TREJDADE. Jonathan Dahlén och Erik Brännström fick flytta på sig i går. Foto: Bildbyrån

Först ingenting – sedan allt på en gång. Mitt huvud har fortfarande inte slutat snurra efter gårdagens upplösning innan trade deadline 2019. I ett försök att undvika hjärnskakning ska jag försöka reda ut begreppen efter alla trejder i går. Och då först och främst med fokus på alla svenskar som fick byta klubbtillhörighet.

Timmarna som leder upp till trade deadline har genom åren varit fulla av besvikelser. De där trejderna man har fantiserat om har sällan blivit av. I stället har man ofta suttit där med några ointressanta breddvärvningar som varken gör från eller till. Så var inte fallet i går.

Efter en lite trög inledning fick vi se ett sällan skådat fyrverkeri där Mark Stone-trejden givetvis var den affär som gavs störst effekt på Richterskalan. Inte minst ur ett svenskt perspektiv.

Ottawa Senators släppte ifrån sig Mark Stone och Tobias Lindberg till Vegas Golden Knights i utbyte för Erik Brännström, Oscar Lindberg och Dallas andraval i draften 2020.

Jag trodde aldrig för mitt liv att Vegas Golden Knights skulle ge upp Erik Brännström i en trejd. Men här är vi nu. Nyckeln till det är givetvis att man lyckades sajna upp Mark Stone till en kontraktsförlängning på en gång, ett kontrakt över åtta säsonger värt 76 miljoner dollar. På sätt och vis får båda klubbarna vad de är ute efter. Vegas får en stjärnspelare som spetsar till laget i jakten på en ny chans att vinna Stanley Cup, Ottawa en av de bästa backarna utanför NHL.

För Brännström är det extremt mycket att leva upp till. Hans prestationer kommer under en väldigt lång tid framöver att mätas mot det Senators gav upp i en av NHL:s bästa tvåvägsspelare. Det i ett lag som besitter en hel del löfte, men antagligen är många år från att vara relevanta igen. Ingen drömsits, men Brännström har en personlighet och ett driv som gör att jag tror att han klarar det. Även i en kanadensisk marknad där man som hockeyspelare hamnar under lupp på ett helt annat sätt än i Vegas.

Det kommer antagligen att dröja minst fem år innan vi kan utse en vinnare här, men i slutändan finns det fog för argumentet att båda lagen kommer att vara nöjda. Frågan är bara hur stort fansens förtroende för Ottawa Senators är just nu. För två år sedan var de ett övertidsmål från att spela Stanley Cup-final. Nu är de NHL:s sämsta lag och har trejdat bort varenda spelare värd namnet i en närmast brutal rebuild. Det i kombination med en impopulär ägare och osäkerhet kring byggandet av en ny arena gör att de finns risk för att laget kommer att ha många tomma stolar på sin läktare framöver.

Oscar Lindberg då? För honom är det här en perfekt chans att visa upp sig och få fart på NHL-karriären efter två ganska tunga år i Vegas. Lindberg kan bli unrestricted free agent i sommar och slåss för en framtid i NHL. I Ottawa har han en utmärkt chans att spela högre upp i laguppställningen och visa att han förtjänar en till chans. Antingen i Ottawa eller någon annanstans.

Tobias Lindberg? Trejdad för femte gången (!) på fyra säsonger. Läge att komma hem till Sverige och få en nystart nästa säsong.



Linus Karlsson. Foto: Bildbyrån/Petter Arvidson

San José Sharks släpper ifrån sig rättigheterna till Linus Karlsson till Vancouver Canucks i utbyte för Jonathan Dahlén.

Wow, det här var den stora överraskningen för mig i går. Baserat på uttalanden av Canucks general manager Jim Benning har Jonathan Dahlén tydligen själv bett om en trejd efter att inte varit överens med klubben om vilken roll han skulle ha. Det är bevisligen en situation som eskalerat snabbt. Tidigare har Dahlén talat med stor optimism om sin framtid i Canucks organisation och möjligheten till en återförening med Elias Pettersson, men när NHL-chansen inte kommit under rookiesäsongen tycks tålamodet ha trutit.

Om han får en enklare väg till NHL i San José vette katten. Inte nu i alla fall. Laget har det bra ställt på forwardssidan med en hel del veteraner. Det som talar för en rejäl chans på sikt är att klubben har trejdat i princip varenda talang värd namnet för att tillskansa sig spelare som Evander Kane och Erik Karlsson senaste året.

Vad får Vancouver i Linus Karlsson då? Jag förstår att många stirrar på hans statistik för Karlskrona i Hockeyallsvenskan den här säsongen och skakar på huvudet. Men det man måste ha i åtanke med juniorcentern är att han så sent som för två år sedan spelade division 2-hockey med moderklubben Boro/Vetlanda. Han är en latebloomer som fortfarande har en del att ta igen fysiskt. Hockeymässigt finns det väldigt mycket att gilla med 19-åringen och jag har pratat med flera NHL-scouter som ser stor potential i honom.

Trejden kan tyckas se märklig ut nu, men det kan vara helt annat ljud i skällan om ett par år.



Foto: Bildbyrån/Carl Sandin

New Jersey Devils trejdade Marcus Johansson till Boston Bruins i utbyte för ett andraval i draften 2019 och ett fjärdeval 2020.

Den första tanken som slog en när man fick nys om den här trejden var givetvis hur det kommer att se ut när Johansson och Brad Marchand skakar han för första gången. Som ni säkert minns var det Marchands otroligt fula armbågstackling som förstörde svenskens fjolårssäsong. Med det ur världen får Bruins in en perfekt komplementspelare till det man redan har. Johansson är en stabil tvåvägsforward som kan bidra i alla spelformer. Det rimliga är att han kliver in med David Krejci och Jake Debrusk och ger Bruins en vassare andraformation bakom Bergerons lina. Det kommer att behövas då Toronto Maple Leafs framstår som den oundvikliga motståndaren i första slutspelsrundan.

Blir Johansson kvar i Boston bortom den här säsongen? Inte alls omöjligt om han gör avtryck under den resterande delen av säsongen.

Los Angeles Kings trejdade Oscar Fantenberg till Calgary Flames i utbyte för ett villkorligt draftval 2020.

Mer än något annat en breddvärvning givetvis. Fantenberg har sakta men säkert vuxit ut till en stabil NHL-back som med jämna mellanrum fått spela över 20 minuter per match för Los Angeles Kings. Det kommer han inte att göra i Calgary. Här får han konkurrera med Oliver Kylington om speltid i lagets tredje backpar. En stark avslutning på säsongen ger honom dock möjligheten att kriga till sig ett nytt NHL-kontrakt.

Toronto Maple Leafs trejdade Pär Lindholm till Winnipeg Jets i utbyte för Nic Petan.

Pär Lindholm har inte alls gjort bort sig under sin första NHL-säsong. Han har gjort precis vad som kunnat förväntas av honom i en väldigt begränsad, defensiv roll i Toronto. Jag tror ändå att Maple Leafs hade hoppats på lite mer produktion från den tidigare Skellefteåspelaren än ett mål på 61 matcher. I Petan får de en spelare som visat sig vara en stor producent såväl på junior- som på AHL-nivå. I NHL har han däremot inte alls fått till det. Kanske kan flytten till Toronto ändra på det.

För Lindholms del vet jag inte om flytten kommer att ge positiv effekt. Jets har ett minst lika djupt lag som Maple Leafs och har en av ligans bästa fjärdekedjor med Andrew Copp, Adam Lowry och Brandon Tanev. Så länge de är skadefria är det svårt att se var han ska få plats någonstans.

I ÖVRIGT…

* Effekterna av kapprustningen i Western Conference är givetvis mest intressant att följa. San José värvade Gustav Nyquist, Vegas plockade upp Stone, Nashville Mikael Granlund och Wayne Simmonds medan Winnipeg plockade in Kevin Hayes vid sidan av en hel uppsjö breddspelare. Calgary stod helt stilla bortsett från värvningen av Fantenberg och kanske är det rätt väg att gå.

De senaste årens Stanley Cup-mästare gjorde väldigt små förändringar i sina lagbygge. 2016 års Pittsburgh fick in Carl Hagelin och Justin Schultz, 2017 plockade de in Ron Hainsey och Mark Streit medan fjolårets Washington nöjde sig med Michal Kempny. ”Less is more” ibland.

* Pittsburgh förresten… De har Kris Letang, Olli Määttä och Brian Dumoulin skadade just nu och värvar Erik Gudbranson, en back som hade passat bättre in på hockeyn som spelades på 90-talet än den som spelas i dag. Det osar inte Stanley Cup-utmanare om Penguins längre.

* Kan man säga att Tampa Bay Lightning är en vinnare trots att de inte gjorde någonting över huvud taget i går? Jag anser det. Varför mixtra med något som bevisligen fungerar fläckfritt? Oavsett vilka värvningar konkurrenterna gjorde är det svårt att se att något lag rår på Lightning på pappret just nu.

* En annan vinnare: Colorado Avalanche. Inte för att Derick Brassard, som man värvade från Florida Panthers i går, lär göra från eller till utan för att Ottawa Senators fortsatta rebuild ger dem goda chanser att kunna draft Jack Hughes i sommar. Som ni kanske minns har Colorado Ottawas förstaval den här sommaren efter Matt Duchene-trejden hösten 2017. Allt annat än att Ottawa slutar tvärsist i NHL känns orimligt nu. Det ger Colorado bäst odds att vinna draftlotteriet – och kunna plocka Hughes. Bingo!