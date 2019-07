Både Vännäs och Teg har gjort betydande drag på transfermarknaden som gör att hockeyn i Umeå börjar koka av helt andra anledningar än bara Björklöven.



Det finns så klart mycket som lockar i Umeå, men att Hudiksvalls interne poängkung från den gångna säsongen, Sebastian Manberg, skulle hamna i Teg måste ändå betraktas som en liten bomb.



Den poängstarke forwarden är klar för sin sjätte klubb på lika många säsonger sedan han tog klivet in i Hockeyettan på allvar till säsongen 14/15.



Efter Mörrum, Kiruna IF, Sundsvall, Vimmerby och Hudiksvall blir det nu alltså Teg. Räknar vi bort den inledande säsongen i Blekinge som mest var ett enda långt skadeelände och till viss del säsongen i Vimmerby där han fick spela andrafiol bakom ett gäng större poängmakare har det varit poänggaranti på Manberg, så det är klart att det skänker lite extra spets till Teg-laget att han ansluter.



Faktum är att laget som succéartat tog sig till en tight playoff-spel mot Piteå under våren börjar se ut som ett gäng att se upp för i höst. Det börjar bli en hel rad med duktiga spelare som har mängder av rutin under bältet som trängs i lineupen. Manberg blir bara en i raden vid sidan av Arvid Stenmark, Anton Tano, Elias Edström och så vidare och så vidare.



Pusselbit för pusselbit blir Teg bara starkare och det är nästan så att det kokar lite i Umeå.



* * *



Vi fortsätter på temat Umeå.



Inför fjolårssäsongen hämtade Vännäs in Kevin Loppatto på en tryout från collegeligan NCAA III.



Han gjorde dundrande succé under hösten (bland annat med 16 kassar) och när han nu lämnat för Boden hoppas den lilla klubben göra om samma resa med hans polare.



Idag presenterades T.J. Sneath från Lebanon Valley College som klar för en tryout i Vännäs.



Det är så klart en chans klubben tar efter den mersmak Loppatto lämnade efter sig och fjolårssuccén har uppenbarligen talat så väl om klubben att det övertygat Sneath att ta den vägen via Vännäs in i den svenska hockeyn.



Nu är det förstås alltid svårt att jämföra lag och ligor och spelare på collegenivå borta i Nordamerika, siffrorna behöver inte betyda så mycket. Men till skillnad från Loppatto som hade ganska modesta stats har Sneath faktiskt piskat in poäng i NCAA III.



Det är en intressant chansning Vännäs gör och den lille amerikanen kommer så klart ha ögonen på sig.



* * *



Jag förstår faktiskt inte riktigt hur det kunde bli som så att forwarden Robin Askebrand hamnar i Tyresö/Hanviken.



Det var någon gång i mitten av juni som Boden deklarerade att den oömme gnuggaren skulle lämna föreningen på grund av studier i Stockholm och efter det har det bara varit en väntan på vilken östserieklubb som skulle plocka upp honom.



Det blir alltså Hanviken. Klubben som åkte ur Hockeyettan i våras men fick en friplats på grund av IK Panterns debacle. En klubb som med största sannolikhet kommer hålla till i seriens bottenskikt.



Visst är det så att siffrorna knappast skrämmer och visst kan det vara så att studierna kommer ta sådan tid att en seriös heltidssatsning inte funkar, men under fyra säsonger i Boden har 28-åringen visat att han är en betydligt mer nyttig spelare än att han ska höra hemma i ett bottenlag.



Askebrand har en historia i båda Väsby och Huddinge, två klubbar som spontant hade kunnat vara lämpliga landningsplatser för honom. Det där smutsigt enerverande spelet som får motståndarna ur balans är ju vad som saknas bland Huddinges puckskickliga glidare och även en dimension som Väsby skulle må bra av för att slippa upprepa fjolårets playoff-fiasko.



Askebrand har egenskaper som alla topplag behöver. Men nu blev det Hanviken och det (på förhand) tilltänkta bottenlaget är naturligtvis bara att gratulera.



* * *



För övrigt kan man väl inte säga så mycket annat än att den här nya Hockeysverige-layouten är dundersnygg i jämförelse med den förra. Det kommer nog bli briljant när alla barnsjukdomar är avhjälpta.