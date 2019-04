TUFF KONKURRENS. Det finns många öppningar i NHL just nu – men också många lediga coacher som konkurrerar med Rikard Grönborg om jobben. Joel Quenneville, Todd McLellan och Dallas Eakins, till exempel. Foto: Bildbyrån & IBL/All Over Press

Om ganska precis en månad inleder Rikard Grönborg sitt sista kapitel som förbundskapten för Tre Kronor. Men även om VM i Slovakien blir en spännande resa är det som väntar Grönborg efter turneringen på sitt sätt ännu mer intressant. Speciellt nu när det faktiskt finns en hel del öppningar i NHL.

Alpo Suhonen, Ivan Hlinka och ingen mer efter det.

En tredjedel av spelarna i NHL är européer numera. Bland ligans coacher är samma siffra noll. Och har så varit början av 2000-talet när finländaren Suhonen tog över Chicago Blackhawks under en kort period följt av tjecken Hlinkas en och en halv säsong i Pittsburgh Penguins.

Man skulle kanske tro att tiden är mogen för någon NHL-klubb att sticka huvudet utanför den trånga boxen och testa en europeisk huvudtränare igen. Men tröskeln är bevisligen väldigt hög och det är det som står i vägen för att Rikard Grönborg skulle få chansen att leda ett NHL-lag som första svensk i ligans historia.

Efter två raka VM-guld har den svenske förbundskaptenen givetvis blivit ett gångbart namn i Nordamerika. Han har intervjuats av klubbar tidigare och var, enligt uppgift, intressant för New York Rangers innan de valde att satsa på collegecoachen David Quinn som Alain Vigneaults ersättare inför den här säsongen. Men som han själv konstaterade i en intervju med kollega Ronnie Rönnkvist i september i fjol ”NHL är väldigt konservativt när det gäller att anställa coacher”.

Efter att NHL:s grundserie tog slut i helgen har det uppstått en hel del lediga, vilket rimligen borde öka Grönborgs chanser att få sin efterlängtade chans i ligan. I nuläget finns det åtta potentiella öppningar i ligan, men en närmare titt på dessa avslöjar att det antagligen är betydligt färre än så.

Låt oss gå igenom dem:

Anaheim Ducks

Till slut sparkade general manager Bob Murray sin gamle kompis Randy Carlyle och tog själv plats i båset. Det var ”too little, too late” för ett Ducks som föll sönder och samman under Carlyles till synes ostrukturerade och omoderna ledarskap. Murray kommer inte att bli kvar i båset nästa säsong. Det mesta pekar i stället på att man befordrar Dallas Eakins från farmarlaget San Diego Gulls i AHL till ny coach. Eakins fick en liten NHL-chans av Edmonton Oilers för ett par år sedan, men lyckades inte vinna lagledningens förtroende och fick sparken efter en och en halv säsong. I San Diego har han gjort ett bra jobb de fyra senaste säsongerna och tycks vara redo för en ny chans. Så tyvärr blir det nog inte någon Grönborg i båset för Lindholm, Rakell, Silfverberg och kompani.

Buffalo Sabres

Efter två säsonger som huvudtränare fick Phil Housley sparken i går. Det innebär att Buffalo Sabres innan nästa säsong startar kommer att ha anställt sin femte coach inom loppet av sex år. Ingen fjäder i hatten på den organisationen direkt. Hur general managern Jason Botterill kommer att resonera här är svårt att sia om. Antingen är han feg, tar ett ”säkert” beslut och anställer någon gammal uv med en hel del erfarenhet, eller så tar han en risk och satsar på ett mer oprövat kort i hopp om att verkligen få till en kulturförändring i en klubb som har svajat rejält på senare år. Ska Grönborg in här är det senare är ett måste.



Dave Tippett. Foto: All Over Press

Edmonton Oilers

Oilers behöver i första hand hitta en ny general manager innan man kan börja fundera över en ersättare till Ken Hitchcock. Efter två riktiga dassiga säsonger som inte alls mött förväntningarna har klubben en rejäl utmaning framför sig att hitta rätt. Min magkänsla säger att de kommer att gå efter någon väldigt rutinerad tränare som ger dem trygghet, i brist på bättre ord. Dave Tippett är ett namn som dykt upp på sistone. Veterancoachen har jobbat som konsult för den nya NHL-klubben i Seattle, men uppges vara sugen på att ta ett nytt coachjobb i ligan efter att ha stått utan tränarjobb sedan han fick sparken av Arizona Coyotes 2017. Oilers känns inte som en klubb som är tillräckligt progressiv för att våga ge Rikard Grönborg en chans.

Florida Panthers

Efter två missade slutspel fick Bob Boughner lämna klubben under gårdagen. Han förväntas bli ersatt av självaste Joel Quenneville inom kort. Quenneville, trefaldig Stanley Cup-mästare med Chicago Blackhawks, har gått arbetslös sedan i november och hade antagligen kunnat vraka och välja mellan olika uppdrag. Att han av allt att döma hamnar i Florida är därför en smula överraskande med tanke på hur uselt klubben har presterat under sin NHL-existens. Samtidigt finns det ett bra fundament att bygga vidare på med spelare som Aleksander Barkov, Jonathan Huberdeau och Vincent Trochek. Plus att det här är en anställning som rimligtvis ökar Panthers chanser att värva Artemij Panarin när han blir unrestricted free agent i sommar.

Los Angeles Kings

Willie Desjardins fick aldrig fason på ett åldrande Kings och fick som väntat inget nytt förtroende. General managern Rob Blake har egentligen större problem än att hitta rätt coach för sin klubb. Han sitter på en hel del jobbiga kontrakt som står i vägen för den generationsväxling Kings skulle behöva göra. Med det sagt måste en ny coach in och alla tecken pekar på att det skulle vara Todd McLellan. Han fick visserligen inte Edmonton Oilers att lyfta under de två senaste åren, men är en coach som har en hel del förtroendekapital efter sina fina år med San José Sharks – där han för övrigt coachade Blake under hans sista NHL-säsong 2009/10.

Ottawa Senators

På knappt två år har Ottawa Senators gått från en ramträff från Stanley Cup-final till sämst i NHL. Nyckelspelare efter nyckelspelare har lämnat klubben och ägaren Eugene Melnyk har lyckats vända en hel fanbase emot sig. Det är en tragisk utveckling som gör att Senators knappast är ett attraktivt alternativ för många av de mer namnkunniga coacherna på marknaden. För vem vill kliva in i det kaos som just nu råder kring klubben? Ska man se det positiva är det att Ottawa Senators har en av NHL:s bästa talangpooler. Det bådar för en ljus framtid. Här behöver man ha in en stark kommunikatör och pedagog. I min värld skulle Grönborg passa bra för den rollen, men det är samtidigt en tuff utmaning och ge sig i kast med. Ottawa Senators har många hockeymässigt sett tuffa år framför sig.

Philadelphia Flyers

Efter att Dave Hakstol fått sparken klev Scott Gordon in i båset för Flyers. Det gav laget ett lyft, men räckte inte hela vägen till slutspel. Nu ska general managern Chuck Fletcher utvärdera Gordon, vilket tyder på att han har en chans att få förlängt kontrakt. Innan vi vet säkert vad Fletcher beslutar är det svårt att sia om framtiden här. Många tycks vara förvånade över att Flyers inte gått hårdare efter Joel Quenneville.



Craig Berube. Foto: Kevin Hoffman-USA TODAY Sports

St. Louis Blues

Nej, här blir det ingen förändring. Craig Berube tog ”temporärt” över efter Mike Yeo och lyfte laget från bottenträsket till en slutspelsplats. Det vore en smärre skandal om general managern Doug Armstrong inte gav Berube jobbet permanent.

SUMMERING

Av de åtta öppningarna som finns i NHL just nu är det egentligen bara två där jag kan se att Rikard Grönborg ha en chans just nu. Det är Buffalo Sabres och Ottawa Senators. Övriga sex är antingen vikta för andra coacher eller så känns det bara osannolikt att klubbarna i fråga skulle ha ”modet” att anställa en svensk coach. Givetvis kan det uppstå fler luckor i klubbarna efter Stanley Cup-slutspelet då det finns en och annan som sitter osäkert beroende på hur lagen presterar de närmaste veckorna och månaderna. Men oddsen för att Rikard Grönborg är NHL-coach nästa säsong är inte så bra som man skulle önska att de var. Tyvärr. För visst skulle det vara häftigt att se en svensk head coach i NHL?