chans till offensiv produktion.

Yamamoto är en liten, naggande god spelare med bra explosivitet och fina händer. En tredjekedja med honom, Ryan Strome och Tobias Rieder kan ge Oilers den där extra lilla offensiva bredden som krävs för att gå till slutspel.



Foto: Dom Gagne/CSM/REX

9) Andreas Johnsson, fw, Toronto Maple Leafs

De flesta av spelarna på den här listan är tidiga draftval som tagit en ganska rak väg mot NHL. Detsamma kan inte sägas om Andreas Johnsson. 23-åringen valdes först i sjunde rundan av draften 2013, en plats där NHL-klubbarna oftast gör rena chansningar. Det här ser ut att vara en som gick hem – ordentligt.

Det var efter att ha fått en astmadiagnos och börjat ta medicin mot sjukdomen som Johnsson fick ett rejält lyft i hockeykarriären. Plötsligt orkade han mycket mer än tidigare. Det ledde till ett explosionsartat genombrott med Frölunda i SHL. Efter närmare två säsonger i AHL fick han på vårkanten chansen i NHL med Toronto. Där blev han kvar och var ombytt i sex av lagets sju slutspelsmatcher.

Med ett MVP-slutspel med Toronto Marlies i ryggen är han given i Maple Leafs den här säsongen och kan mycket väl få en chans lite högre upp i hierarkin på sikt. Har matchats i en intressant fjärdekedja med Pär Lindholm och Kasperi Kapanen under försäsongen, men det skulle inte vara en överraskning om han tar en plats i lagets andra PP-uppställning.



Foto: Julian Avram/Icon Sportswire

8) Brady Tkachuk, fw, Ottawa Senators

Ottawa Senators har av allt att döma ingen kul säsong framför sig. Det senaste året har varit en rätt nattsvart historia och efter Erik Karlsson-trejden är generationsväxlingen oundviklig. Den som ska leda den är 19-årige Brady Tkachuk, en energisk powerforward som antagligen kommer att reta upp både en och tre motståndare under säsongen. Han beskrivs som snäppet bättre än storebror Matthew, vilket är en ganska fin fjäder i hatten med tanke på vad Calgarys retsticka har lyckats göra under sina första säsonger i NHL.

Omgivningen i Senators ser inte jätteinspirerande ut, men av allt att döma kommer Tkachuk att matchas med lagets bästa spelare, Mark Stone. Det bådar för att det ska kunna bli en del poäng under rookiesäsongen.



Foto: Jerome Miron-USA TODAY Sports IBL

7) Casey Mittelstadt, c, Buffalo Sabres

Det är svårt att veta var Mittelstadt står. Han var fenomenal på JVM, där han blev MVP, och såg fin ut när han NHL-debuterade för Sabres i slutet av säsongen. Däremot var hans första och enda säsong på college inte jätteimponerande. Under försäsongen har han haft svårt att leva upp till de högt ställda förväntningarna och petats ned i fjärdekedjan efter att inte alls fått spelet att stämma.

Om han lyckas få fason på spelet är tanken att han ska ta Ryan O’Reillys tidigare roll och spela andrafiol bakom Jack Eichel. Det skulle leda till en hel del offensiv speltid som i sin tur ger bra poängmässig utdelning för den fasligt skicklige amerikanen. Men det finns frågetecken.



Foto: Justin Berl/Icon Sportswire​

6) Martin Necas, c, Carolina Hurricanes

Carolina Hurricanes hade en händelserik sommar med stor spelaromsättning och ett coachbyte. Om man slutligen är redo att slåss om en slutspelsplats återstår att se, men klart är att klubben har fått in en hel del pusselbitar som ser spännande ut inför framtiden.

Det gäller inte minst den tjeckiske centern Martin Necas, vald som tolfte spelare i draften 2017. Den speedige centern NHL-debuterade redan förra hösten. Han imponerade sedan stort på JVM i Buffalo, följde upp det med att bli tjeckisk mästare med Kometa Brno och göra ett starkt intryck under VM-turneringen i Danmark. Blott 19 år gammal ser han ut att vara helt redo att ta steget in i NHL fullt ut. Ser ut att inleda säsongen som andracenter mellan Teuvo Teräväinen och Micheal Ferland.



Foto: James Guillory-USA TODAY Sports

5) Ryan Donato, c/fw, Boston Bruins

Han valdes i andra rundan av draften 2014. Fyra år senare fick Boston Bruins fans chansen att se vilken spännande spelare Ryan Donato hade utvecklats till. I våras gjorde han NHL-debut efter en mäktig säsong där han sköt 26 mål på 29 matcher för Harvard i NCAA – där han för övrigt coachats av sin pappa, tidigare Bruins-forwarden Ted Donato – och ytterligare fem mål på fem matcher för USA under OS i Sydkorea. 22-åringen hann göra fem mål och nio poäng på tolv NHL-matcher innan han hamnade på läktaren under större delen av Bruins slutspelsresa.

Den här säsongen får den målfarlige centern spela NHL-hockey redan från start. Det är tuff konkurrens om centerplatserna i Bruins, men Donato kan även spela på vänsterkanten där konkurrensen är betydligt mindre mördande. Har fått en del speltid i Bruins första PP-uppställning på försäsongen. Det har potential att boosta hans poängtotal rejält.



Foto: Fred Kfoury III/Icon Sportswire

4) Miro Heiskanen, b, Dallas Stars

Han har kallats Finlands mest talangfulla back någonsin. Det är lätt att förstå varför. Miro Heiskanens lugna och behärskade spelstil framkallar Nicklas Lidström-vibbar. Inte jätteflashig, men ändå imponerande effektiv.

Som 18-åring sköt han elva mål och hade 23 poäng på 30 matcher för IFK Helsingfors i finska Liiga. Han hann även med att spela JVM och företräda Finland i både OS och VM. Och trots sin ålder var han ständigt en av de spelarna som stack ut mest – på ett positivt sätt. Heiskanen kommer att vara en topp fyra-back i Dallas Stars omgående och kommer på sikt att ge John Klingberg understöd som lagets toppback. Ser dessutom ut att få en roll i lagets andra PP-formation.



Foto: Jerome Miron-USA TODAY Sports

3) Rasmus Dahlin, b, Buffalo Sabres

Draftettan har i det närmaste utmålats som en frälsare för Buffalo Sabres. Det är svårt att lägga sådan press på en 18-årig rookie, men det råder samtidigt ingen tvekan om att Dahlin är redo att kliva in i NHL och göra skillnad. Speciellt för ett lag som Sabres, där han redan kan påstås vara klubbens bästa back – innan han ens spelat en enda match i ligan.

Dahlin kommer att spela ganska skyddade minuter i andra backpar med Jake McCabe till en början, men så fort coachen Phil Housley känner att han är flygfärdig kommer han att leda det här försvaret. Dahlin har det mesta man kan önska sig i en back. Spelsinne, skridskoåkning, fysik och skicklighet i ett närmast unikt paket som på sikt lär göra honom till en av ligans bästa försvarare. För att vinna Calder Trophy som back kommer det att krävas en hel del poäng. Kan ett Buffalo under återuppbyggnad verkligen hjälpa honom till de summor som behövs för det?



Foto. Hickling Images

2) Andrej Svetjnikov, fw, Carolina Hurricanes

I Necas och Andrei Svetjnikov kan Hurricanes mycket väl ha ett framtida radarpar. Efter att ha draftat Svechnikov som andra spelare efter Rasmus Dahlin i Dallas valde Hurricanes klubbledning att låta tjecken och ryssen dela rum under klubbens utvecklingscamp. Förhoppningen var att man redan nu skulle börja utveckla kemi.

Nu verkar de inte få inleda sina rookiesäsonger tillsammans – Svetjnikov står listad i toppkedjan med Sebastian Aho och Valentin Zykov – men oavsett omgivning lär drafttvåan bli en attraktion i NHL. Han sköt 40 mål på 44 matcher för Barrie Colts i OHL och har visat prov på att vara en dynamisk offensiv spelare som besitter ett NHL-värdigt skott redan som 18-åring. Sin ringa ålder till trots ser han ut som en man i kroppen och bör klara av att hantera den fysiska påfrestningen som NHL erbjuder.



Foto: Jerome Miron-USA TODAY Sports

1) Elias Pettersson, c/f, Vancouver Canucks

Det finns ingen större anledning att hoppas på framgångar den här säsongen om man har Vancouver Canucks närmast hjärtat. Laget är mitt uppe i en generationsväxling och har uppenbara hål i alla lagdelar. Men det finns det uppenbara ljuset i mörkret i Elias Pettersson.

Efter fjolårets ”vi-har-aldrig-sett-något-liknande-i-svensk-ishockey-säsong” ser 19-åringen mogen ut att göra offensiv skada även i NHL. Hans försäsong har varit riktigt vass – Pettersson hade del i mer än hälften av Canucks mål – trots att han matchades som center, en roll han inte gjort speciellt många matcher i de senaste åren. Med sin höga hockey-IQ och obestridliga skicklighet känns han som en spelare som kan lämna fint avtryck på en gång. Även om omgivningen – Loui Eriksson och Nikolaj Goldobin – är beige tror jag inte att det är omöjligt att han gör 60 poäng som rookie. Det är inte Mathew Barzal-siffror, men kan mycket väl räcka till en Calder Trophy.

Bubblare: Jesperi Kotkaniemi, c, Montréal Canadiens, Eeli Tolvanen, fw, Nashville Predators, Anthony Cirelli, c, Tampa Bay Lightning, Oskar Lindblom, fw, Philadelphia Flyers, Troy Terry, fw, Anaheim Ducks, Henrik Borgström, c, Florida



Foto: Ronnie Rönnkvist