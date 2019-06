I går nåddes vi av beskedet att Roberto Luongos epok i NHL är över. Hans 40-åriga kropp håller inte för mer spel och därmed är en stor karriär över. Men kanske innebar Luongos avsked en sista stor räddning…

När jag tänker på Roberto Luongo tänker jag inte bara på en av de bästa målvakterna vi har sett i modern tid. Jag tänker också på en spelare som vågade bjuda på sig själv, som lät sin personlighet lysa igenom på sociala medier där han framför allt via sitt Twitter-konto @strombone1 underhöll massorna med en avslappnad självdistans. Han vågade skämta om sig själv och sina tillkortakommanden på ett sätt som jag tror fler skulle må bra av att göra ibland.

Men inte bara det. Luongo var även modig nog att kliva fram och ta ton i allvarliga frågor. Det starkaste minnet jag kommer att ha av honom är inte hockeyrelaterat. Det är taget från februari i fjol när han klev ut på isen inför en av Florida Panthers hemmamatcher och höll ett känslosamt tal efter skolskjutningen på Marjory Stoneman Douglas High i Parkland, där målvakten själv är bosatt.

Luongos sjuårige son Gianni befann sig på skolan, gömd i en garderob, när 19-årige Nikolas Jacob Cruz sköt ihjäl 17 personer, 14 barn och tre vuxna, samt skadade ytterligare 15 personer. Trots att händelsen givetvis skakade om Luongo och hela hans familj rejält vågade han tårögd och uppriven kliva ut på isen och hålla ett tal som kom rakt från hjärtat. Det är ledarskap.

Under sin karriär vann Roberto Luongo aldrig Stanley Cup. Han kom så nära som en sjunde och avgörande final med Vancouver Canucks mot Boston Bruins 2011. Men hans plats i Hall of Fame borde ändå vara cementerad.

Han är tvåa genom tiderna efter Martin Brodeur i antalet spelade matcher med 1 044 och trea efter Brodeur och Roy sett till antalet vinster med 489. Han avslutar också karriären med en räddningsprocent på 91,9, den sjunde bästa noteringen i ligans historia. Och endast överträffad av Dominik Hasek, Ken Dryden och Tim Thomas av icke längre aktiva målvakter.

Slutligen kanske Roberto Luongo lämnar NHL med vad som kan vara en av hans viktigaste räddningar i karriären. Eftersom han lägger av med tre säsonger kvar på det tolvårskontrakt han tecknade med Vancouver Canucks 2009 drabbas både Canucks och Florida Panthers av bestraffningar mot lönetaket.

Regeln om så kallad ”recapture penalty” infördes av NHL för att bestraffa den sortens långtidskontrakt vissa lag skrev med spelare innan det förra kollektivavtalet satte stopp för det. I Luongos fall handlade det om ett kontrakt där 57 av de 64 miljoner dollarna kontraktet var värt betalades ut under de åtta första åren av tolvsårskontraktet. En lösning som sänkte lönetaksträffen från dryga sju miljoner dollar till 5,33 miljoner.

Canucks och Panthers bestraffas med att man under de tre närmaste säsongerna får göra ett påslag mot lönetaket. I Canucks fall handlar det om 3,033 miljoner dollar per säsong och i Panthers fall 1,094 miljoner.

Räddningen?

Vancouver Canucks och dess general manager Jim Benning uppges ha haft långt gångna planer på att försöka sajna den tidigare Winnipeg Jets-backen Tyler Myers, som är unrestricted free agent, till ett långt och synnerligen kostsamt kontrakt.

Det har ryktats om att han skulle kosta upp emot åtta miljoner dollar per säsong (!) att värva den gigantiske backen. Om det ligger någon sanning i det är det ett kontrakt som skulle få Edmonton Oilers katastrofkontrakt med den tynande Milan Lucic att framstå som ett fynd. Myers vann Calder Trophy som årets rookie med Buffalo Sabres 2010, men lyckades aldrig ta nästa steg och bli en NHL-stjärna efter det. Trots det tycks hans värde vara absurt högt. Mycket på grund av hans storlek.

Kanske tvingas Canucks nu backa från att erbjuda honom den här typen av pengar när man straffas med drygt tre miljoner dollar extra mot lönetaket på grund av Luongos avsked. I så fall är det bara att gratulera fansen i Vancouver. Eller som Dimitri Filipovic uttryckte det på Twitter i går: ”GREAAAAAAAT SAAAAAAVE LUONGO!”

.@renlavoietva: I do believe Myers will be a 7 year contract. it could be $8 million per season. $6 million might be a bit low. GM's are looking at the cap being lower and demand for young players – could be less money spent in FA but there's a lot of demand for defensemen.

— Sportsnet 650 (@Sportsnet650) June 24, 2019