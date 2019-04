EN FRAMGÅNGSSAGA. Sebastian Strandberg har klivit fram som slutspelets stora målkung. Foto: Bildbyrån/Fredrik Karlsson

En match sju lever alltid sitt eget liv. Det är som om all historik försvinner ut genom fönstret, som om alla tidigare tillkortakommanden eller framgångar inte längre har någon betydelse. Med allt på spel kan allt hända.

Djurgården blev ett levande bevis för det i kväll.

KARLSTAD (HOCKEYSVERIGE.SE)

Efter 3–14 på de två senaste fajterna, en sumpad 3–1-ledning i matcher och bortais i match sju var det inte mycket som talade för att de skulle orka ta sig samman. Än mindre när Michael Lindqvist elegant styrde in ledningsmålet för Färjestad i matchinledningen. Då var känslan snarare ”here we go again”.

Men det var i motgången i vitögat som laget lyfte.

Och helt symptomatiskt var det Sebastian Strandberg som iscensatte vändningen.

Slutspelets målkung är själva sinnebilden för det Djurgården lyckades göra i Karlstad på skärtorsdagen. 26-åringens karriär befann sig i brant sluttning efter ett par skadefylld år i moderklubben HV71. Det ledde slutligen till att han inte fick vara kvar i klubben. Åren som följde därefter skulle ha kunnat suga musten ur en karriär på samman sätt som 2–8 och 1–6 skulle ha kunnat suga livsglädjen ur Djurgården i semifinalserien.

Resan tillbaka till SHL och den succé han har gjort den här säsongen är en klassisk underdog-historia. En misslyckad tryout i allsvenska Västerås, en flytt till farmarligans farmarliga ECHL, nobbad av norska Frisk Asker, ett stopp i danska ligan och spel i IK Pantern innan lyftet som slutligen ledde till en chans i Djurgården kom.

DICK PÅ SPELHUMÖR

Sebastian Strandberg har fått kriga för varje centimeter i sin väg tillbaka till SHL och det gör hans framgångar just nu ännu mäktigare. Precis som Djurgårdens.

Efter hans två mål i 4–1-segern i match sju toppar han slutspelets målliga med sina sju fullträffar på 13 matcher. Detta från en spelare som hade gjort fem SHL-mål på 116 matcher i högsta ligan inför den här säsongen.

Vem hade kunnat se det komma?

Han var givetvis inte den enda som såg till att Djurgården tog sig i kragen. Radarpartnern Dick Axelsson var på spelhumör och skickade snyggt in segermålet till 2–1 samtidigt som han stod för en perfekt passning till Strandbergs 3–1.

Och i målet var nyblivne pappan Adam Reideborn tillbaka och skänkte trygghet i kassen. Direkt från BB och nyfödde sonen Ben till hetluften i en sjunde och avgörande SM-semifinal. Och lugn som en filbunke – som alltid.

Frölunda kommer under alla omständigheter att gå in i SM-finalen som favoriter. Helt och hållet tack vare den närmast sinnessjuka form man har prickat in under slutspelet. Men Djurgården och Sebastian Strandberg gillar bevisligen underdog-rollen.

Förhoppningsvis talar det för en lång och oviss finalserie.