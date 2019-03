Det jag förväntade mig var en försmak på en potentiell Stanley Cup-final. Det jag fick var ännu en uppvisning av Tampa Bay Lightning. Överkörningen av Winnipeg Jets vittnar om att Tampas svåraste motståndare den här säsongen är dem själva.

TAMPA (HOCKEYSVERIGE.SE)

Inför säsongstarten tippade jag att Tampa Bay Lightning och Winnipeg Jets skulle mötas i Stanley Cup-finalen, I natt satt jag på pressläktaren i Amalie Arena när de drabbade samman i en underhållande men rätt ensidig historia som Tampa plockade hem med 5–2.

Att de ligaledande blixtarna avfärdar ett annat topplag på ett så övertygande sätt skvallrar om hur de spelar i en egen division än alla andra lag den här säsongen. En av de mest givna Stanley Cup-favoriterna på länge. Nu är slutspelet en oförutsägbar best som fällt många favoriter genom åren. Det är om inte annat statistiken för lagen som vunnit Presidents Trophy ett bevis för. De senaste tio åren har det poängrikaste laget från grundserien vunnit Stanley Cup en gång. Det var 2013 års Chicago Blackhawks som lyckades med det.

Men med det sagt är det svårt att se en motståndare som ska kunna hota Lightning i en sju matcher lång serie. Jag tror att det kommer att krävas ett målvaktsspel utan dess like i kombination med osannolikt mycket tur för att det ska klicka.

Mot Winnipeg var det inte stjärnorna som gjorde jobbet. Nikita Kutjerov och Steven Stamkos var på intet sätt överjävliga i fem-mot-fem-spelet. De fick jobbet gjort i powerplay. I stället klev lagets fjärdekedja fram och gick i bräschen. Det tydligaste beviset för det var när Cedic Paquette pangade in 4–1-målet – mot Winnipegs förstalina med Mark Scheifele, Blake Wheeler och Patrik Laine, På pappret en enorm mismatch – i verkligheten en helt annan historia.

Tampa Bay Lightning kommer att gå in i slutspelet som storfavorit att hem hela faderullan, som min mormor skulle ha sagt, Den största fienden de har på vägen mot klubbens andra mästerskapstitel är sig själva, Speciellt efter erfarenheten från fjolårets slutspel där man tappade 3–2 till 3–4 i matcher i konferensfinalen mot Washington Capitals, En serie där man gick mållösa från de två sista matcherna

Men det är otroligt svårt att se ett scenario där samma sak skulle kunna drabba årets upplaga av Tampa Bay Lightning.

Det kanske inte bara är Tampa själva som är sin egen största fiende, Sargerna i Amalie Arena verkar kunna spela hemmalaget ett spratt emellanåt. Det fick Andrej Vasiljevskij erfara i natt…

Nu betydde Jacob Troubas flytmål 2–5 i en redan avgjord match. När den pucken letade sig in i mål hade Winnipeg Jets reserver och skadade spelare framför oss på pressläktaren redan lämnat sina platser. Med moloken uppsyn knallade Dustin Byfuglien och kompani i väg efter att Brayden Point skickat in 5–1 i powerplay. De hade sett nog.

På tal om stark uppställning på pressläktaren. I natt var vi fem svenskar som satt uppradade. Bortsett från jag själv och podcastkollega Jonatan Lindquist hade Peter Sibner, numera bosatt i trakten fått med sig vår allsvenska bloggare Joakim Englund till festen. Och sedan givetvis han som var först av alla svenskar i nejden, maestro Sven Gustavsson. Redigt gäng.

Det är svårt att inte digga Cedric Paquette. En klassisk superpest och retsticka i stil med Växjös Brendan Shinnimin. Paquette retade gallfeber på motståndarna samtidigt som han hamnade i en hel del utvisningstrubbel själv och samlade ihop åtta utvisningsminuter. Som en skön krydda till allt det där är han en hyfsad hockeyspelare, men framför allt har han ett hånleende som håller högsta klass. Det finns inget som utmärker en bra superpest lika väl som den där sortens hånleende som framkallar våld. Tänk Matthew Barnaby, Sean Avery och Brad Marchand. Paquettes provokativa flin är inte långt efter dessa skitstövlars.

*****

”De tar sig knappt in i zon i PP – och ändå gör de två mål”

Jocke Englund kliar sig i huvudet när han bevittnar Tampas sylvassa spel i numerärt underläge. Gång efter annan körde de fast i sina försök att spela pucken över offensiv blålinje. Och likväl fortsätter de att producera i spelformen. För Lightning räcker det med att ställa upp med pucken så blir det farligt. Det blir lätt så när man har såväl Kutjerov som Stamkos som tänkbara skyttar från respektive tekningscirkel och Brayden Point framför kassen. Ostoppbart.

*****

Apropå spelet i PP… Matchens otäckaste sekvens kom i den spelformen när Kutjerov krutade på ett direktskott rakt i hjälmen på målvakten Connor Hellebuyck. Amerikanen lämnade temporärt isen för att bli ompysslad. Inbytte Laurent Brossoit välkomnades till isen av Stamkos som vräkte in ett direktskott som visslade förbi huvudet på reservkeepern och rakt upp i bortre krysset. Imponerande och skrämmande på en och samma gång.

