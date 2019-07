Tidigare HV-spelaren redo att ta NHL-chansen – efter stjärnornas avsked: "Vet vad som väntar"

Han fick chansen i fyra NHL-matcher med Columbus under säsongen och imponerade på huvudtränaren John Tortorella. Nu hoppas den tidigare HV71-centern Kevin Stenlund att ta NHL-chansen till hösten.

– Columbus har tappat några gubbar som (Artemi) Panarin och (Matt) Duchene så det borde finnas öppningar. Det gäller för mig att ta chansen också, säger Stenlund till hockeysverige.se.



STOCKHOLM/ASPUDDEN (HOCKEYSVERIGE.SE)

Kevin Stenlund hann med att vinna både SM och JSM-guld under sina sex säsonger i HV71, men efter säsongen 2017/18 valde han att flytta över till Columbus organisation i NHL. Där fick han förra säsongen också debutera i NHL. Men Stenlund är inte smålänning även om han bott i Jönköping under lång tid, utan han är uppväxt i Tumba söder om Stockholm.

– Inför gymnasiet hörde jag mig för lite och det var många som var intresserade. Jag var nere och kollade hos HV. Det här var precis innan dom skulle börja bygga dom två nya hallarna och alla faciliteter, berättar Kevin Stenlund då hockeysverige.se träffar honom för en intervju på Aspuddens IP efter hans och flera andra hockeyspelares träning med Vladimir Egorov.

– Anders Olsson var i HV71 och jag visste att han var bra. Dessutom var det lagom långt dit ner från Tumba där jag växte upp. Jag flyttade dit ner det år jag fyllde 16.

Hur var det för dig att flytta hemifrån när du var så pass ung?

– Det var speciellt, men det var även sex andra nya killar som kom dit samtidigt som jag. Vi bodde precis bredvid varandra så det fungerade jättebra.

Var det aldrig aktuellt med AIK, Djurgården eller Södertälje?

– Nej det var inte aktuellt. Jag var lite i SSK i början av mitt U16-år, men HV71 kändes jättebra för mig. Jag var inte sugen på Djurgården eller AIK. Då hade det blivit mycket pendlande hemifrån så HV kändes bra.

"KANSKE BORDE HA FÅTT STANNA DÄR I BÖRJAN"

Kevin Stenlund är inte ensam som stor talang att komma fram via HV71:s ungdomsled. Raden av spelare kan göras lång, och anledningen till det tror 22-åringen ligger i miljön kring klubben.

– HV har jättebra faciliteter och skolan fungerar bra där. Det ställs hårda krav, du får inte gå ur skolan utan måste sköta den för att få spela hockey. Det här gör att man blir en bra människa också.

– Samtidigt är det nära till allt och alla polare bor precis bredvid varandra. Allt ihop gör att det fungerar bra.

Du valde att ta steget över till Columbus organisation inför förra säsongen, vad gjorde att du kände dig redo just där och då att ta det klivet?

– Jag tyckte att jag hade ett bra år i HV, vilket jag också var ute efter att göra då. Jag fick spela mycket, ta mycket ansvar, spelade boxplay, powerplay och fick komma in i seniorkostymen rejält. På så vis var det en jättebra säsong och jag tyckte att jag var redo att ta det steget.

– Sedan gick den säsongen som den gick, mycket upp och ner…

Med facit i hand, hur skulle du sammanfatta din första säsong i Nordamerika där du mestadels fick spela i AHL?

– Jag tycker att jag gjorde en jättebra camp och kanske borde ha fått stanna där i början. Sedan tycker jag att det började bra i AHL. Det gick lite sämre i slutet, men när jag var uppe (i NHL med Columbus) tycker jag att det fungerade jättebra och jag kände att jag klarade av att spela där.

– Jag fick också mycket beröm av (John) Tortorella och han sa att han gillade mitt spel. Nu ser jag fram emot nästa säsong.

Vad det svårt att anpassa sig till spelet och miljön som är kring hockeyn i USA och Kanada?

– Det lite speciellt och annorlunda, men jag hade också Gabriel Carlsson där. Han hade varit över ett år tidigare så han visste hur lite olika grejer fungerar där. Dessutom fick jag hjälp av agenten att fixa bil och så vidare.

– Det var inte jättestor skillnad, men lite var det ändå. Jag tycker att jag kom in i det bra.

Kevin Stenlund i HV71-tröjan.

Stefan Lantz/Bildbyrån

BILDADE KEDJA MED VM-SVENSKEN

Det blev fyra NHL-matcher med Columbus för Kevin Stenlund. När vi frågar om debuten spricker han upp i ett stort leende.

– Vi var på bortaturné i AHL så jag fick flyga till Washington på kvällen. Sedan var det bara att byta om och gå ut och spela. Det var speciellt.

– Det jag kommer ihåg bäst från matchen är att jag skapade en del lägen. Vi ledde med 1-0 fram till… Jag tror dom gjorde mål i sista minuten. Det blev ”OT” (overtime) och vi lyckades vinna där. Det var häftigt.

Vad var den tuffaste biten med att kliva in i NHL?

– Det går lite snabbare och alla är smartare. Du kan inte slappna av utan du måste vara på helspänn hela tiden.

– Jag tycker att jag gjorde det jättebra. Under ”pre-season” fick jag komma in i allt och träna med gubbarna så jag visste var nivån låg.

Som kedjekompis under sina fyra NHL-matcher fick Stenlund spela med Alexander Wennberg.

– Det var kul och han hjälpte mig mycket. Dessutom kunde vi prata lite svenska på isen, säger Stenlund med ett leende och fortsätter:

– Det fungerade jättebra. Tyvärr gjorde vi inga mål, men jag gillade att spela med honom. I tre matcher av fyra var även (Anthony) Duclair med i vår kedja.

Större delen av säsongen tillbringade annars Kevin Stenlund i AHL med spel för Cleveland. Där svarade han för 15 mål och totalt 25 poäng på 59 matcher.

– Det var lite upp och ner. Jag tycker att det började jättebra, men sedan dalade speltiden lite.

– Jag blev utsatt på en kant från början. Sedan fick jag spela center i tolv matcher, det var precis innan jag blev uppflyttad, och då kändes det jättebra. När jag sedan kom tillbaka hade jag lite smågräl med tränaren och så där. Så jag avslutade inte så jättebra från min sida heller. Nu är jag inställd på nästa säsong, vilket ska bli jättekul.

Vad är din målbild för nästa säsong?

– Att ta plats i Columbus, helt klart. Nu har jag haft ett år där jag kommit in i det och vet vad som väntar och vad som händer.

– Columbus har tappat några gubbar som (Artemi) Panarin och (Matt) Duchene så det borde finnas öppningar. Det gäller för mig att ta chansen också, avslutar Kevin Stenlund samtidigt som Johnny Oduya och Vladimir Egorov kommer fram och hälsar.