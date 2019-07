RÖNNKVIST: Färjestads BK – tidernas All-Star Team

Ronnie Rönnkvist fortsätter sin hockeyhistoriska genomgång där han tar ut tidernas All-Star Team för alla SHL-lag. I dag är det Färjestads tur.



Hockeysverige.se:s reporter och hockeyhistoriker Ronnie Rönnkvist har tagit på sig en näst intill omöjlig uppgift, att plocka ut sitt All-Star Team genom alla tider från lagen som spelar i SHL. Idag: Färjestads All-Star Team.

Okej, jag erkänner. Jag var lite Färjestadare som barn. Anledningen till det var att Uffe Sterner spelade där. Jag tyckte också att Conny Evensson hade så cool gul hjälm på Williams Förlags samlarbilder från 1967/68. Färjestad har som förening sedan den tiden blivit en förebild inom svensk hockey. Klubben har idag nio SM-guld. Det första kom 1981, ni vet den säsongen då Hannu Lassila tog puckar på både vänster och höger sida med sin plockhandske. Senaste guldet vann laget som bildades vid Håfströms kiosk 1932 säsongen 2010/11.





Färjestad har haft en rad starka namn i sina laguppställningar genom åren. Precis som med tidigare lag vi presenterat här på hockeysverige.se har det var nästintill omöjligt att plocka ut ett All Star team. Bland annat har jag ”tvingats” lämna spelare så som bland andra Björn Fagerlund, Conny Evensson, Harald Lückner, Karl-Johan Sundqvist, Lars Zetterström, Nils ”Nicke” Johansson, Greger Artursson, Pelle Prestberg, Rickard Wallin, Mathias Johansson, Kent-Erik Andersson, Hannu Lassila, Thomas Steen, Kjell Dahlin, Fredrik Olausson, Peter Andersson, Roger Johansson, Andreas Johansson, Magnus Roupé, Peter Nordström och inte minst självaste Bengt-Åke Gustafsson utanför laget.



I alla fall kom jag fram till att mitt personliga All-Star Team för Färjestad, med en ”runner-up” på varje position ska se ut enligt följande:

Målvakt:

Peter Lindmark

Om vi ska prata om naturbegåvningar inom ishockeyn så är Peter Lindmark från Kiruna en av dessa. Han debuterade i Tre Kronor då han fortfarande var Division 1-spelare i Timrå. Kom sedan till Färjestad där han blommade ut till att bli en av världens bästa målvakter. Han säger själv att han styrka var att kunna koppla av då motståndarna inte var i anfallszonen. Att träna hårt…Nja, det var aldrig riktigt hans grej. Totalt vann han två SM-guld med Färjestad, två med Malmö och två VM-guld. Dessutom utsågs han till VM:s bästa målvakt två gånger.

Runner-up: Martin Gerber

Backar:

Tommy Samuelsson

Född i fotbollsstaden Degerfors, men hockeyfostrad i Mariestad. Har man som Tommy Samuelsson vunnit tre SM-guld som spelare med Färjestad och lika många som tränare för klubben har man en given plats i mitt Färjestads All Star team. Som spelare var han ofta före i tanken i sina uppspel, men generellt väldigt klok i sitt spel. En taktiker av rang. Totalt spelade han 597 elitseriematcher för Färjestad, men även 18 matcher i allsvenskan.



Thomas Rhodin

Vissa höjer nog på ögonbrynen när jag tar med ”Totto” i Färjestads All Star team, men hans ledaregenskaper både på och vid sidan har varit ovärderliga för klubben och laget. Han debuterade i Färjestads A-lag 1989 och spelade sin sista match i klubben 2009, alltså 20 år senare. Däremellan hann Thomas Rhodin även med spel i Schweiz och Tyskland. Totalt vann han fyra SM-guld med Färjestad. Han har även spelat tre VM-turneringar, med ett silver som främsta framgången.



Runner-Up: Sergei Fokin



Forwards:

Ulf Sterner

Uffe Sterner, från lilla Deje, fick aldrig vinna något SM-guld med Färjestad. Men han var med då laget tog steget upp från dåvarande Division 2 till allsvenskan, alltså dagens SHL. Sterner var viktig för Färjestad på flera sätt. Givetvis för att han är en av Sveriges genom tidernas bästa spelare och fullkomligt orädd på isen, men också för att hans närvaro i klubben skapade rubriker och gjorde att Färjestad fick många nya supportrar. Totalt gjorde Ulf Sterner fem säsonger i Färjestad. Han blev också den första svenskfostrade spelaren i NHL då han gjorde fyra matcher för New York Rangers säsongen 1964/65. Vid VM 1962 i Colorado Springs vann han dessutom VM-guld.



Thomas Rundqvist

Jag valde mellan Thomas Rundqvist och Jörgen Jönsson faktiskt, men valet föll på ”Kocken”. Det är få som har kunnat vara så majestätisk på isen samtidigt som han jobbade hårdast av alla. En mer komplett spelare är svårt att hitta i svensk hockey genom historien. Under sex säsonger var han lagkapten i Färjestad. Han vann tre SM-guld och var även med om att vinna två VM-guld. Lägg därtill att han blev österrikisk mästare fem gånger.



Håkan Loob

Elitseriens poängkung. Säsongen 1982/83 svarade det gotländske målskytten för 42 mål och totalt 76 poäng på 36 matcher. Det är ett imponerande rekord som fortfarande står sig. Detta trots att man idag spelar över 50 omgångar i SHL. Håkan Loob vann ett SM-guld med Färjestad. Han vann också två VM-guld, men var även med och vann Sveriges första OS-guld i ishockey, 1994. Dessutom har han en Stanley Cup-ring efter att ha vunnit med Calgary Flames 1989. Efter karriären som spelare jobbade Håkan Loob som ledare i olika positioner i Färjestad mellan åren 1996 och 2017.



Runner-up: Jörgen Jönsson



På onsdag ska vi titta närmare på spelarna som gjort ett extra avtryck på mig hos HV71.

