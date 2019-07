NHL-klubben har tålamod med leksingen: ”Inget tidsschema för honom”

Filip Johansson hade en tung fjolårssäsong. Fylld av lärdomar efter det jobbiga året i Leksand ska han ta revansch i SHL. Och det med NHL-klubben Minnesota Wilds stöd i ryggen.

– Jag vill inte att han ska känna pressen, jag vill att han ska känna att han är en bra hockeyspelare, säger Wilds utvecklingsansvarige Brad Bombardir på klubbens webbsida.

Filip Johansson kom lite från ingenstans under andra halvan av säsongen 2017/18. En stark avslutning på säsongen gjorde att backen från Fagersta draftades redan i första rundan av Minnesota Wild förra sommaren. Det som 24:e spelare.

Men pressen som kom med Johanssons draftstatus blev tuff att hantera. Fjolårssäsongen blev därför inte alls lika lyckosam på det personliga planet. På 47 allsvenska matcher noterades han för ett mål och tre assist – och blev aldrig aktuell för JVM-spel.

– Jag tror det största problemet för mig är mina egna förväntningar. Ibland är de för stora och det är inte bra, säger han till Minnesota Wilds webbsida.

– Självklart är det bra att vilja mer, vilja vara bättre och jobba på saker, men man måste hålla det på en bra nivå. Ibland måste man vara nöjd med sig själv och inte pusha sig själv för hårt. Jag vet att det är förväntningar när man är ett förstarundeval, men jag försöker bara fokusera på mitt eget spel.

Den inställningen verkar ha påverkat Filip Johansson i en positiv riktning. Han avslutade säsongen mycket bättre än han inledde den och var med om Leksands avancemang till SHL i april.

”SER MYCKET BÄTTRE UT HÄR”

Efter säsongen har han tagit kliv på det fysiska planet och Minnesota Wild ser tydliga förbättringar.

– Han ser mycket bättre ut här än han gjorde under förra säsongen, säger Brad Bombardir, före detta NHL-back som är ansvarig för att utveckla klubbens talanger.

– Han ser faktiskt bättre ut nu än han gjorde i slutet av säsongen när han kom till Des Moines (där han klev in med farmarlaget Iowa WIld som en reservspelare under slutspelet i AHL). Han har arbetat på saker och ting en del.

Brad Bombardir ser en väldigt lovande spelare i Filip Johansson. En spelare som har alla verktyg för att ta sig till NHL, men som också har satt overkliga förväntningar på sig själv.

– Han sätter mycket press på sig själv. Det är en sådan kille han är. Han vill göra bra ifrån sig, vill nästan vara perfekt ibland… Han vill tävla, han vill tävla hårt, vill vara kvick. Han vill göra allt rätt hela tiden. Jag tror bara det är en sådan person han är, säger spelarutvecklaren.

– Ibland har det blivit tufft för honom. Jag vill inte att han ska känna pressen, jag vill att han ska känna att han är en bra hockeyspelare och att när han är en väldigt kapabel spelare när han är på isen.

”NÖJD MED HONOM”

Minnesota Wild hoppas att Filip Johansson ska kunna få ett lyft av den tuffare konkurrensen i SHL. Bombardir säger att klubben har tålamod med 19-åringen.

– Han kommer att ha minst ett år till där borta och sedan kommer man hit och spelar i några år, ett år eller två i farmarligan och sedan kanske man får sin chans, säger han till Wilds webbsida.

– Men vi har inget tidsschema för honom. Det kan man inte ha. När han är redo, då är han redo. Jag är under alla omständigheter nöjd med honom. Han är bra.

Brad Bombardir, som jobbat inom WIld sedan 2010, säger att Filip Johansson är ”en av de bästa pucktransportörerna” och har ”ett av de bäst första-passen” man har sett i Minnesotas organisation.

– Det är en gåva. För en back är det en av de största styrkorna man kan ha.

Härnäst åker Filip Johansson med Juniorkronorna till Plymouth i Michigan och deltar i World Junior Summer Showcase. Den turneringen startar för svensk del lördagen den 27 juli med match mot USA blå.