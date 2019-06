Natten mot torsdag får vi chansen att uppleva en sjunde och avgörande Stanley Cup-final för 17:e gången i NHL:s historia. Det kommer att bli en alldeles hisnande upplevelse. I allra bästa fall med en odödlig övertidshjälte som avgör hela rasket.

2011 var senaste gången det spelades en Game 7 i en Stanley Cup-final. Passande nog stod Boston Bruins på isen då och levererade ett välplacerade knock på Vancouver Canucks – i Vancouver. En match man som svensk mest minns för att det var där Sedinarnas stora möjlighet att bli mästare försvann i ett moln av besvikelse. Och för att allt utmynnade i ett upplopp modell större i centrala Vancouver efteråt.

Inga glada minnen direkt.

Låt oss därför hoppas att det blir ett mer värdigt slut på onsdagens Game 7 i TD Garden. Och framför allt en riktigt spännande upplösning. Det optimala vore givetvis att det blir en förlängning som avgör – och att någon får kliva fram och bli odödlig hjälte.

Precis som Tony Leswick blev för 65 år sedan.

Leswick är faktiskt den senaste NHL-spelaren att göra ”en Simon Önerud” i NHL, ett övertidsmål i Game 7 av en Stanley Cup-final. När Detroit Red Wings lyckades sätta Montréal Canadiens på plats i finalen 1954 sköt han det förlösande målet som gav dem sina sjätte Stanley Cup-vinst.

Det är blott andra gången sedan NHL införde sju matcher långa finalserier som en final avgörs på det sättet. 1950 slog Red Wings New York Rangers med 4–3 i matcher efter att Pete Babando skjutit segermålet i andra övertidsperioden i den avgörande matchen.

Men även bortsett från allt överdrivet önsketänkande är Game 7 en drömmatch i sig. En match där allt ställs på sin spets och där varje ingripande kan bli avgörande åt ena eller andra hållet.

Det kittlar som fan!

5–1 är övertygande siffror. Men jag är inte lika övertygad om att Boston Bruins befunnit sig i den här situationen om det inte vore för Tuukka Rask.

Finländaren har varit slutspelets bästa spelare – alla kategorier – och till och med spelat storartad hockey i de matcher som Bruins har förlorat i den här finalserien. I dag fick han dessutom lite support i form av mål från sina utespelare, vilket han inte varit bortskämd med sedan tidigare.

Men innan Bruins exploderade och sköt fyra mål i tredje perioden av match sex var det Rask som gav dem självförtroendet de behövde för att löpa linan ut. Blues hade en hel del powerplay tidigt i matchen och chanser att göra mål därefter. Men Rask stoppade allt. Ja, han gjorde ju till och med vad som föreföll vara en otrolig räddning när Blues slutligen spräckte nollan via Ryan O’Reilly i tredje perioden.

