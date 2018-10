LÄGE FÖR MALMÖ? Uffe Bodin tror att nästan NHL-match på svensk mark kan spelas i Skåne. Foto: Bildbyrån

Helgens NHL Global Series i Göteborg blev en hit utanför isen, men en miss på densamma. När NHL nu söker nya jaktmarker i Sverige att spela matcher på framstår Malmö som det naturliga alternativet, menar Uffe Bodin.

Det var en fest – ända till pucken släpptes. Ungefär så skulle jag summera helgen i Göteborg, där mötet mellan New Jersey Devils och Edmonton Oilers stod på menyn i Scandinavium. Inramningen och atmosfären i och utanför arenan var över förväntan för en NHL-match på svensk mark. Men tyvärr kom matchen inte alls upp i samma nivå som det vi såg i Globen i fjol, när Ottawa och Colorado bjöd på två lika svängiga som spännande bataljer.

Här tror jag att det faktum att det var säsongens första match i kombination med att bägge lagen kom från matcher mot europeiska lag bidrog till att dra ned kvalitén. I fjol hade vi lyxen att få hit två lag som var en månad in på säsongen i november. Det var underhållningsvärdet till gagn.

Av ryktena att döma kommer vi att få se NHL-hockey på svensk mark i november nästa år. Under helgens Hockey Night in Canada avslöjade Sportsnets Chris Johnston att NHL tittar på att spela premiären i Prag nästa år medan ett dubbelmöte i november placeras i Sverige. NHL:s vice kommissionär Bill Daly uttryckte sig positivt till en framtid för NHL Global Series under sin presskonferens i Scandinavium i lördags. Han passade på att hinta om att det kan vara läge för en annan stad än Stockholm eller Göteborg att få stå värd för nästa års upplaga i Sverige.

– Vi vill ta produkten till olika ställen i Sverige och det finns en annan stad i Sverige som vi kanske kan besöka i framtiden, sade Daly utan att vilja gå in i detalj på vilken stad han hade i åtanke.

MALMÖ MOGET FÖR NHL-MATCH

Nu är givetvis ingenting skrivet i sten och det är mycket möjligt att matcherna kan hamna i Stockholm eller Göteborg igen. Men Dalys kommentar lämnar ändå utrymme för spekulationer. Och det tänker jag ta tillvara på här.

I min värld känns Malmö som en naturlig destination. Jo, jag vet att det i första hand är en fotbollsstad och att Malmö Redhawks har ett publiksnitt som inte imponerar när man ser till stadens storlek och invånarantal. Men det finns ändå mycket som talar för att det skulle kunna bli en hit:

* För det första är arenan i mitt tycke den allra bästa i Sverige och håller mycket hög internationell nivå. Det fick vi kvitto på under JVM 2014. Utländska kollegor var mäkta imponerade av både arenan och Malmö som stad. Arrangemanget var en stor framgång.

* För det andra ska man inte stirra sig blind på Redhawks publiksiffror. NHL är mer än en lokal angelägenhet. Det märktes inte minst nu i helgen när jag sprang på folk från hela Sverige i Göteborg. När vi anordnade en livepodcast av NHL-timmen från en O’Learys-restaurang i centrala Göteborg dök det upp långväga gäster från såväl Östersund som Luleå. NHL lockar.

* För det tredje ska närheten till kontinenten inte underskattas. Det tar en halvtimme att ta sig från Köpenhamn till Hyllie med tåg. Lyckas NHL pricka in ett lag med någon framstående dansk kommer det säkert att bidra till att locka åskådare från vårt södra grannland också. Danskarna visade under VM i våras att intresset för sporten är på frammarsch.

* För det fjärde är det enkelt för NHL-lagen att ta sig till Malmö tack vare närheten till Kastrup. En större flygplats är en nödvändighet i sådana här sammanhang. Så vi kan bocka av även den punkten från listan.

WASHINGTON – ETT DRÖMLAG

Vad skulle det här kunna utmynna i?

Ett drömscenario är att regerande Stanley Cup-mästarna Washington Capitals spelar i Malmö nästa säsong. André Burakovsky och Lars Eller är inga storstjärnor, men uppbackade av Nicklas Bäckström och Aleksander Ovetjkin är det en lösning som skulle blidka fans på både lokal och nationell nivå. Då spelar det nästan ingen roll vilket lag NHL tar dit som motståndare.

Make it happen, please!