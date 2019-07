Ansökte om skiljedomstol – nu har forwarden och Stanley Cup-mästaren kommit överens

Totalt 40 spelare, varav fyra svenskar, valde förra veckan att ansöka om skiljedomstol för att låta domstolen avgöra hur spelarnas nya kontrakt till hösten skulle utformas. Fram till den 20 juli har dock klubben och spelaren i fråga möjlighet att komma överens om ett nytt avtal.

Någon som nu gjort just det är St. Louis forward Zach Sanford. Under natten till tisdag meddelade Blues att 24-åringen skrivit på ett nytt tvåårskontrakt med klubben värt 1,5 miljoner dollar per säsong.

20 POÄNG DEN GÅNGNA SÄSONGEN

Sanford, som kom till Blues via en trejd från Washington i februari 2017, spelade 60 grundseriematcher och åtta slutspelsmatcher för St. Louis den gångna säsongen. 24-åringen stod för 20 poäng (8+12) i grundserien, medan han producerade fyra poäng (1+3) i slutspelet.

I och med Sanfords signatur har nu Blues tre spelare kvar som ansökt om skiljedomstol. Dessa spelare är succémålvakten Jordan Binnington, svenskforwarden Oskar Sundqvist samt backen Joel Edmundson.