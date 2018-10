Hemkommen från Edmonton full av inspiration efter hockeysverige.ses bästa NHL-resa till dags dato. Men också full av oro för en klubb som satt sig rejält i skiten när det kommer till dåliga kontrakt. Värst av dem alla: en snabbt bleknande sexmiljonersman.

Hockeysverige.ses NHL-resa till Edmonton blev en succé. De 24 personer som hängde med oss till den hockeytokiga staden i Alberta fick uppleva några otroligt underhållande NHL-matcher, men framför allt den gästfrihet och vänlighet som värmt mitt eget hjärta under mina tidigare besök i staden. Vi kommer definitivt att göra om resan nästa säsong…

Med mig från Edmonton tar jag givetvis också en hel del hockeymässiga intryck. Edmonton Oilers tog tre poäng på tre matcher under vår vistelse i staden och hann visa upp flera olika skepnader i mötena med Nashville, Pittsburgh och Washington. Ett lag med Connor McDavid på isen kommer alltid att vara sevärt och går aldrig att räkna ut, men trots att säsongen inletts rätt hyfsat från Oilers sida finns det en hel del mörka moln på himlen.

General managern Peter Chiarelli har inte bara utmärkt sig genom att göra tänligen usla trejder – Hej då, Taylor Hall och Jordan Eberle! – utan även för att teckna en del orimliga kontrakt. Oilers har i dag en del dödvikt under lönetaket som riskerar att försvaga dem under vad som bör vara Connor McDavids bästa och mest produktiva år i karriären. Inget av kontrakten är mer påtagligt uselt än det som Milan Lucic bär på.

Den nu 30-årige powerforwarden brukade vara en av ligans mest fruktade spelare. Han slogs, tacklades och gjorde mål under sina bästa säsonger med Boston Bruins. Det känns som en väldigt avlägsen tid i dag. Sommaren 2016 cashade Lucic in rejält när han fick 42 miljoner dollar över sju år för att bli McDavids wingman i Edmonton. Ett glassigt jobb, kan tyckas.

Efter en godkänd första säsong med 23 mål och 50 poäng 16/17 störtdök hans produktion i fjol. Trots att han tillbringade merparten av säsongen intill McDavid stannade Milan Lucic på tio mål och 34 poäng på 82 matcher. Långt under skamgränsen.

Var det kanske bara ett hack i skivan? En säsong kantad av oflyt och dåliga studsar? När Lucic sköt Oilers första mål för säsongen i premiären mot New Jersey Devils i Scandinavium fanns det kanske en vag förhoppning om det, men de tio matcher som följt efter det antyder tvärtom att utförsbacken är fortsatt brant.

Milan Lucic has one goal in his last 27 games, and one even-strength goal in his last 60.

Just for comparison's sake, Shawn Horcoff had seven goals in his last 31 games as an Oiler.

— Jonathan Willis (@JonathanWillis) October 31, 2018