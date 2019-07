UNGA MÅLSKYTTAR. Rasmus Dahlin, Gabriel Landeskog, Victor Hedman och Oliver Ekman Larsson har alla gjort mål i NHL som tonåringar. Foto: Bildbyrån

Svenskarna blir allt yngre när de slår igenom i NHL numera. Det visar om inte annat listan över de yngsta svenska målskyttarna i NHL-historien. En lista som domineras av fortfarande aktiva spelare födda på 1990-talet – men toppas av en 00:a.

23 svenska NHL-spelare har gjort mål innan sin 20-årsdag. Därför listan hockeysverige.se dessa spelare i sin genomgång av de yngsta svenska målskyttarna i NHL-historien. Det är en lista som bara har två spelare som inte var aktiva i NHL den gånga säsongen – Mats Sundin och Oscar Möller.

Här följer listan över de yngsta svenska målskyttarna i NHL genom tiderna:

1) Rasmus Dahlin, Buffalo – 18 år och 183 dagar

13 oktober 2018 blev ett historiskt datum. Då blev Rasmus Dahlin den yngsta svensken i NHL:s historia att göra mål. Detta i Buffalo Sabres 3–0-seger över Arizona Coyotes. Att Dahlin blev yngst var ganska väntat. Han gick som etta i draften förra sommaren, klev som väntat in i NHL direkt och levererade efter förväntningarna. Övriga svenskar som gått in i NHL direkt efter draften och spelat sina första matcher innan sin 19-årsdag har, bortsett från Mika Zibanejad, varit spelare som varit födda sent på året och därmed draftats med årskullen efter sin egen.

Dahlin avslutade sin framgångsrika rookiesäsong med 44 poäng på 82 matcher och var en av finalisterna till Calder Trophy som årets rookie. Där slutade han trea i omröstningen efter Elias Pettersson och Jordan Binnington.

2) Elias Lindholm, Carolina – 18 år och 312 dagar

Det var länge osäkert huruvida Elias Lindholm skulle stanna i Brynäs eller åka över och spela för Carolina Hurricanes efter att ha draftats som femte spelare 2013. Det blev det senare alternativet. 18 år gammal behövde han inte lång tid på sig för att få nätkänning för första gången. I en match mot Washington Capitals den 10 oktober 2013.

Man kan så här i efterhand konstatera att Lindholm fick en hel del hjälp av Washingtons stjärnback John Carlson…

3) Gabriel Landeskog, Colorado – 18 år och 324 dagar

Gabriel Landeskog valdes som andra spelare efter Ryan Nugent-Hopkins i draften 2011. Han gick in och spelade i NHL på en gång för Colorado Avalanche och behövde inte lång tid på sig för att göra avtryck. Redan i sin tredje NHL-match, mot Columbus Blue Jackets 12 oktober 2011, styrde han in sin första fullträff – med ändalykten. Det lönar sig med andra ord att ha en bra hockeyröv…

Landeskog sköt totalt 22 mål som rookie och fick Calder Trophy som ligans bästa nykomling. Han utsågs kort därpå till lagets näste kapten, blott 19 år gammal. Stockholmaren var vid tillfället den yngste spelaren i NHL-historien att utses till kapten, men på grund av NHL-lockouten skulle det dröja till januari 2013 innan han verkligen fick bära C:et för första gången.

4) Victor Hedman, Tampa Bay – 18 år och 352 dagar

Liksom Landeskog gick Hedman tvåa i draften. Detta 2009 i Montréal. Han plockades av Tampa Bay Lightning efter att New York Islanders valt John Tavares med förstavalet. Samma höst debuterade han i NHL 18 år gammal. Han debuterade omgående i NHL, men fick vänta länge och väl på första målet i ligan. Först i sin 27:e match, den 5 december 2009, spräckte han nollan i en match mot New York Islanders och målvakten Dwayne Roloson. Det efter förarbete av legendaren Vincent Lecavalier.

Hedman gjorde fyra mål och 20 poäng på 74 matcher som rookie.

5) Adam Larsson, New Jersey – 18 år och 364 dagar

Inför draften 2011 var Adam Larsson en av spelarna som slogs om att gå som etta. Nu hann Ryan Nugent-Hopkins, Gabriel Landeskog och Jonathan Huberdeau väljas innan den kraftfulle backen. New Jersey Devils plockade över den Skellefteå-fostrade till NHL på en gång. Där kom första målet mot Washington Capitals den 11 november 2011 – alltså 111111 om man vill skriva ut datumet på det sättet.

Om några av de andra gjorde ospektakulära flytmål som sina första mål hade Larsson lite mer jävlar anamma i avslutet när han överlistade Tomas Vokoun.

6) Filip Forsberg, Nashville – 19 år och 56 dagar

Filip Forsberg hade kunnat finnas ännu högre upp på den här listan. Efter att Nasville trejdat till sig rättigheterna till masen i april 2013 plockade de över honom och lät honom spela fem NHL-matcher i slutet av den lockoutförkortade säsongen 12/13. Den gången blev det inget mål. Det blev det däremot hösten därpå när han som junior spelade 13 matcher. Den 9 oktober 2013 fick han in pucken bakom finske målvakten Niklas Bäckström i en match mot Minnesota Wild. Detta i spel fem mot tre.

Forsberg gjorde sin första hela säsong i NHL 2014/15. Då slog han till med 26 mål och 63 poäng som rookie.

7) Jesper Bratt, New Jersey – 19 år och 69 dagar

Ska man prata osannolika målskyttar på den här listan sticker Jesper Bratt ut. För medan de flesta är tidigt draftade talanger valdes han i sjätte rundan 2016. Han trotsade oddsen genom att slå sig in i New Jersey Devils redan hösten 2017 och det dröjde inte länge innan första målet var ett faktum.

Framspelad av Taylor Hall prickade han in sitt första NHL-mål i sin NHL-debut mot Colorado Avalanche den 7 oktober 2017. Bratt gjorde tre mål och sex poäng på sina första tre NHL-matcher. Totalt blev det 13 mål och 35 poäng på 74 matcher under rookiesäsongen.

8) André Burakovsky, Washington – 19 år och 123 dagar

André Burakovsky är en annan spelare som sköt mål i sin allra första NHL-match. Den 9 oktober 2014 prickade han rätt mot Montréal Canadiens, vilket blev öppningen på en nästan lika spektakulär NHL-start som Jesper Bratt hade. 19 år gammal stod han för poäng i sina fyra första matcher med Washington Capitals.

P.K. Subban hade i allra högsta grad del i ”Lill-Burras” första mål. Hans misslyckade uppspel fastnade på Troy Brouwer som hittade svensken med en fin passning.

9) Lias Andersson, N Y Rangers – 19 år och 164 dagar

Lias Andersson fick en häftig start på sin NHL-karriär även han. Efter att ha draftats som sjunde spelare 2017 inledde han säsongen 17/18 i Frölunda. Men efter att ha skadats under JVM i Buffalo valde New York Rangers att behålla ynglingen i Nordamerika. Där fick han inleda med spel i farmarlaget Hartford i AHL innan han kallades upp sent på säsongen.

Den 26 mars debuterade han mot Washington Capitals – och gjorde mål direkt. Inför ögonen på mamma Jessica och lillebror Noah.



10) Oliver Ekman Larsson, Arizona – 19 år och 184 dagar

Det var en hattigt rookiesäsong för Oliver Ekman Larsson när han flyttade från Leksand till Phoenix Coyotes, som klubben hette då, inför säsongen 2010/11. OEL flyttades en del mellan farmarlaget i San Antonio, Texas, och Arizona, men fick även tillbringa en del tid på läktaren i NHL. Bland annat stoppade Coyotes honom från spel i JVM 2011 – trots att han stod utanför NHL-laget vid tidpunkten.

Kort efter det kom slutligen det första NHL-målet – i OEL:s 30:e match med Arizona. Den 17 januari hittade han rätt i en match Mot San José Sharks. Hans enda mål under en rookiesäsong som innefattade 48 NHL-matcher.

ÖVRIGA SVENSKAR SOM GJORT MÅL INNAN 20 ÅRS ÅLDER

11) Magnus Pääjärvi, Edmonton – 19 år och 187 dagar

12) Erik Karlsson, Ottawa – 19 år och 202 dagar

13) Mats Sundin, Québec – 19 år och 233 dagar

14) André Burakovsky, Washington – 19 år och 242 dagar

15) Jonas Brodin, Minnesota – 19 år och 245 dagar

16) Joel Eriksson Ek, Minnesota – 29 år 267 dagar

17) Oscar Möller, Los Angeles – 19 år och 271 dagar

18) Jacob de la Rose, Montréal – 19 år och 282 dagar

19) Mika Zibanejad, Ottawa – 19 år och 287 dagar

20) Hampus Lindholm, Anaheim – 19 år och 290 dagar

21) William Nylander, Toronto – 19 år och 308 dagar

22) Elias Pettersson, Vancouver – 19 år och 325 dagar

23) Nicklas Bäckström, Washington – 19 år och 350 dagar