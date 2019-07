Hemvändande AHL-veteranen om klubbvalet: "Organisationen känns proffsig"

Efter åtta säsonger i Nordamerika och 331 AHL-matcher är Tim Erixon tillbaka i SHL igen. Men den här gången blir det spel i Växjö snarare än moderklubben Skellefteå – som inte visade något intresse för den tidigare VM-backen.

– Nej, jag hade inget från Skellefteå, säger Erixon till hockeysverige.se.

Att säga något annat än att Tim Erixon är en tålamodets man är direkt felaktigt. Han debuterade i NHL säsongen 2011/12. Då för New York Rangers där han spelade tillsammans med bland andra Carl Hagelin och Henrik Lundqvist.

Sedan dess har det blivit 93 matcher i NHL för Erixon, men desto fler i AHL. Där har han under sju säsonger spelat 331 matcher.

Senaste säsongen spelade han 28 matcher för Wilkes-Barre/Scranton Penguins.

– AHL är en rolig liga, fysisk, snabb hockey och med många matcher. Givetvis har jag sett kommentarer att de finns en del andra svenskar trivts mindre bra i ligan, men jag har trivts oerhört bra och har bara gott att säga från mina erfarenheter, berättar Tim Erixon som inte tidigare haft några tankar på att återvända till Sverige.

– Nej, det har aldrig varit aktuellt, säger 28-åringen som är född i Port Chester, New York då hans pappa Jan Erixon spelade i Rangers.

Vad ser du som höjdpunkten under din tid i NHL?

Vad ser du som höjdpunkten under din tid i NHL?

– Jag får nog säga första matchen som spelades i Globen framför familj och vänner. Det börjar vara ett tag sen nu, haha…





Tim Erixon gjorde NHL-debut för New York Rangers i Globen. Foto: Joel Marklund/Bildbyrån







INGET ERBJUDANDE FRÅN MODERKLUBBEN

Senaste säsongen blev långt ifrån Tim Erixons bästa, men till stor del berodde det på yttre omständigheter.

– Jag satt utan kontrakt i början och signade try-out kontrakt med Wilkes-Barre/Scranton mer för att jag känner coacherna bra. Dom var schyssta och lät mig träna med laget och hålla mig i form. När det gick lite tyngre för några av äldre backarna trejdade dom två och signade mig efter 25 matcher.

– Jag hade väl aldrig någon speciellt stor roll även om jag tycker spelet kändes bra.

Har du stängt dörren för NHL-spel nu?

– Låter konstigt att någon hockeyspelare någonsin skulle stänga dörren till NHL, men samtidigt vet jag även hur svårt de är att få chansen. Speciellt när du börjar bli lite äldre.

Varför valde du just Växjö?

– Henke (Evertsson) har haft kontakten med mig under några år, så det kändes verkligen som att dom ville ha mig. Under samtalen med klubben har jag hört att han är väldigt kunnig och organisationen känns proffsig, berättar Erixon som inte haft någon kontakt med sin förra klubb Skellefteå.

– Nej, jag hade inget från Skellefteå, tror dom hade full backuppsättning redan, avlutar Växjös nyförvärv.